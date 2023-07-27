Что вас ожидает:

Вы увидите нечто новое и удивительное, окажетесь в местах, где еще не ступала нога обычного туриста. Ингушетия станет для вас открытием! В группе до 8 человек с гидом-водителем вы отправитесь навстречу средневековым башням и древним аулам, услышите местные легенды. Увидите Эгикал, Таргим и Вовнушки, а также сделаете фото в Джейрахском ущелье и на Цей-Лоамском перевале.

Ущелья и башенные комплексы.

Джейрахское ущелье — сокровище кавказских гор! Ваши фотографии отсюда поразят воображение!

Цей-Лоамский перевал. Вы полюбуетесь горами вдали от цивилизации, а в ясную погоду даже увидите великан Казбек, ведь граница с Грузией всего в 5 км. отсюда.

Башенные комплексы Эгикал и Таргим. Крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и постройки замкового типа.

Храм Тхаба-Ерды — культовая постройка, возведенная примерно в 8 столетии. Есть сведения, что приказ о строительстве отдала царица Тамара.

Вовнушки — средневековый башенный комплекс, официально входящий в список «7 чудес России».

Важная информация: