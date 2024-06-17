А Алина

Всё очень понравилось! Аслан-замечательный гид! Ребёнок в восторге, сказал, если ещё приедем, будем брать экскурсии только с Асланом! Показал скрытое от людей озеро, водопад, очень комфортное вождение! Спасибо большое за этот потрясающий день!