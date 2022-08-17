Встречаемся в Минводах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправимся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.
Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.
После этого едем в гостиницу.
Размещаемся в забронированных номерах.
Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.
После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать.
Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.
Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак.
Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться.
Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов.
Прогуляемся по эко-тропе вдоль реки Баксан.
Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни.
Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.
После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы.
Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы.
А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.
Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков.
Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.
После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!
Ура, сегодня у нас первое восхождение!
Хорошо подкрепившись, по эко-тропе отправляемся к подножию горы Чегет.
Подниматься будем по канатной дороге.
На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).
Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком.
Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель.
Ах да, и сам Эльбрус как на ладони.
Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.
Для тех у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножью горы.
Возвращаемся в отель по эко-тропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.
К сегодняшнему дню мы уже столько успели!
Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.
Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках.
На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном.
Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать.
Ну, а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.
После отдыха – очередной активный день.
Завтрак, веселая зарядка.
Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол.
Идем по подъему вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка.
Дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.
На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.
К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.
Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус?
Наверно, да, но это не для нас.
К подножью знаменитой горы идем по эко-тропе вдоль реки Баксан до поляны Азау.
Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.
Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма.
Но нам поможет подъемник.
Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши.
Но наша первая остановка – станция Мир.
Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.
Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба.
А уже на Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати.
А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.
По желанию можно организовать вечернюю баньку.
После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.
Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик.
Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду.
При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.
Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось.
Сегодня утром трансфер отвезет нас на вокзал.
Увидимся в следующем походе!
Тур предусматривает проживание в отеле в п. Терскол в 2-х, 3-х и 4-хместных номерах.
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование – залог вашего хорошего настроения и кофморта.
На выезде мы не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.