Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу

Побывать в самой заповедной части республики, открыть невероятные виды и впечатлиться прошлым осетин

Дигория — наиболее удаленный и труднодоступный район Северной Осетии. Природа ее отличается необыкновенно величественной и дикой красотой.

В группе до 18 человек вы проедете по одному из самых живописных маршрутов, побываете в местах, где, по преданиям, жили древние нарты, прикоснетесь к средневековой истории осетин и поразитесь загадкам высокогорного Галиата.
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Горная Дигория и осетинский Мачу-Пикчу
Ближайшие даты:
20
авг
3
сен
17
сен
1
окт
15
окт
29
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Описание

Что вас ожидает

Первозданная красота Дигорского ущелья

На западе региона, в бассейне реки Урух, на северном склоне Главного Кавказского хребта вы посетите удивительный край. Здесь исполинские горные массивы со снежными вершинами поднимаются над соседними долинами. Здесь лежат глубокие и мрачные ущелья, по дну которых мчатся стремительные белопенные реки, рожденные ледниками. И здесь стоят великолепные леса, переходящие в роскошные горные луга. Со всей этой красотой вам предстоит встретиться в этой поездке…

Предания Дигории

По пути вы услышите легенды древней земли нартов — свободолюбивых, мужественных, честных и добрых богатырей. В представлении каждого осетина нарты — это их славные предки, жившие, как говорится в сказках, «давним давно, так давно, что уже никто не помнит, когда». Проезжая дигорские села, вы побываете в местах, где, по местным поверьям, как раз и находилась их родина.

Селение Задалеск

В течение дня вы обязательно посетите знаковое место, где расположился музей Наны Задалесской. «Нана» по-осетински значит мама. О ее подвиге и спасении будущего своего народа от Тамерлана вы узнаете на экскурсии.

Галиат: осетинский Мачу-Пикчу

Как известно, город в горах Перу инки построили в 15 веке, а после крушения империи он был заброшен на 400 лет, пока его не обнаружили с самолета. Высокогорное селение в ущелье Уаллагком называют осетинским Мачу-Пикчу из-за некоторого сходства: Галиат тоже сохранил средневековые дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по масштабу в Осетии. Здесь было 250 дворов. А вот кто его строил и почему жители стали покидать его, доподлинно неизвестно… На экскурсии вы прикоснетесь к этим загадкам древности.

Каньон Ахсинта — «ворота Горной Дигории»

Далее вы посетите одну из живописнейших природных достопримечательностей Дигории. С Чертова моста, переброшенного через каньон, рассмотрите ущелье с двух сторон. Увидите, как из карстовых дыр в скалах водопадами хлещет вода, сливаясь с водами Уруха. А также узнаете историю природной крепости, спасавшей горцев от татаро-монгольского ига, воинов Тимура и шаха Аббаса, отрядов турецких янычар и крымских ханов.

Памятник Уастырджи

Особое место в верованиях осетин занимал культ Уастырджи (святого Георгия). Вы услышите о главном божестве древнего пантеона и осмотрите особую скульптуру над серпантинным шоссе, будто благословляющую путников. А также узнаете, что говорит сам автор Владимир Соскиев о своем творении.

Арт-объекты

В Северной Осетии на самых популярных маршрутах можно увидеть интересные инсталляции. Возможно, они и не представляют художественной ценности, но точно оживляют пейзаж и разнообразят впечатления гостей. Вы увидите «Стрелы нарта Сослана» в селении Мацута и «Хъисын фæндыр» около Галиатского водопада, изображающий древний осетинский музыкальный инструмент.

Организационные детали

  • Дигорское ущелье — одно из самых чистых ущелий, кафе здесь нет, берите еду с собой!
  • Не забудьте взять с собой паспорта. Одевайтесь по-спортивному, а также потеплее.

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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