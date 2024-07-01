По крышам – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Нальчике, цены от 6 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
скидка
15%
43 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Сегодня в 08:00
7 авг в 08:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
Джиппинг
На машине
21 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Любимый Нальчик
На машине
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Гид Альберт - молодец! 👍🤝 Горячо любит свою республику и заражает этой любовью туристов. Видно, что любит свою профессию и людей
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    в целом. Очень интересный собеседник, душевный человек, аккуратный водитель. Благодаря таким местным хочется вернуться в Нальчик снова! Все расскажет, покажет, посоветует, сфотографирует лучше профессионального фотографа. Буду рекомендовать его друзьям. По экскурсии: красота природы КБР остаётся в сердце надолго. Горы, Озёры, реки. Словами не передать. Надо ехать и смотреть самим. Спасибо жителям Нальчика за вежливость, тактичность и гостеприимство.

    Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝Гид Альберт - молодец! 👍🤝
  • Р
    Руслан
    25 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Нас сопровождал гид Азамат. Нам очень понравилось экскурсия, он нам показал много красивых мест! Помогал нас фотографировать вместе и снимал
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    видео. Вместе с ним посмотрели верхнюю балкарию и съездили в заповедник с нереальными видами, попробовали Нарзан. Спасибо большое за такую крутую экскурсию!

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
  2. Джип-тур на плато Бермамыт
  3. Любимый Нальчик
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Долина Нарзанов
  9. Джилы-су
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2024
Сейчас в Нальчике в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 17 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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