Еще несколько необычных экскурсий в Нальчике

Что вас ожидает

Исторический экскурс

Начнем с нартского эпоса — культовых сказаний Северного Кавказа, — связи современного Нальчика с древними легендами и отношения местных жителей к ним. Вы заглянете в старинную эпоху, когда здесь, в подкове отрогов Лесистого хребта, еще находился аул Тогланов. Узнаете о несохранившейся крепости генерала Ермолова, связанной с начальным этапом развития поселения, и увидите старейшее здание города — памятник архитектуры 19 века. Представите, как менялась жизнь Нальчика со времен слободы до обретения статуса города-курорта и столицы ⭐️ республики.

Колоритный Нальчик

Знакомясь с местными культурными реалиями, вы поймете, можно ли КБР расшифровать как дружбу кабардинцев, балкарцев и русских. Увидите Арку в честь 450-летия присоединения Кабарды к России, почти одноименную площадь и религиозные сооружения разных конфессий, включая нарядный храм Марии Магдалины. Побываете на местном Арбате — улице Кабардинской. Пройдете по кленовым, липовым и каштановым аллеям Атажукинского парка. Осмотрите Нарзанную галерею «Нальчик» и сможете отведать целебной воды из бювета.

Запоминающиеся пейзажи

На смотровой площадке «Сосруко», где снова вспомним эпического героя, вы откроете живописные панорамы окрестностей. А поднявшись на гору Малая Кизиловка, с высоты 615 м над уровнем моря 🌊 окинете взглядом городские просторы и виды снежной гряды Главного Кавказского хребта.

Вкусы и ароматы

Путешествия по Кавказу трудно представить без погружения в гастрономию. На встрече мы будем рады поделиться идеями, куда в Нальчике стоит отправиться на обед. А еще расскажем, как готовить хычины, гедлибже, лакумы и другие блюда национальной кухни 🥧.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды.