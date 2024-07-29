2 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 500₽ за человека
скидка
5%
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Влюбиться в самый высокогорный регион России за 1 день (в мини-группе)
Начало: На площади Марии
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
24 авг в 09:00
26 авг в 09:00
50004 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина29 июля 2024Если в России теща зовёт в гости на блины, то испокон веков карачаевцы и балкарцы самых уважаемых гостей приглашали к
- ТТатьяна25 июля 2024Добрый день! Посетили мастер-класс по приготовлению хичинов. Всегда интересовало как в такой тонкий хичин вместить столько начинки? И вот, секрет
- ЯЯна19 июля 2024Все было шикарно! Красиво, интересно, душевно! Рекомендую
- ИИрина14 июля 2024Всем доброго дня, меня зовут Ирина. Проездом в КБР попала на мастер - класс по приготовлению хычинов. Огромное спасибо хозяйке за гостеприимство! За секрет приготовления очень вкусных хычинов! За вкусный чай с абрикосовым вареньем! Почувствовала себя как дома. Однозначно рекомендую!
- ААлина2 мая 2024Я в восторге! Поездка получилась замечательная
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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