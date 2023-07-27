Экскурсия из Нальчика: Посетите средневековые башни и древние аулы Ингушетии
Вас ожидает уникальное и удивительное путешествие, где вы попадете в места, еще не изведанные обычными туристами.
Ингушетия раскроется перед вами во всей красе! В небольшой группе до 8 человек сопровождаемой гидом-водителем вы отправитесь в путешествие, открывающее средневековые башни и древние аулы, услышите волнующие местные легенды.
Вы увидите Эгикал, Таргим и Вовнушки, а также запечатлеете незабываемые моменты на фотографиях, сделанных в Джейрахском ущелье и на Цей-Лоамском перевале.
Ингушетия раскроется перед вами во всей красе! В небольшой группе до 8 человек сопровождаемой гидом-водителем вы отправитесь в путешествие, открывающее средневековые башни и древние аулы, услышите волнующие местные легенды.
Вы увидите Эгикал, Таргим и Вовнушки, а также запечатлеете незабываемые моменты на фотографиях, сделанных в Джейрахском ущелье и на Цей-Лоамском перевале.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Джейрахское ущелье
- Цей-Лоамский перевал
- Башенные комплексы Эгикал и Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
- Вовнушки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы увидите нечто новое и удивительное, окажетесь в местах, где еще не ступала нога обычного туриста. Ингушетия станет для вас открытием! В группе до 8 человек с гидом-водителем вы отправитесь навстречу средневековым башням и древним аулам, услышите местные легенды. Увидите Эгикал, Таргим и Вовнушки, а также сделаете фото в Джейрахском ущелье и на Цей-Лоамском перевале.
- Ущелья и башенные комплексы.
Джейрахское ущелье — сокровище кавказских гор! Ваши фотографии отсюда поразят воображение!
Цей-Лоамский перевал. Вы полюбуетесь горами вдали от цивилизации, а в ясную погоду даже увидите великан Казбек, ведь граница с Грузией всего в 5 км. отсюда.
Башенные комплексы Эгикал и Таргим. Крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии и постройки замкового типа.
Храм Тхаба-Ерды — культовая постройка, возведенная примерно в 8 столетии. Есть сведения, что приказ о строительстве отдала царица Тамара.
Вовнушки — средневековый башенный комплекс, официально входящий в список «7 чудес России».
Важная информация:
- Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot; в каждом автомобиле — до 8 человек.
- С собой иметь документы удостоверяющие личность, вода, перекус (кафе на маршруте имеется).
- Форма одежды солнце защитные очки головные уборы, куртки ветровки.
Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Эко-сборы
- Место начала и завершения?
- По адресу вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Поездка проходит с гидом-водителем из нашей команды на минивэнах Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai Starex, Volkswagen Transporter, Peugeot в каждом автомобиле — до 8 человек
- С собой иметь документы удостоверяющие личность, вода, перекус (кафе на маршруте имеется)
- Форма одежды солнце защитные очки головные уборы, куртки ветровки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
27 июля 2023
Спасибо за прекрасную экскурсию Горная Ингушетия невероятно красивая. Горы, древние строения, очень красивая природа. Водитель Алий провез нас по маршруту, который показал нам всё величие и красоту горной Ингушетии. Будем скучать по таким прекрасным местам. Не раздумывая берите эту экскурсию. Она стоит того.
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Групповые
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
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