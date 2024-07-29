Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Нальчике, цены от 3 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мастер-класс по приготовлению хычинов
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 2 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
На машине
На микроавтобусе
13 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 500 за человека
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
На машине
скидка
5%
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Влюбиться в самый высокогорный регион России за 1 день (в мини-группе)
Начало: На площади Марии
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
24 авг в 09:00
26 авг в 09:00
50004 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    29 июля 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Если в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самых уважаемых гостей приглашали к
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    себе на хычины. Стол без хычина в Балкарии — стол без хлеба в России. Ни одно кафе в Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкессии не обходится без этого блюда в меню. При всей его популярности и вкусности, оно очень простое и быстро готовится. Хычины никогда не надоедают. Сколько бы хычинов вы не съели, через пару часов уже опять хочется. Но вкуснее всего свежие, только со сковородки, смазанные куском сливочного масла. Отличный мастер класс, душевный и очень вкусный! Рекомендуем однозначно

    Если в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самыхЕсли в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самых
  • Т
    Татьяна
    25 июля 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Добрый день! Посетили мастер-класс по приготовлению хичинов. Всегда интересовало как в такой тонкий хичин вместить столько начинки? И вот, секрет
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    раскрыт🙌Мы в полнейшем восторге🤩🤗😍и под большим впечатлением. Было очень познавательно и интересно. Добродушная хозяйка Фатима приняла нас, как родных, с удовольствием научила нас готовить, и накрыла стол, где мы все вместе пили чай с вареньем и пробовали наивкуснейшие балкарские хичины. Очень душевно провели время. Благодарим от всей души и рекомендуем❤️❤️❤️

    Добрый день! Посетили мастер-класс по приготовлению хичинов. Всегда интересовало как в такой тонкий хичин вместить столькоДобрый день! Посетили мастер-класс по приготовлению хичинов. Всегда интересовало как в такой тонкий хичин вместить столькоДобрый день! Посетили мастер-класс по приготовлению хичинов. Всегда интересовало как в такой тонкий хичин вместить столько
  • Я
    Яна
    19 июля 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Все было шикарно! Красиво, интересно, душевно! Рекомендую
  • И
    Ирина
    14 июля 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Всем доброго дня, меня зовут Ирина. Проездом в КБР попала на мастер - класс по приготовлению хычинов. Огромное спасибо хозяйке за гостеприимство! За секрет приготовления очень вкусных хычинов! За вкусный чай с абрикосовым вареньем! Почувствовала себя как дома. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алина
    2 мая 2024
    Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
    Я в восторге! Поездка получилась замечательная
    Я в восторге! Поездка получилась замечательнаяЯ в восторге! Поездка получилась замечательнаяЯ в восторге! Поездка получилась замечательнаяЯ в восторге! Поездка получилась замечательная

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Долина Нарзанов
  9. Джилы-су
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2024
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