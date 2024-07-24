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просто ас своего дела, обеспечил нам комфортную и безопасную поездку. Татьяна, наш экскурсовод, прекрасно провела экскурсию, очень много и интересно рассказывала историй и легенд, на самом деле нам было интересно и познавательно. Вершину Эльбруса мы не увидели, так как нам не очень повезло с погодой, но незабываемые эмоции получили, их просто невозможно было не получить видя вокруг себя завораживающую красоту. Мы поднялись в горы, посетили долину нарзанов, попробовали природную минеральную воду, нам всё очень понравилось! Ещё раз огромное спасибо за экскурсию!