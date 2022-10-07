07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле входа в гостиницу «Октябрьская», Лиговский проспект, дом 10/118).
08:00 Отъезд в Тихвин.
Путевая информация.
11:00 Посещение Тихвинского Успенского монастыря.
Вы услышите историю Тихвинской Чудотворной иконы Божией Матери, узнаете, как была возвращена эта икона в Россию, чем и как сейчас живёт Тихвинский монастырь.
Сможете вознести молитвы к Пресвятой Богородице перед чудотворным Тихвинским образом в Успенском соборе монастыря.
После экскурсии желающие смогут посетить звонницу монастыря и осмотреть размещённую там экспозицию «Келья монаха XIX века».
13:00 Обед.
14:00 Отъезд в Череповец.
18:00 Обзорная экскурсия по Череповцу – древнему городу и промышленному центру России.
Самое старое каменное строение Череповца – Воскресенский монастырь, основанный преподобными Афанасием и Феодосием, ученикам Сергия Радонежского.
Находится он в историческом центре города на Соборной горке.
У самого подножия Горки установлен памятник монахам-основателям города.
Осмотр парка и архитектурно-культурного комплекса, который, помимо Воскресенского собора, включает в себя памятник городскому голове Ивану Милютину.
20:00 Размещение в гостинице «Северные зори»3*.
20:30 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Кириллов.
11:00 Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный на берегу Сиверского озера.
Мощный монастырь-крепость, равный Московскому Кремлю длиной стен, но меньше его по территории, выдержал все осады и штурмы и никогда не был взят врагом!
Посещение экспозиций в Архимандричьей келье: «Древнерусское искусство XV-XVII веков», «Ремесло и шедевры», «Книжное наследие», «Мир старого дома».
Обед.
Переезд в Ферапонтово.
Экскурсия по территории Ферапонтова монастыря, внесенного в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО вместе с фресками живописца Дионисия.
В 1502-1503 г. г. Дионисий с сыновьями расписывал монастырский собор Рождества Богородицы.
Если позволят погодные условия, вы сможете увидеть эти уникальные фрески.
17:00 Отъезд в Вологду.
19:00 Размещение в гостинице «Спасская»3*.
20:00 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Обзорная экскурсия по городу «Летопись древней Вологды» с осмотром Софийского собора, Архиерейского подворья (Кремля), памятников архитектуры Кремлевской площади и других достопримечательностей города.
11:00 Экскурсия в музей кружева «Народное искусство Русского Севера».
Свободное время в центре города.
13:30 Обед.
14:30 Отъезд в Рыбинск.
18:00 Размещение в гостинице «Бригантина».
19:00 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия по Рыбинску (столице волжской Атлантиды): обзорная по историческому центру города (вкл. пристань 18 века, памятник Ф. Ушакову, памятник бурлаку), новые и старые здания Хлебной биржи.
12:00 Отъезд в Углич.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсионная программа в Угличе: архитектурный ансамбль Угличского кремля, интерьеры Спасо-Преображенского собора и церкви «Димитрия-на-крови» – места гибели в 1591 г. цесаревича Дмитрия, сына Ивана Грозного, интерьеры единственного сохранившегося здания XV века – «Палат удельных князей».
18:00 Размещение в гостинице «Азимут Углич»3* / «Чайка»3*.
19:00 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Калязин.
10:30 Обзорная экскурсия «Калязин – Атлантида земли Тверской»: знакомство с историей старого города, легендами и преданиями, жизнью и бытом современных горожан, исторической архитектурной застройкой, особенностями расположения зданий, посещением храмового комплекса Вознесенской церкви, происхождение названия «Калязин».
Осмотр памятника основателю города преп. Макарию Калязинскому и русскому полководцу 17 века князю М. В. Скопину-Шуйскому.
Взгляд в прошлое: посещение музея «Волгари», где развернуты экспозиции, посвященные темам: «Волга от истока до рукотворного моря», «Волга моя колыбель и кормилица», «Калязин - город мастеров», «Путешествие по Атлантиде», «Переселенцы», «От плота до корабля», «В нашу гавань заходили корабли», «Речные истории».
Уникальные макеты речных судов, макет старого Калязина, звучание песен о Волге из старинного патефона окунут в атмосферу незабываемого прошлого, без которого невозможно настоящее.
Дегустация речных верхневолжских деликатесов в стилизованном буфете пристани советского периода времени.
Мастер-класс по изготовлению символического бумажного кораблика «Надежды», «Удачи» и «Любви», отправление в большое путешествие из рук каждого туриста.
Обед.
14:30 Теплоходная экскурсия по Волге «Подводные тайны Калязина».
Туристам откроется уникальная возможность путешествовать по трем рекам Калязина, побывать на улицах затопленного города, представить масштаб затопления при создании искусственных морей, близко рассмотреть удивительный памятник архитектуры «колокольню-маяк», при хороших погодных условиях причалить к «плывущей» Калязинской колокольне и загадать желание, узнать о тайнах волжских островов, насладиться волжскими просторами и поэтическими строками.
15:30 Отъезд в Тверь.
18:00 Размещение в гостинице «Мотель Тверь»3* / «Тверь Парк Отель»3*.
19:00 Ужин.
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге – свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург ~ 23:00).
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|Номер
|Одноместное
размещение
|1/2 DBL
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
доп. место
|Ребенок
доп. место
|BB (завтрак)
|Стандартный номер
|29150
|23650
|23650
|23100
|21950
|21100
|HB (завтрак + обед или ужин)
|Стандартный номер
|31950
|26450
|26450
|25900
|24750
|23900
|FB (завтрак+обед+ужин)
|Стандартный номер
|35450
|29950
|29950
|29400
|28250
|2700
Тариф комфорт, номер стандартный.
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
Гостиница "Северные зори" расположена в жилом районе Череповца, всего в 10 минутах езды от центра города. У круглосуточной стойки регистрации предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Номерной фонд гостиницы состоит из элегантных номеров для некурящих, оборудованных телевизором и телефоном. Все номера оформлены в теплой цветовой гамме и оснащены собственной ванной комнатой с душем.
Гости могут отдохнуть за игрой в бильярд, петь под караоке или почитать книгу в библиотеке гостиницы. Работают факс/ксерокс.
В ресторане "Дежавю" сервируют блюда европейской кухни, а в баре предлагают напитки.
В гостинице "Северные зори" организуют трансфер от/до аэропорта и предоставляют услуги билетной кассы. Гостиница находится в 5 км от череповецкого железнодорожного вокзала и в 300 метрах от городского Дворца культуры "Аммофос".
Этот отель расположен в центре Вологды, всего в 10 минутах ходьбы от Вологодского кремля. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах и располагают телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.
В ресторане «Спасский» подают блюда русской и европейской кухни, а в кафе «Башня» можно заказать различные блюда.
Гости могут поиграть в бильярд и боулинг или спеть караоке. На территории отеля работает салон красоты.
Расстояние от гостиницы «Спасская» до железнодорожного вокзала Вологда-1 составляет 2 км.
До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. В числе удобств этого гостиничного комплекса — частный пляж на Рыбинском водохранилище, а также прокат спортивного инвентаря. Гости комплекса могут посетить русскую паровую баню и отведать блюда европейской кухни. Центр города Рыбинска находится в 20 минутах езды.
Все номера гостиничного комплекса «Бригантина» оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на водохранилище.
В гостиничном комплексе «Бригантина» работают светлый и элегантно оформленный ресторан, а также уютный бар с телевизором.
В летнее время гости могут отдохнуть в шезлонгах возле водохранилища. Желающие активно провести досуг могут взять напрокат велосипеды, лыжи, коньки и яхты. Рыбинский яхт-клуб располагается всего в 150 метрах от гостиничного комплекса.
Открытая в конце 2007 года, гостиница расположена на высоком берегу Волги. Стильное белоснежное здание с оригинальной крышей идеально вписывается в ландшафт Углича. В пешеходной доступности - ансамбль Угличского Кремля, включающий в себя Спасо-Преображенский Собор, Палаты Угличских удельных князей, Церковь царевича Дмитрия «на крови», музеи.
Гостиница "Чайка" — это современный туристический комплекс с охраняемой бесплатной парковкой, рестораном, бассейном, тренажерным залом, спа и салоном красоты. Окружен мини-парком с удобными прогулочными дорожками и располагается всего в 15 минутах ходьбы до центра города.
Если Вы впервые посещаете город Углич или возвращаетесь повторно, Вы несомненно оцените уникальное соотношение цены и качества нашего туристического комплекса.
Отель "Тверь" расположен недалеко от Твери, у автомагистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна, паровая баня и караоке. Светлые элегантные номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном и холодильник. В каждом номере также имеется собственная ванная комната. Кроме того, в большинстве номеров есть балкон. В ресторане гостиницы «Тверь» сервируют блюда европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков. В распоряжении гостей конференц-зал и бизнес-центр. В 12 км от отеля «Тверь» находится центр Твери, а в 9 км — центральный железнодорожный вокзал Твери. Расстояние до Москвы составляет 170 км.
Отель "Тверь Парк Отель" расположен на берегу Волги, в 10 минутах езды от центра Твери. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и финская сауна с бассейном.
Просторные номера отеля «Тверь Парк Отель» обставлены современной мебелью и оснащены спутниковым телевидением и удобствами для приготовления горячих напитков. В каждом номере есть собственная ванная комната.
В отеле «Тверь Парк Отель» работает просторный ресторан «Березовая роща», где подают блюда традиционной русской и европейской кухни. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Типы питания:
При покупке тура с питанием BB обеды и ужины в стоимость пакета не входят.
При покупке тура с питанием HB ужины в стоимость пакета не входят.
HB (полупансион) – вы можете заказать или (завтраки + обеды) или (завтраки + ужины), просим при бронирование указывать в примечание. По умолчанию подтверждается (завтраки + обеды).
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;