Еще несколько необычных экскурсий в Нальчике

Что вас ожидает

Чарующие Голубые озера

Стартовав в тихом, уютном и равнинном Нальчике, мы отправимся в сторону высочайших гор ⛰️ Европы. По пути вы увидите горячие целебные источники и узкий тоннель, нависающий над гигантской пропастью. А также сделаете остановку на карстовых Голубых озерах с кристально-чистой прозрачной водой. Я расскажу, какие легенды с ними связаны, какая рыба 🐟 в них водится и как правильно перевести их названия с балкарского языка.

Величественная Верхняя Балкария

Село Верхняя Балкария покорит вас суровой красотой Черекского ущелья, дыханием древности и горским гостеприимством. Вы погуляете по руинам Старого города, оцените древнюю сторожевую башню Абай Кала и продегустируете самый вкусный нарзан во всем регионе. Я раскрою, как жили и живут здесь люди: как выглядит их обычный день, как они работают и отдыхают, что пьют и едят.

Организационные детали