Древний город Муром во Владимирской области наверняка знаком каждому с детства по былинным сказкам. Именно в Муроме, как гласит предание, родился богатырь Илья Муромец. К тому же Муром является одним из древнейших русских городов, упомянут в летописи в 862 г. Большинство зданий в пределах исторического центра находятся в списке объектов культурного наследия, прогулка имеет неповторимый шарм, поэтому здесь часто снимают кино. В городе сохранилось множество прекрасных монастырей, прежде всего Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской монастыри, символически расположенных напротив друг друга. Особо почитаемы здесь святые Петр и Феврония, известные как идеальная пара и покровители счастливого семейного союза. Многие верующие направляют к ним свои молитвы, что помогает сохранить семьи в наше нелегкое время, получить долгожданных детей, исцеление от заболеваний.

В Благовещенском монастыре находятся мощи князя Константина с его детьми, который много способствовал обращению местных жителей в христианство.