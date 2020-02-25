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Очароваться крошечным городком на берегу Волги и услышать интересные истории о его жителях

Наталья
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Наталья – ваш гид
Добро пожаловать в Мышкин — один из самых скромных и душевных городов Золотого кольца.

Я не буду мучить вас историческими подробностями.

Вместо этого мы погрузимся в атмосферу и колорит русской провинции: прогуляемся уютными улочками, осмотрим купеческие особняки, отыщем удивительные музеи и, конечно, поговорим о смекалистых мышкинцах.
2400 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на Успенской площади
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин

Что вас ожидает

Город-музей русской провинции
Эпохи сменяют друг друга, а уютный Мышкин на берегу Волги всё тот же — очаровательный провинциальный городок, где неспешно течет время и остается неизменным уклад жизни мышкинцев или «мышкарей», как они себя называют. Мы прогуляемся по узким улочкам, рассмотрим сохранившиеся купеческие особняки и скромные дома простых горожан, полюбуемся волжскими просторами и поговорим о главных вехах истории города. Я помогу вам ощутить истинно русский дух Мышкина и представить, каким был город в 19 века, когда здесь располагались первоклассная больница, библиотека, театр и даже метеостанция.

Невероятные истории о Мышкине и мышкинцах
В архитектурные декорации города по ходу прогулки я буду вплетать короткие зарисовки о жизни Мышкина и его обитателей. Вы узнаете, откуда на городском гербе взялась мышь, какой музей можно найти только здесь, кто такие лоцманы и почему Мышкин издавна славился купеческим сословием. О нравах местных купцов поговорим отдельно: вы узнаете о мышкинцах, которые поднялись из крестьян благодаря природной смекалке, труду и предпринимательской жилке. А еще я посвящу вас в особенности современного быта и помогу выбрать музеи для самостоятельного посещения.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников и детей старшего возраста. Малышей можно после экскурсии развлечь в мышкинских музеях, например, в Мышкиных палатах.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия, поэтому советую одеваться по погоде
  • В летнее время (с апреля по сентябрь) мы также сможем посетить действующий Успенский собор
  • Во время экскурсии не предполагается посещение музеев, но я с удовольствием расскажу о самых интересных музеях Мышкина, куда вы сможете отправиться самостоятельно после экскурсии
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин
Купеческий Мышкин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Успенской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, уважаемые гости Углича! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с историческим образованием. Очень люблю свой город и горжусь им, ведь за более чем тысячелетнюю историю Углич пережил многое, несколько раз, словно птица Феникс, возрождался из пепла и при всем этом не утратил своего очарования! Буду рада рассказать обо всем этом на нашей экскурсии. Помимо фактов поведаю и предания старины глубокой: местные легенды и фольклор. Также предлагаю вашему вниманию экскурсию в тихий уютный город Мышкин! Скучно не будет!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Отличная экскурсия! Узнали много интересных фактов. Наталья доступно и понятно рассказывала об истории города. Спасибо 👍

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