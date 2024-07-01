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Лучший выборНальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Сегодня в 08:00
7 авг в 08:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
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24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
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Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июля 2024Гид Альберт - молодец! 👍🤝 Горячо любит свою республику и заражает этой любовью туристов. Видно, что любит свою профессию и людей
- РРуслан25 июня 2024Нас сопровождал гид Азамат. Нам очень понравилось экскурсия, он нам показал много красивых мест! Помогал нас фотографировать вместе и снимал
- ННаталия5 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «По крышам»
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