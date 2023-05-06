Переключиться от городской суеты и два дня пожить в сельском доме с настоящей печкой — это проще, чем кажется! А если вдобавок ещё устроить пеший поход с дружелюбными хаски, испечь пироги в печке, то можно будет точно сказать, что выходные удались! Приглашаем совместить необычный вид пешего туризма — дог-трекинг и выходной в деревенском стиле в селе Воскресенское — это самая высокая точка Мышкинского района Ярославской области с очень живописными видами и богатой историей начинающейся от самого Бориса Годунова.



Будем исследовать старые заброшенные деревеньки, есть пироги из печи, дегустировать домашний сыр из козьего молока, ловить карасей в пруду и наслаждаться деревенским летом!