Еще несколько необычных экскурсий в Нальчике

Добро пожаловать в Нальчик!

Познакомиться с историей, культурой и визитными карточками столицы Кабардино-Балкарии

Мария
Мария – экскурсионное агентство из Нальчика
Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания северокавказского эпоса и узнаете, какой путь прошел скромный аул до города-курорта и центра республики.

Погуляете по ухоженным аллеям Атажукинского парка и отведаете лечебной воды в Нарзанной галерее.

Откроете дивные панорамы окрестностей и возьмете на заметку пару рецептов блюд национальной кухни 🥧.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!

Что вас ожидает

Исторический экскурс
Начнем с нартского эпоса — культовых сказаний Северного Кавказа, — связи современного Нальчика с древними легендами и отношения местных жителей к ним. Вы заглянете в старинную эпоху, когда здесь, в подкове отрогов Лесистого хребта, еще находился аул Тогланов. Узнаете о несохранившейся крепости генерала Ермолова, связанной с начальным этапом развития поселения, и увидите старейшее здание города — памятник архитектуры 19 века. Представите, как менялась жизнь Нальчика со времен слободы до обретения статуса города-курорта и столицы ⭐️ республики.

Колоритный Нальчик
Знакомясь с местными культурными реалиями, вы поймете, можно ли КБР расшифровать как дружбу кабардинцев, балкарцев и русских. Увидите Арку в честь 450-летия присоединения Кабарды к России, почти одноименную площадь и религиозные сооружения разных конфессий, включая нарядный храм Марии Магдалины. Побываете на местном Арбате — улице Кабардинской. Пройдете по кленовым, липовым и каштановым аллеям Атажукинского парка. Осмотрите Нарзанную галерею «Нальчик» и сможете отведать целебной воды из бювета.

Запоминающиеся пейзажи
На смотровой площадке «Сосруко», где снова вспомним эпического героя, вы откроете живописные панорамы окрестностей. А поднявшись на гору Малая Кизиловка, с высоты 615 м над уровнем моря 🌊 окинете взглядом городские просторы и виды снежной гряды Главного Кавказского хребта.

Вкусы и ароматы
Путешествия по Кавказу трудно представить без погружения в гастрономию. На встрече мы будем рады поделиться идеями, куда в Нальчике стоит отправиться на обед. А еще расскажем, как готовить хычины, гедлибже, лакумы и другие блюда национальной кухни 🥧.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды.

Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!
Добро пожаловать в Нальчик!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Мы работаем с путешественниками уже 17 лет и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные экскурсоводы и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
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