Узнать историю городов, увидеть шедевры церковного зодчества и отдохнуть в экоотеле
Посетим святые места и увидим множество монастырей и храмов, среди которых знаменитая церковь Покрова на Нерли.
Вы узнаете, чем Муром похож на Древний Рим, и услышите легенды об Илье Муромце и другие былины и предания.
Насладитесь атмосферой неспешности и духовности, посмотрите на быт крестьянской семьи 19-го века, попробуете блюда, приготовленные по традиционным рецептам, и полакомитесь пломбиром на фабрике мороженого.
А вечерами у вас будет оставаться свободное время — можно попариться в кедровой баньке и посидеть у костра с чашечкой травяного чая и песнями под гитару.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 6 лет.
Программа тура по дням
Николо-Берлюковский монастырь, фабрика мороженого, знакомство с Юрьевом-Польским
Встречаемся и отправляемся в Юрьев-Польский. По пути посетим Николо-Берлюковский монастырь в деревне Авдотьино, чья колокольня одна из самых высоких в Подмосковье, и заглянем на фабрику мороженого в Ногинске. После обеда, во время которого вы полакомитесь пломбиром, изготовленным по традиционным советским технологиям, продолжим наше путешествие.
По прибытии в город побываем в белокаменном кремле 10-го века, посмотрим на памятник основателю города — Юрию Долгорукому — и вы узнаете, как у Суздаля и Владимира появился такой сосед — Юрьев-Польский. Прогуляемся по валам и поговорим о том, как они были возведены и как здесь была построена первая крепость. В Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре вы познакомитесь с особенностями древнерусской церковной архитектуры. Резные барельефы Георгиевского собора не имеют аналогов в России — вы детально рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Увидим и другие храмы, монастыри и памятники.
К вечеру разместимся в экоотеле, а после у вас останется свободное время. Можно прогуляться по саду, попариться в кедровой баньке и посидеть у костра с чашечкой чая на травах и песнями под гитару.
Святые места и другие достопримечательности Мурома
После завтрака едем в Муром, который был основан на берегу Оки в том же 862-м году, что и Государство Российское. Прогуляемся по историческому центру и увидим купеческие дома, водонапорную башню 19-го века и памятник муромскому меценату А. В. Ермакову. Со смотровой площадки Окского парка полюбуемся видом на реку и самым красивым мостом нашей страны, «поющим» на ветру. Посмотрим и на старинный железнодорожный мост и церковь Николы Мокрого. Вы услышите истории о деревянном кремле и узнаете о древних обычаях города.
После обеда, на котором вы попробуете запечённую рыбку и другие традиционные блюда, отправимся к церкви Святых Космы и Дамиана, построенной в честь победы над Казанским ханством — памятнику шатровой архитектуры 16-го века. Побываем и в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где хранится частичка мощей Ильи Муромца. Вам расскажут, с помощью чего можно «стресс снять и бесов отогнать». Мы вспомним былины и обсудим, как здесь появился перст героя. Осмотрим часовню-костницу и мини-зоопарк и попробуем калачи из местной пекарни.
Посетим и другие святые места: Свято-Троицкий храм, хранящий мощи святых Петра и Февронии, деревянный храм преподобного Сергия Радонежского и Свято-Благовещенский храм. Вечером вернёмся в отель и у вас снова будет свободное время на самостоятельный отдых.
Экскурсия по Владимиру и церковь Покрова на Нерли
Сегодня посетим Владимир. Побываем на Соборной площади — в сердце города, где проводились ярмарки и парады и решались важнейшие вопросы. Заглянем в музей городского быта 19-20 веков со смотровой площадки которого открывается живописный вид на старинные дома и купола церквей. Увидим Золотые ворота, построенные в качестве оборонительного сооружения, и Дмитриевский и Успенский соборы. Прокатимся на колесе обозрения и полюбуемся городом с высоты.
Затем отправимся к белоснежной церкви Покрова на Нерли, которую за изящность и красоту прозвали Лебедь-храмом. После, при благоприятной погоде, заедем на Кольчугинское море, и вы сможете искупаться — возьмите с собой купальники. По пути в Москву остановимся у Благовещенского монастыря в городе Киржач. А на обед зайдём в трапезную в древней избе: вы попробуете разные виды вареников и пельменей, познакомитесь с бытом крестьянской семьи и рассмотрите аутентичную домашнюю утварь.
Вернёмся в Москву к 20:30.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро «Партизанская», 08:00Завершение: Москва, метро «Партизанская», 20:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.