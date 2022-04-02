Организационные детали

Большую часть времени мы будем проводить в горах, где температура всегда на несколько градусов ниже, чем на равнине. Обязательно возьмите с собой теплые вещи и шапку. В Северной Осетии довольно много солнечных дней, так что захватите крем от солнца, а если с погодой все-таки не очень повезет — то дождевик. Несмотря на то, что климат Северной Осетии намного мягче, чем в средней полосе России, мы будем пересекать несколько горных перевалов, поэтому возможны погодные сюрпризы, особенно в межсезонье.

Зимой даже в Осетии иногда случается нелетная погода. Поэтому мы предполагаем, что полёт будет, но на всякий случай выносим его отдельной графой. Цена актуальна при наборе полной группы.