Чегемские водопады в группе

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Приглашаем вас увидеть самые красивые водопады Чегемского ущелья с лучших смотровых площадок.

Девичьи косы, Су-Аузу-Су, река Чегем, бегущая по извилистому каньону, горы и деревья, растущие на кромке обрыва — все это создает непередаваемое ощущение. Прикоснитесь к природе во всей ее первозданной красе!
Чегемские водопады в группе
Чегемские водопады в группе
Чегемские водопады в группе
Чегемские водопады в группе
Чегемские водопады в группе
Чегемские водопады в группе
Ближайшие даты:
5
апр

Что вас ожидает:

  • Малый Чегемский водопад Адай-Су
  • Теснина Су-Аузу
  • Большой Чегемский водопад
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Адай-Су

Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м. от дороги. Он срывается с отвесной скалы высотой в 30 м. В теплое время года возможно купание под его струями. Далее, перед Вами
открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки.

Большие водопады

Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.

Возьмите с собой:

  • закрытую спортивную обувь;
  • костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
  • фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение кафе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Проспект Ленина д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Закрытую спортивную обувь
  • Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
  • Фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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