Еще несколько необычных экскурсий в Нальчике

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Голубые озера и Верхняя Балкария за 1 день

Могучие горы, древние башни, минеральные источники и карстовые озера на авто-пешеходной экскурсии

Алексей
Алексей – Гид из Нальчика
Кабардино-Балкария покорит вас фантастическими природными ландшафтами и богатой историей 📖.

Вы увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озера, горные реки и ущелья.

Продегустируете местную кухню 🥧 и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Голубые озера и Верхняя Балкария за 1 день
Голубые озера и Верхняя Балкария за 1 день

Что вас ожидает

Чарующие Голубые озера
Стартовав в тихом, уютном и равнинном Нальчике, мы отправимся в сторону высочайших гор ⛰️ Европы. По пути вы увидите горячие целебные источники и узкий тоннель, нависающий над гигантской пропастью. А также сделаете остановку на карстовых Голубых озерах с кристально-чистой прозрачной водой. Я расскажу, какие легенды с ними связаны, какая рыба 🐟 в них водится и как правильно перевести их названия с балкарского языка.

Величественная Верхняя Балкария
Село Верхняя Балкария покорит вас суровой красотой Черекского ущелья, дыханием древности и горским гостеприимством. Вы погуляете по руинам Старого города, оцените древнюю сторожевую башню Абай Кала и продегустируете самый вкусный нарзан во всем регионе. Я раскрою, как жили и живут здесь люди: как выглядит их обычный день, как они работают и отдыхают, что пьют и едят.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Голубые озера и Верхняя Балкария за 1 день
Голубые озера и Верхняя Балкария за 1 день
Голубые озера и Верхняя Балкария за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, я родился и вырос в Нальчике. Работаю горным инструктором: помогаю путешественникам подняться Эльбрус. А также провожу пешие и автомобильные экскурсии по всей Кабардино-Балкарии. С радостью стану вашим проводником по нашему гостеприимному краю!
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