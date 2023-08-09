Уникальная экскурсия из Нальчика: Посетите Чегемские водопады на внедорожнике
Неизведанные тропы ждут нас в самых захватывающих уголках Кабардино-Балкарии, где находятся знаменитые Чегемские водопады и Баксанское ущелье.
Но вместе мы отправимся еще дальше, в места, которые доступны только для отважных искателей приключений.
На нашем внедорожном транспорте мы покорим непроходимые перевалы, включая величественный Актопрак, и достигнем уединенного бирюзового горного озера Гижгит. Это будет настоящее приключение, наполненное невероятными пейзажами и впечатлениями.
Но вместе мы отправимся еще дальше, в места, которые доступны только для отважных искателей приключений.
На нашем внедорожном транспорте мы покорим непроходимые перевалы, включая величественный Актопрак, и достигнем уединенного бирюзового горного озера Гижгит. Это будет настоящее приключение, наполненное невероятными пейзажами и впечатлениями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
- Чегемское ущелье
- Башенный комплекс в селении Эльтюбю
- Парадром
- Чегемские водопады
- Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты нашей республики. Наличие асфальтированной дороги делает эти направления доступными даже для обычного городского автомобиля. Но если вы отправитесь в путь с нами на внедорожнике, то сможете подняться выше водопадов и посетить сразу два ущелья, поехав через перевал Актопрак, который славится прекрасными видами на Скалистый хребет.
Также посетим Былымское озеро, селение Эльтю-бю, Парадром, Чегемские водопады
У подножия горы Кум-Тюбе мы посетим некрополь Эльтюбю. Он состоит из каменных склепов XVII - XVIII вв., некоторые из которых полностью сохранились.
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Питание
- Развлечения
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем по адресу проживанияЗавершение: По адресу проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Поездка рассчитана на целый день, предусмотрены пешие маршруты.
- На остановках есть кафе, но перекус с собой все же стоит взять.
- Надевайте удобную одежду и обувь.
- С собой возьмите документы, защиту от солнца и дождя, а так же купальные принадлежности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Водопады
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