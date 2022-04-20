В Муром за истинной любовью

В Муром за истинной любовью
В Муром за истинной любовью
В Муром за истинной любовью
В Муром за истинной любовью
В Муром за истинной любовью
В Муром за истинной любовью
В Муром за истинной любовью

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник Илье Муромцу исторический центр г. Мурома Свято-Троицкий женский монастырь с мощами св. Петра и Февронии (XVII в.)
  • Покровителей семьи Благовещенский мужской монастырь (мощи св. князя Константина - крестителя Мурома, XVI в.) Спасо-Преображенский монастырь (XVI в.)
  • В котором хранится часть мощей Ильи Муромца и многое другое
Древний город Муром во Владимирской области наверняка знаком каждому с детства по былинным сказкам. Именно в Муроме, как гласит предание, родился богатырь Илья Муромец. К тому же Муром является одним из древнейших русских городов, упомянут в летописи в 862 г. Большинство зданий в пределах исторического центра находятся в списке объектов культурного наследия, прогулка имеет неповторимый шарм, поэтому здесь часто снимают кино. В городе сохранилось множество прекрасных монастырей, прежде всего Свято-Троицкий женский и Благовещенский мужской монастыри, символически расположенных напротив друг друга. Особо почитаемы здесь святые Петр и Феврония, известные как идеальная пара и покровители счастливого семейного союза. Многие верующие направляют к ним свои молитвы, что помогает сохранить семьи в наше нелегкое время, получить долгожданных детей, исцеление от заболеваний.
В Благовещенском монастыре находятся мощи князя Константина с его детьми, который много способствовал обращению местных жителей в христианство.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Шоссе Энтузиастов, выход № 1
Завершение: м. Шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, суббота в 08:00 ч.
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, среда, суббота в 08:00 ч.

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