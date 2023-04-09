Приглашаем вас в тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии.
Вы увидите теснину Черекского ущелья, посетите древний аул Верхняя Балкария и осмотрити его исторические памятники.
А после мы отправимся к Верхним Голубым озерам и зарядимся энергией целебных Аушигерских источников.
Вы увидите теснину Черекского ущелья, посетите древний аул Верхняя Балкария и осмотрити его исторические памятники.
А после мы отправимся к Верхним Голубым озерам и зарядимся энергией целебных Аушигерских источников.
Ближайшие даты:
7
апр
апр
Что вас ожидает:
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Тоннель и селение Верхняя Балкария
- Источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Черкеская теснина
Дорога вьется над рекой по карнизам отвесных скал и по кромке пропасти,
глубиной в 300 м. Далее автобус проезжает сквозь тоннель в скале и делает остановку. В сопровождении гида Вы можете прогуляться по старой дороге, созерцая живописную панораму Черекской теснины.
Верхняя Балкария
За тоннелем находится селение Верхняя Балкария. В этом районе ущелья сосредоточено множество средневековых крепостей и башен, сооруженных на труднодоступных скалах и склонах гор, а на дне долины:
- старинные могильники, мавзолеи, склепы.
- Древние аулы.
Сразу за селением, напротив друг друга, стоят два древних аула с боевыми башнями — Ишканты и Куннюм. Можно совершить прогулку по улочкам, среди руин древних жилищ, забраться на башни и увидеть панораму
селения через их бойницы. Почти на недоступном скалистом отроге стоит «Крепость Бапкария» («Малкаьар-Къала»). В этом же районе находятся старинные кладбища, на которых можно увидеть погребения, относящиеся к разным эпохам. Помимо традиционных захоронений, имеются надземные склепы и катакомбные могильники.
Термальные источники
Рассказывая о Черекском ущелье, нельзя не упомянуть термальные источники в селении Аушигер, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном, а также
отдельными крытыми помещениями с мини-бассейнами. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией и повышают жизненный тонус.
Возьмите с собой:
- закрытую спортивную обувь;
- костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
- фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
- солнцезащитный крем;
- купальный костюм (для посещения горячих источников Аушигер);
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Посещение кафе
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Проспект Ленина д. 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Закрытую спортивную обувь
- Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
- Фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
- Солнцезащитный крем
- Купальный костюм (для посещения горячих источников Аушигер)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании