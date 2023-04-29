Переключиться от городской суеты и два дня пожить в сельском доме с настоящей печкой — это проще, чем кажется! А если вдобавок ещё устроить пеший поход с дружелюбными хаски, а потом кататься на нартах, то можно будет точно сказать, что выходные удались! Приглашаем совместить необычный вид пешего туризма — дог-трекинг и выходной в деревенском стиле в селе Воскресенское — это самая высокая точка Мышкинского района Ярославской области с очень живописными видами. Будем исследовать старые заброшенные деревеньки, есть пироги из печи, кататься на нартах и пить глинтвейн в чуме.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

С собой необходимо иметь туристический коврик, спальник, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож — набор туриста) сменную одежду для выхода на маршрут (на пути могут быть высокие сугробы) и общения с собаками (собаки могут активно проявлять свои доброжелательные чувства к вам, ставить лапы, тереться головой и т. п.) Налобный фонарик, домашнюю обувь (любимые тапочки).

Тур проводится пока есть снежный покров достаточный для катаний в нарте.