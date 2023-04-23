Город Грозный
Грозный — город-феномен, который удивительным образом сочетает в себе историю и современность. Во время экскурсии вы сможете прочувствовать смешение прошлого и настоящего. А главное — увидеть атмосферу настоящего Грозного.
Ближайшие даты:
23
апр
апр
Что вас ожидает:
- Г. Назрань, Мемориал памяти и славы
- Г. Грозный
- Грозный-Сити
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова
- Храм Архангела Михаила
- Национальный музей
- Аргун
- Мечеть имени Аймани Кадыровой
- Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программе:
- Храм Архангела Михаила — вас впечатлит этот красивейший архитектурный ансамбль в традиционном русском стиле с тремя куполами и колокольней. Я расскажу его временами трагическую историю и поясню, почему с момента освящения храм ни разу не закрывался, даже в Советские времена.
- Цветочный парк — вы увидите более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. А еще сможете сделать забавные селфи на фоне топиарных фигур.
- Грозный-Сити — семь устремившихся в небо высотных зданий, амбициозно и дерзко заявляющих о больших перспективах Чечни. В многоэтажках расположены жилые квартиры, бассейны, магазины, рестораны, гостиница и деловой центр с вертолетной площадкой на крыше. Вы подниметесь на смотровую одной из башен комплекса и посмотрите на город с высоты птичьего полета.
- Мечеть «Сердце Чечни» — главная достопримечательность Грозного. Издали она напомнит вам роскошный цветок, а вблизи восхитит величием архитектуры. Я расскажу, в каком стиле построена мечеть и какие материалы использовались для отделки внутренних и внешних помещений.
- Мечеть имени Аймани Кадыровой в с. Аргун.
- Мечеть «Гордость Мусульман» в Шали — самая большая мечеть в Европе.
Важно знать:Обязательно возьмите с собой паспорт РФ, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Страхование пассажиров
- Что не входит
- Питание
- Билет на смотровую площадку — 100 р.
- Билет в музей — 150 р
- Место начала и завершения?
- Проспект Ленина д. 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой паспорт РФ
- А для детей до 14 лет — свидетельство о рождении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании