  1. Россия
  2. Экскурсии

Экскурсия на Плато Канжол

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Экскурсия на Плато Канжол
Задать вопрос
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол

Что вы увидите

  • скала Арка
  • смотровая на Тызыльское ущелье
  • Канжальский «Стоунхедж»
  • несколько смотровых на Плато Канжол
  • Шанхорейские озера
Существует несколько обзорных точек, откуда открываются лучшие виды на седой Эльбрус — это плато Бермамыт, плато Канжал, перевал Гумбаши, вершина горы ⛰️ Чегет.
Побывав на них на всех по многу раз, могу констатировать, что вид с плато Канжол самый «эпичный», особенно на рассвете.
Плато Канжол — одно из немногих мест, посетив которое вы еще можете насладиться одиночеством, мощью и величием природы, где к вам не подойдет новоявленный арендатор — «хозяин» и не будет устанавливать свои правила. На плато еще нет колючей проволоки, как на Бермамыте и по выходным не стоит очередь сфотографироваться на мостике или «амфитеатре». Всё это лишь потому, что плато оправдывает свое древнее название — «кровавая дорога», как раньше скот сбивал там копыта до крови, так сейчас там джипперы стиснув зубы проезжают 50 км жесткой гравийной дороги, после которой желательно подтянуть гайки на колесах. Плохая дорога спасает Канжол от толп назойливых туристов. По пути можно заехать на Шанхорейские озера искупаться — освежиться летом в кристально чистой — голубой воде, также по пути много красивых 🤩 смотровых площадок с видами на плато Инал, пик Наушидзе, Тызыльское ущелье.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 г. Нальчик
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол
Экскурсия на Плато Канжол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Нальчике

Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
От 10 750
9 часов
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
14 отзывов
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
Джип-тур на плато Бермамыт
12 000
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт
5 отзывов
Насладиться фантастическими видами Эльбруса, посетить долину нарзанов и узнать о местных традициях
Чегемское ущелье на внедорожнике!
От 10 750
13 часов
Чегемское ущелье на внедорожнике!
2 отзыва
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
От 10 000
9 часов
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
1 отзыв
Посетить Кавказские Гималаи и узнать о традициях и культуре балкарского народа
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
От 6 500
8 часов
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты — поездка из Нальчика
Величественные красоты верхнебалкарского ущелья
4 009
8 часов
Величественные красоты верхнебалкарского ущелья