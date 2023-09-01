Встречаемся и отправляемся в Юрьев-Польский. По пути посетим Николо-Берлюковский монастырь в деревне Авдотьино, чья колокольня одна из самых высоких в Подмосковье, и заглянем на фабрику мороженого в Ногинске. После обеда, во время которого вы полакомитесь пломбиром, изготовленным по традиционным советским технологиям, продолжим наше путешествие.

По прибытии в город побываем в белокаменном кремле 10-го века, посмотрим на памятник основателю города — Юрию Долгорукому — и вы узнаете, как у Суздаля и Владимира появился такой сосед — Юрьев-Польский. Прогуляемся по валам и поговорим о том, как они были возведены и как здесь была построена первая крепость. В Георгиевском соборе и Михайло-Архангельском монастыре вы познакомитесь с особенностями древнерусской церковной архитектуры. Резные барельефы Георгиевского собора не имеют аналогов в России — вы детально рассмотрите изображения и разгадаете их смысл. Увидим и другие храмы, монастыри и памятники.

К вечеру разместимся в экоотеле, а после у вас останется свободное время. Можно прогуляться по саду, попариться в кедровой баньке и посидеть у костра с чашечкой чая на травах и песнями под гитару.