1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Мыши, объединяйтесь» в Мышкине
Программа «Мыши, объединяйтесь» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Мышкина через посещение четырех музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей10 июля 2024Все отлично!
Ответы на вопросы от путешественников по Мышкину в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мышкине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Мышкину в августе 2024
Сейчас в Мышкине в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Мышкине на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 15 ⭐ отзывов, цены от 3200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь