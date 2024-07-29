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себе на хычины. Стол без хычина в Балкарии — стол без хлеба в России. Ни одно кафе в Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкессии не обходится без этого блюда в меню. При всей его популярности и вкусности, оно очень простое и быстро готовится. Хычины никогда не надоедают. Сколько бы хычинов вы не съели, через пару часов уже опять хочется. Но вкуснее всего свежие, только со сковородки, смазанные куском сливочного масла. Отличный мастер класс, душевный и очень вкусный! Рекомендуем однозначно