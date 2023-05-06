Деревенские выходные с хаски

Пройти с собаками по бывшим дворянским имениям и поесть пироги из печи

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Ответы на вопросы
Переключиться от городской суеты и два дня пожить в сельском доме с настоящей печкой — это проще, чем кажется! А если вдобавок ещё устроить пеший поход с дружелюбными хаски, испечь пироги в печке, то можно будет точно сказать, что выходные удались! Приглашаем совместить необычный вид пешего туризма — дог-трекинг и выходной в деревенском стиле в селе Воскресенское — это самая высокая точка Мышкинского района Ярославской области с очень живописными видами и богатой историей начинающейся от самого Бориса Годунова.

Будем исследовать старые заброшенные деревеньки, есть пироги из печи, дегустировать домашний сыр из козьего молока, ловить карасей в пруду и наслаждаться деревенским летом!
Деревенские выходные с хаски
Деревенские выходные с хаски
Деревенские выходные с хаски
Деревенские выходные с хаски
Деревенские выходные с хаски
Деревенские выходные с хаски
Деревенские выходные с хаски
Ближайшие даты:
6
мая
8
мая
13
мая
20
мая
27
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой необходимо иметь туристический коврик, спальник, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож — набор туриста) сменную одежду для выхода на маршрут (на пути могут быть высокие сугробы) и общения с собаками (собаки могут активно проявлять свои доброжелательные чувства к вам, ставить лапы, тереться головой и т. п.) Налобный фонарик, домашнюю обувь (любимые тапочки).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Село Воскресенское, Мышкинский район, Ярославская область
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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