Приглашаем вас увидеть самые красивые водопады Чегемского ущелья с лучших смотровых площадок.
Девичьи косы, Су-Аузу-Су, река Чегем, бегущая по извилистому каньону, горы и деревья, растущие на кромке обрыва — все это создает непередаваемое ощущение. Прикоснитесь к природе во всей ее первозданной красе!
Девичьи косы, Су-Аузу-Су, река Чегем, бегущая по извилистому каньону, горы и деревья, растущие на кромке обрыва — все это создает непередаваемое ощущение. Прикоснитесь к природе во всей ее первозданной красе!
Ближайшие даты:
5
апр
апр
Что вас ожидает:
- Малый Чегемский водопад Адай-Су
- Теснина Су-Аузу
- Большой Чегемский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Адай-Су
Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м. от дороги. Он срывается с отвесной скалы высотой в 30 м. В теплое время года возможно купание под его струями. Далее, перед Вами
открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки.
Большие водопады
Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.
Возьмите с собой:
- закрытую спортивную обувь;
- костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
- фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Посещение кафе
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Проспект Ленина д. 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Закрытую спортивную обувь
- Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
- Фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании