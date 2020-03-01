Выбирайте и другие экскурсии в Мытищах

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Конструктивизм, исчезнувшие улицы и купеческие дома на дружеской экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Для кого-то Мытищи — просто спальный район Москвы с «панельками».

На самом деле, это место гораздо интереснее, чем вы можете предположить.

Я расскажу, как из села вырос целый город и как в нем появлялись первые многоквартирные дома, электрическое освещение и электропоезда.

Покажу дореволюционные заводские корпуса, купеческие особняки и остатки частной застройки Старых Мытищ.
От 800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у вокзала
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Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи

Что вас ожидает

Мытищи сквозь века
Вы узнаете основные этапы становления города: как рабочий поселок приобрел городские черты, как в нем были устроены коммунальные удобства в 1920-30-е годы и почему Мытищи — родина отечественных электричек. А еще я расскажу об исчезнувших улицах, связанных с городом известных людях и местных кирпичах, из которых построено пол-Москвы.

Старые Мытищи — история и легенды
На центральных улицах Старых Мытищ вы увидите купеческие особняки и первые в городе большие многоквартирные дома в конструктивистском стиле. А на улице Карла Маркса я покажу остатки трассы Коминтерна, одной из важнейших магистралей довоенных Мытищ. Далее вы перейдете Олимпийский проспект, погуляете по Химгородку и заглянете во дворы 2-го Первомайского проезда, где увидите самый большой дом довоенного периода.

Старая больница, стадион и культурный центр
Я расскажу о переносе в 20-х годах старой Земской больницы с привокзальной площади и о том, что от нее осталось. Покажу бывшую школу (ныне медучилище), стадион и довоенные снимки этих мест. А также поделюсь историей ДК ММЗ, который был культурным центром города на протяжении 80 лет, и исчезнувшего квартала двухэтажек, от которого остались только фотографии.

«Элитный» район Военка
Перейдя через рельсы, вы окажетесь на Индустриальной улице, где сохранились старинные техникум и общежитие. А я поясню, что было в этих двух зданиях в годы войны. Следом вы окажетесь в квартале, известном как Военка. В 30-х это был «элитный» район Мытищ и одновременно военный городок за колючей проволокой. В завершение вы услышите о непростой судьбе одного деревянного двухэтажного домика (к сожалению, его снесли летом 2018 года).

Организационные детали

  • Маршрут кольцевой: начинается и заканчивается у вокзала.
  • В конце экскурсии можно будет зайти в ТЦ Красный Кит: перекусить в одном из кафе и воспользоваться туалетом.
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи
Неожиданные Мытищи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я родился в 1986-м году в Балашихе, с 1991-го года живу в Мытищах. За это время «душой прирос» к этому городу, люблю его и ни на что не променяю. Историей Мытищ я заинтересовался еще в школе, но серьезно «копать» начал в 2008-м году. И понял, что история города, на самом деле, весьма богата и интересна, но почему-то почти забыта. Об исчезнувших улицах, первых многоквартирных домах и перепланировках помнят только старички-старожилы. С помощью экскурсий я решил внести свою лепту в то, чтобы сохранить историю Мытищ и не дать ей стереться совсем.
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