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Голубые озера и Верхняя Балкария

ТК П.
ТК П. – Гид из Нальчика
Экскурсия ⛳ пролегает далее теснины Черекского ущелья, включает также посещение древнего аула Верхняя Балкария с его многочисленными историческими памятниками и Верхние Голубые озера.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 920 ₽ за экскурсию

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Голубые озера и Верхняя Балкария
Голубые озера и Верхняя Балкария

Что вы увидите

  • Верхние Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Тоннель у старой дороги
  • Селение Верхняя Балкария
  • Аул Кюннюм и башня Абаевых
  • Горячие источники в селении Аушигер.
Черкесская теснина
Дорога вьется над рекой по карнизам отвесных скал и по кромке пропасти,
глубиной в 300 м. Далее автобус проезжает сквозь тоннель в скале и делает остановку. В сопровождении гида Вы можете прогуляться 👣 по старой дороге, созерцая живописную панораму Черекской теснины.
Верхняя Балкария
За тоннелем находится селение Верхняя Балкария. В этом районе ущелья сосредоточено множество средневековых крепостей и башен, сооруженных на труднодоступных скалах и склонах гор ⛰️, а на дне долины
  • старинные могильники, мавзолеи, склепы.
Древние аулы
Сразу за селением, напротив друг друга, стоят два древних аула с боевыми башнями — Ишканты и Куннюм. Можно совершить прогулку по улочкам, среди руин древних жилищ, забраться на башни и увидеть панораму
селения через их бойницы. Почти на недоступном скалистом отроге стоит «Крепость Бапкария» («Малкаьар-Къала»). В этом же районе находятся старинные кладбища, на которых можно увидеть погребения, относящиеся к разным эпохам. Помимо традиционных захоронений, имеются надземные склепы и катакомбные могильники.
Термальные источники
Рассказывая о Черекском ущелье, нельзя не упомянуть термальные источники в селении Аушигер, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном, а также
отдельными крытыми помещениями с мини-бассейнами. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией и повышают жизненный тонус.

Возьмите с собой:

  • закрытую спортивную обувь;
  • костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
  • фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
  • солнцезащитный крем;
  • купальный костюм (для посещения горячих источников Аушигер);
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход на территорию рекреационного комплекса «Аушигер»
  • Посещение кафе
  • Сувениры.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Голубые озера и Верхняя Балкария
Голубые озера и Верхняя Балкария
Голубые озера и Верхняя Балкария
Голубые озера и Верхняя Балкария
Голубые озера и Верхняя Балкария

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТК П.
ТК П.
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6 отзывов оставили туристы

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