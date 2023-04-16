Одна из колыбелей балкарского народаХуламо-Безенгийское ущелье — природная цитадель и самое суровое ущелье Кавказа, которое упирается в непреступную Безенгийскую стену и Северный массив. Здесь возвышаются шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа. Помимо этого, ущелье изобилует своей историй и является одной из колыбелей балкарского народа. В ущелье очень живописно — вокруг дороги много зелени, на берегах реки Черек-Хуламский растут буковые леса.

Наш маршрут начнется с удивительного водопада Тыжынты. В переводе с балкарского это вода, выдавливаемая из скал. Водопад весьма живописен – сотни ручейков воды, текут по разноцветному мху. Далее мы с вами отправимся к самому Хуламо-Безенгийскому ущелью. Здесь воздух свеж и прохладен: лес, родники, ледниковая река.

Затем мы прогуляемся по экологической тропе к Леднику Безенги (Уллу-Чиран или Большой Ледник). На экологической тропе можно наблюдать за кавказскими турами, которые спускается к естественным солонцам у ледника Безенги, хищными птицами (бородач, белоголовый сип, беркут), а также за кавказским уларом. Можно встретить рысь, медведя. Высоко в горы заходит заяц-русак. Уникальность данной тропы в том, что здесь происходит процесс заселения дна ледника растениями-пионерами.

Далее мы встретим водопад Жыгинжи. В солнечные дни вокруг воды то там, то здесь вспыхивает радужный ореол. Здесь можно сделать самые яркие и атмосферные фото.

И в завершение нашего маршрута мы увидим замок-крепость Жабо-Кала (или замок Джабоевых). Замок является главным украшением Хуламо-Безенгийского ущелья. Сооружение словно парит на высоте более 150 метров и переносит своих гостей на несколько веков назад. Рассматривать детали замка, его бойницы и помещения интересно как детям, так и взрослым, а виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, которые открываются с крепостных стен, захватывают дух всех без исключения путешественников.

Важная инфорамация• Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.