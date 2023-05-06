Пройти с собаками по бывшим дворянским имениям и поесть пироги из печи
Переключиться от городской суеты и два дня пожить в сельском доме с настоящей печкой — это проще, чем кажется! А если вдобавок ещё устроить пеший поход с дружелюбными хаски, испечь пироги в печке, то можно будет точно сказать, что выходные удались! Приглашаем совместить необычный вид пешего туризма — дог-трекинг и выходной в деревенском стиле в селе Воскресенское — это самая высокая точка Мышкинского района Ярославской области с очень живописными видами и богатой историей начинающейся от самого Бориса Годунова.
Будем исследовать старые заброшенные деревеньки, есть пироги из печи, дегустировать домашний сыр из козьего молока, ловить карасей в пруду и наслаждаться деревенским летом!
Будем исследовать старые заброшенные деревеньки, есть пироги из печи, дегустировать домашний сыр из козьего молока, ловить карасей в пруду и наслаждаться деревенским летом!
Ближайшие даты:
6
мая
мая
8
мая
мая
13
мая
мая
20
мая
мая
27
мая
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
С собой необходимо иметь туристический коврик, спальник, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож — набор туриста) сменную одежду для выхода на маршрут (на пути могут быть высокие сугробы) и общения с собаками (собаки могут активно проявлять свои доброжелательные чувства к вам, ставить лапы, тереться головой и т. п.) Налобный фонарик, домашнюю обувь (любимые тапочки).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Село Воскресенское, Мышкинский район, Ярославская область
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Мышкине
Семейное увлечение туризмом и северными ездовыми собаками переросло в нечто большее. Мы решили совместить деревенский отдых, интересный и необычный вид туризма дог-трекинг и катание на упряжке хаски. Вам не нужно ехать в Карелию или в Сибирь для того, чтобы узнать что-то о северных ездовых собаках и попробовать себя в роли каюра. Уже около 10 лет мы живем в деревне и проводим однодневные и многодневные активные программы. На нашем подворье есть сельхоз животные и птицы. Главное наше увлечение - это северные ездовые собаки.Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании