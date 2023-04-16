Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи

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Хуламо-Безенгийское ущелье по праву считается природной цитаделью и самым суровым ущельем всего Кавказа. Ущелье богато своей историей и является колыбелью балкарского народа. В самом ущелье очень живописно — много зелени и растут буковые леса.
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Ближайшие даты:
16
апр
17
апр
18
апр
20
апр

Что вас ожидает:

  • Водопад Тыжынты
  • Хуламо-Безенгийского ущелье
  • Водопад Жыгинжи
  • Замок-крепость Жабо-Кала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Одна из колыбелей балкарского народаХуламо-Безенгийское ущелье — природная цитадель и самое суровое ущелье Кавказа, которое упирается в непреступную Безенгийскую стену и Северный массив. Здесь возвышаются шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа. Помимо этого, ущелье изобилует своей историй и является одной из колыбелей балкарского народа. В ущелье очень живописно — вокруг дороги много зелени, на берегах реки Черек-Хуламский растут буковые леса.
Наш маршрут начнется с удивительного водопада Тыжынты. В переводе с балкарского это вода, выдавливаемая из скал. Водопад весьма живописен – сотни ручейков воды, текут по разноцветному мху. Далее мы с вами отправимся к самому Хуламо-Безенгийскому ущелью. Здесь воздух свеж и прохладен: лес, родники, ледниковая река.
Затем мы прогуляемся по экологической тропе к Леднику Безенги (Уллу-Чиран или Большой Ледник). На экологической тропе можно наблюдать за кавказскими турами, которые спускается к естественным солонцам у ледника Безенги, хищными птицами (бородач, белоголовый сип, беркут), а также за кавказским уларом. Можно встретить рысь, медведя. Высоко в горы заходит заяц-русак. Уникальность данной тропы в том, что здесь происходит процесс заселения дна ледника растениями-пионерами.
Далее мы встретим водопад Жыгинжи. В солнечные дни вокруг воды то там, то здесь вспыхивает радужный ореол. Здесь можно сделать самые яркие и атмосферные фото.
И в завершение нашего маршрута мы увидим замок-крепость Жабо-Кала (или замок Джабоевых). Замок является главным украшением Хуламо-Безенгийского ущелья. Сооружение словно парит на высоте более 150 метров и переносит своих гостей на несколько веков назад. Рассматривать детали замка, его бойницы и помещения интересно как детям, так и взрослым, а виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, которые открываются с крепостных стен, захватывают дух всех без исключения путешественников.
Важная инфорамация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
  • Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.
  • Для комфортного путешествия необходимо взять с собой продуктовую корзину для пикника, закрытую спортивную обувь, костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном), солнцезащитные очки и отличную компанию.
  • Перепад высот 500 - 2300 метров.
  • Посещение аула Шики и крепости Жабо-Кала возможны только при благоприятных погодных условиях!

каждый день в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Пикник
Где начинаем и завершаем?
Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3
Завершение: Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для комфортного путешествия необходимо взять с собой продуктовую корзину для пикника, закрытую спортивную обувь, костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном), солнцезащитные очки и отличную компанию.
  • Перепад высот 500 - 2300 метров.
  • Посещение аула Шики и крепости Жабо-Кала возможны только при благоприятных погодных условиях!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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