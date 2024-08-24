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Из Нальчика - по захватывающим местам Кабардино-Балкарии
Влюбиться в самый высокогорный регион России за 1 день (в мини-группе)
Начало: На площади Марии
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
24 авг в 09:00
26 авг в 09:00
50004 750₽ за человека
5.5 часов
Индивидуальная
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Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Полюбоваться красотой самой высокогорной республики в России и посетить исторические места
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6 авг в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Проехать по самым впечатляющим местам Кабардино-Балкарии за 1 день
6 авг в 08:00
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12 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «За городом и природа»
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