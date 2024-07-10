Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Мышкине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
15 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
3 200 за всё до 10 чел.
«Мыши, объединяйтесь» (Программа №3)
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Мыши, объединяйтесь» в Мышкине
Программа «Мыши, объединяйтесь» предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Мышкина через посещение четырех музеев
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Мышкину в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Мышкину
  2. «Мыши, объединяйтесь» (Программа №3)
  3. Мышкин - Столица лоцманов (Программа №2)
Сколько стоит экскурсия по Мышкину в августе 2024
Сейчас в Мышкине в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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