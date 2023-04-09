Голубые озера и Верхняя Балкария в группе

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Приглашаем вас в тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии.

Вы увидите теснину Черекского ущелья, посетите древний аул Верхняя Балкария и осмотрити его исторические памятники.

А после мы отправимся к Верхним Голубым озерам и зарядимся энергией целебных Аушигерских источников.
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Ближайшие даты:
7
апр

Что вас ожидает:

  • Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Тоннель и селение Верхняя Балкария
  • Источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Черкеская теснина

Дорога вьется над рекой по карнизам отвесных скал и по кромке пропасти,
глубиной в 300 м. Далее автобус проезжает сквозь тоннель в скале и делает остановку. В сопровождении гида Вы можете прогуляться по старой дороге, созерцая живописную панораму Черекской теснины.

Верхняя Балкария

За тоннелем находится селение Верхняя Балкария. В этом районе ущелья сосредоточено множество средневековых крепостей и башен, сооруженных на труднодоступных скалах и склонах гор, а на дне долины:

  • старинные могильники, мавзолеи, склепы.
  • Древние аулы.
Сразу за селением, напротив друг друга, стоят два древних аула с боевыми башнями — Ишканты и Куннюм. Можно совершить прогулку по улочкам, среди руин древних жилищ, забраться на башни и увидеть панораму
селения через их бойницы. Почти на недоступном скалистом отроге стоит «Крепость Бапкария» («Малкаьар-Къала»). В этом же районе находятся старинные кладбища, на которых можно увидеть погребения, относящиеся к разным эпохам. Помимо традиционных захоронений, имеются надземные склепы и катакомбные могильники.

Термальные источники

Рассказывая о Черекском ущелье, нельзя не упомянуть термальные источники в селении Аушигер, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном, а также
отдельными крытыми помещениями с мини-бассейнами. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией и повышают жизненный тонус.

Возьмите с собой:

  • закрытую спортивную обувь;
  • костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
  • фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
  • солнцезащитный крем;
  • купальный костюм (для посещения горячих источников Аушигер);

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Посещение кафе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Проспект Ленина д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Закрытую спортивную обувь
  • Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
  • Фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
  • Солнцезащитный крем
  • Купальный костюм (для посещения горячих источников Аушигер)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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