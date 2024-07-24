11 часов
Групповая
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
7 авг в 07:00
10 авг в 09:00
1 880₽ за человека
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от 85008 075₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
10 авг в 07:00
17 авг в 07:00
2 625₽ за человека
4 часа
Групповая
до 19 чел.
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
8 авг в 14:00
1 125₽ за человека
13 часов
Групповая
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Курортныйзал «Кабардинка» уг. Шогенцукова и Кануко...
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
7 авг в 12:00
11 авг в 09:00
2 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Путешествие по Военно-грузинской дороге откроет вам красоту Ингушетии. Джейрахское ущелье, храм Тхаба-Ерды, долина Армхи и башенный город Эрзи ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
2 880₽ за человека
8 часов
Групповая
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
8 авг в 10:00
15 авг в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина24 июля 2024все было замечательно,хотелось чтобы были более теплые отношения от водителя.
- ККсения24 июля 2024Очень понравилась экскурсионная поездка к Чегемским водопадам. Невероятная красота Чегемского ущелья, возможность погулять пешком и надышаться свежим воздухом, насладиться потрясающими
- ЕЕлена24 июля 2024Понравилось
- ООльга23 июля 2024Огромное спасибо Татьяне и Султану за замечательную экскурсию в Приэльбрусье! Мы ехали на комфортабельном, чистом автобусе с кондиционером, водитель (Султан)
- ББогданов19 июля 2024Доброго дня! Ссе Отлично!
- ЛЛейла18 июля 2024Отличная экскурсия, единственное красоту Аргуна и Шали в ночь уже не очень видно, если перестроить маршрут начав с Шали и заканчивая Грозным, 100 баллов из 100.
- ССветлана18 июля 2024Великолепная Балкария, красивейшие виды. Гиды очень комфортные, пунктуальные и заботливые. Рекомендую этого оператора.
- ССветлана18 июля 2024Гид, он же водитель Ислам, всё очень классно и грамотно рассказал и показал, не торопил, останавливался по просьбе, поддерживал разговор. В общем нам очень понравилось. Зарядились впечатлениями на год вперёд. Не ожидали что так красиво будет. Всем рекомендуем.
- ЕЕлена2 июля 2024Экскурсию рекомендую. Эксурсовод Людмила и водитель Юрий специалисты своего дела. Было очень интересно, познавательно, на каждой локации предоставляли достаточно времени для прогулок, фотосессий.
- ААнастасия12 июня 2024Поскольку люблю горы, это экскурсия для меня. Очень красивые пейзажи, на зеленых склонах цветет желтый рододендрон. Башенные конструкции нельзя не заметить. Удивляет их количество. Гид рассказывала много информации о стране. Я осталась довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Популярные экскурсии»
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