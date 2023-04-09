Черкеская теснина

Дорога вьется над рекой по карнизам отвесных скал и по кромке пропасти,

глубиной в 300 м. Далее автобус проезжает сквозь тоннель в скале и делает остановку. В сопровождении гида Вы можете прогуляться по старой дороге, созерцая живописную панораму Черекской теснины.

Верхняя Балкария

За тоннелем находится селение Верхняя Балкария. В этом районе ущелья сосредоточено множество средневековых крепостей и башен, сооруженных на труднодоступных скалах и склонах гор, а на дне долины:

старинные могильники, мавзолеи, склепы.

Древние аулы.

Сразу за селением, напротив друг друга, стоят два древних аула с боевыми башнями — Ишканты и Куннюм. Можно совершить прогулку по улочкам, среди руин древних жилищ, забраться на башни и увидеть панораму

селения через их бойницы. Почти на недоступном скалистом отроге стоит «Крепость Бапкария» («Малкаьар-Къала»). В этом же районе находятся старинные кладбища, на которых можно увидеть погребения, относящиеся к разным эпохам. Помимо традиционных захоронений, имеются надземные склепы и катакомбные могильники.

Термальные источники

Рассказывая о Черекском ущелье, нельзя не упомянуть термальные источники в селении Аушигер, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном, а также

отдельными крытыми помещениями с мини-бассейнами. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией и повышают жизненный тонус.

Возьмите с собой: