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в целом. Очень интересный собеседник, душевный человек, аккуратный водитель. Благодаря таким местным хочется вернуться в Нальчик снова! Все расскажет, покажет, посоветует, сфотографирует лучше профессионального фотографа. Буду рекомендовать его друзьям. По экскурсии: красота природы КБР остаётся в сердце надолго. Горы, Озёры, реки. Словами не передать. Надо ехать и смотреть самим. Спасибо жителям Нальчика за вежливость, тактичность и гостеприимство.