Авиапутешествие в горах Северной Осетии

Полетать на самолетах и планерах и потусить с летчиками

Авторский тур
Мечтаете сесть за штурвал настоящего самолета и в детстве хотели стать летчиком? Этот тур превратит ваши мечты в реальность! Мы будем летать на маленьких самолетах среди гор вместе с опытными пилотами, слушать авиационные байки на аэродроме и любоваться Северной Осетией с высоты.

Это улетные выходные с нестандартной программой.
Авиапутешествие в горах Северной Осетии
Авиапутешествие в горах Северной Осетии
Авиапутешествие в горах Северной Осетии
Авиапутешествие в горах Северной Осетии
Авиапутешествие в горах Северной Осетии
Авиапутешествие в горах Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Большую часть времени мы будем проводить в горах, где температура всегда на несколько градусов ниже, чем на равнине. Обязательно возьмите с собой теплые вещи и шапку. В Северной Осетии довольно много солнечных дней, так что захватите крем от солнца, а если с погодой все-таки не очень повезет — то дождевик. Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы, особенно в межсезонье.

Зимой даже в Осетии иногда случается нелетная погода. Поэтому мы предполагаем, что полёт будет, но на всякий случай выносим его отдельной графой. Цена актуальна при наборе полной группы.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Беслан, суббота, 11:00
Завершение: Аэропорт Беслан, воскресенье, 19:10
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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