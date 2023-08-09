Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике

Уникальная экскурсия из Нальчика: Посетите Чегемские водопады на внедорожнике

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Неизведанные тропы ждут нас в самых захватывающих уголках Кабардино-Балкарии, где находятся знаменитые Чегемские водопады и Баксанское ущелье.

Но вместе мы отправимся еще дальше, в места, которые доступны только для отважных искателей приключений.

На нашем внедорожном транспорте мы покорим непроходимые перевалы, включая величественный Актопрак, и достигнем уединенного бирюзового горного озера Гижгит. Это будет настоящее приключение, наполненное невероятными пейзажами и впечатлениями.
Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике
Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике
Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике
Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике
Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике
Чегемские водопады и озеро Гижгит на внедорожнике
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
  • Чегемское ущелье
  • Башенный комплекс в селении Эльтюбю
  • Парадром
  • Чегемские водопады
  • Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты нашей республики. Наличие асфальтированной дороги делает эти направления доступными даже для обычного городского автомобиля. Но если вы отправитесь в путь с нами на внедорожнике, то сможете подняться выше водопадов и посетить сразу два ущелья, поехав через перевал Актопрак, который славится прекрасными видами на Скалистый хребет.
Также посетим Былымское озеро, селение Эльтю-бю, Парадром, Чегемские водопады
У подножия горы Кум-Тюбе мы посетим некрополь Эльтюбю. Он состоит из каменных склепов XVII - XVIII вв., некоторые из которых полностью сохранились.

Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • Питание
  • Развлечения
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по адресу проживания
Завершение: По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Поездка рассчитана на целый день, предусмотрены пешие маршруты.
  • На остановках есть кафе, но перекус с собой все же стоит взять.
  • Надевайте удобную одежду и обувь.
  • С собой возьмите документы, защиту от солнца и дождя, а так же купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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