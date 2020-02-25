Что вас ожидает

Город-музей русской провинции

Эпохи сменяют друг друга, а уютный Мышкин на берегу Волги всё тот же — очаровательный провинциальный городок, где неспешно течет время и остается неизменным уклад жизни мышкинцев или «мышкарей», как они себя называют. Мы прогуляемся по узким улочкам, рассмотрим сохранившиеся купеческие особняки и скромные дома простых горожан, полюбуемся волжскими просторами и поговорим о главных вехах истории города. Я помогу вам ощутить истинно русский дух Мышкина и представить, каким был город в 19 века, когда здесь располагались первоклассная больница, библиотека, театр и даже метеостанция.

Невероятные истории о Мышкине и мышкинцах

В архитектурные декорации города по ходу прогулки я буду вплетать короткие зарисовки о жизни Мышкина и его обитателей. Вы узнаете, откуда на городском гербе взялась мышь, какой музей можно найти только здесь, кто такие лоцманы и почему Мышкин издавна славился купеческим сословием. О нравах местных купцов поговорим отдельно: вы узнаете о мышкинцах, которые поднялись из крестьян благодаря природной смекалке, труду и предпринимательской жилке. А еще я посвящу вас в особенности современного быта и помогу выбрать музеи для самостоятельного посещения.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых путешественников и детей старшего возраста. Малышей можно после экскурсии развлечь в мышкинских музеях, например, в Мышкиных палатах.