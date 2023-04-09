Адай-Су

Девичья коса (Адай-Су) — самый полноводный водопад, находящийся в 200 м. от дороги. Он срывается с отвесной скалы высотой в 30 м. В теплое время года возможно купание под его струями. Далее, перед Вами

открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки.

Большие водопады

Главная достопримечательность Чегемского ущелья — водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.

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