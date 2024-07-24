Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Нальчике, цены от 1 125 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На автобусе
237 отзывов
11 часов
Групповая
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
7 авг в 07:00
10 авг в 09:00
1 880 за человека
Верхняя Балкария + Голубые озера
На автобусе
скидка
5%
64 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 85008 075 за всё до 4 чел.
Тайны древнего Иристона
На автобусе
60 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
2 625 за человека
Чудеса чегемских водопадов
На автобусе
184 отзыва
4 часа
Групповая
до 19 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
8 авг в 14:00
1 125 за человека
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
На автобусе
115 отзывов
13 часов
Групповая
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
7 авг в 12:00
11 авг в 09:00
2 500 за человека
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
На автобусе
46 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Путешествие по Военно-грузинской дороге откроет вам красоту Ингушетии. Джейрахское ущелье, храм Тхаба-Ерды, долина Армхи и башенный город Эрзи ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
2 880 за человека
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
На автобусе
90 отзывов
8 часов
Групповая
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    24 июля 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    все было замечательно,хотелось чтобы были более теплые отношения от водителя.
  • К
    Ксения
    24 июля 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилась экскурсионная поездка к Чегемским водопадам. Невероятная красота Чегемского ущелья, возможность погулять пешком и надышаться свежим воздухом, насладиться потрясающими
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    видами кавказской природы. Огромное спасибо экскурсоводу Анне за то, что наполнила наше путешествие увлекательными рассказами, за её восхитительную речь, высокий уровень культуры, тонкое чувство юмора, внимательное и бережное отношение к туристам. Водителю тоже огромное спасибо за приятную плавную и безопасную езду, высокий уровень профессионализма. Экскурсия получилась чудесной, в ней удачным образом оказалось всё гармонично сбалансировано, продумано и предусмотрено. Впечатления самые наилучшие остались у нас от этой поездки.

  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Понравилось
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Огромное спасибо Татьяне и Султану за замечательную экскурсию в Приэльбрусье! Мы ехали на комфортабельном, чистом автобусе с кондиционером, водитель (Султан)
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    просто ас своего дела, обеспечил нам комфортную и безопасную поездку. Татьяна, наш экскурсовод, прекрасно провела экскурсию, очень много и интересно рассказывала историй и легенд, на самом деле нам было интересно и познавательно. Вершину Эльбруса мы не увидели, так как нам не очень повезло с погодой, но незабываемые эмоции получили, их просто невозможно было не получить видя вокруг себя завораживающую красоту. Мы поднялись в горы, посетили долину нарзанов, попробовали природную минеральную воду, нам всё очень понравилось! Ещё раз огромное спасибо за экскурсию!

  • Б
    Богданов
    19 июля 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Доброго дня! Ссе Отлично!
  • Л
    Лейла
    18 июля 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Отличная экскурсия, единственное красоту Аргуна и Шали в ночь уже не очень видно, если перестроить маршрут начав с Шали и заканчивая Грозным, 100 баллов из 100.
  • С
    Светлана
    18 июля 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Великолепная Балкария, красивейшие виды. Гиды очень комфортные, пунктуальные и заботливые. Рекомендую этого оператора.
  • С
    Светлана
    18 июля 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Гид, он же водитель Ислам, всё очень классно и грамотно рассказал и показал, не торопил, останавливался по просьбе, поддерживал разговор. В общем нам очень понравилось. Зарядились впечатлениями на год вперёд. Не ожидали что так красиво будет. Всем рекомендуем.
  • Е
    Елена
    2 июля 2024
    Тайны древнего Иристона
    Экскурсию рекомендую. Эксурсовод Людмила и водитель Юрий специалисты своего дела. Было очень интересно, познавательно, на каждой локации предоставляли достаточно времени для прогулок, фотосессий.
  • А
    Анастасия
    12 июня 2024
    Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
    Поскольку люблю горы, это экскурсия для меня. Очень красивые пейзажи, на зеленых склонах цветет желтый рододендрон. Башенные конструкции нельзя не заметить. Удивляет их количество. Гид рассказывала много информации о стране. Я осталась довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
  2. Верхняя Балкария + Голубые озера
  3. Тайны древнего Иристона
  4. Чудеса чегемских водопадов
  5. Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Долина Нарзанов
  9. Джилы-су
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2024
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