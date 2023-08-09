Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты нашей республики. Наличие асфальтированной дороги делает эти направления доступными даже для обычного городского автомобиля. Но если вы отправитесь в путь с нами на внедорожнике, то сможете подняться выше водопадов и посетить сразу два ущелья, поехав через перевал Актопрак, который славится прекрасными видами на Скалистый хребет.

Также посетим Былымское озеро, селение Эльтю-бю, Парадром, Чегемские водопады

У подножия горы Кум-Тюбе мы посетим некрополь Эльтюбю. Он состоит из каменных склепов XVII - XVIII вв., некоторые из которых полностью сохранились.