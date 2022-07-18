в среду в 13:30, в воскресенье в 09:00

В группе до 20 человек вы отправитесь в один из самых неизведанных регионов на Кавказе. В путешествии по трем городам — Грозному, Шали и Аргуну — вы увидите, как старые традиции и обычаи вплелись в современные архитектурные проекты, поразитесь величию религиозных сооружений и познакомитесь поближе с культурой чеченского народа, слушая увлекательные рассказы по дороге.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Грозный: сердце Чечни

Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, столица тепло встречает желающих познакомиться с культурой народа. Конечно, урбанистический пейзаж кавказского города образуют, в основном, новые постройки, но память и традиции имеют здесь великую ценность. О знаковых событиях прошлого и современности вы узнаете, посетив мечеть «Сердце Чечни», храм Архангела-Михаила, проспект Путина, Мемориал памяти и славы, Цветочный парк. А с вертолетной площадки комплекса Грозный-Сити окинете взглядом панорамы окрестностей.

Шали и «Гордость мусульман»

Далее выезжаем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость Мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек!

Хай-тек в Аргуне

В завершение вы посетите город, куда обязательно стоит приехать ради необычной мечети, построенной в стиле хай-тек. Перед входом вы встретите символ ислама — полумесяц со звездой. В главном молитвенном зале осмотрите пятитонную люстру в форме полумесяца диаметром 31 метр. А над куполом мечети увидите три высоких минарета. О деталях создания проекта вам подробно расскажет гид, а вы сможете сделать чудесные снимки (особенно яркое впечатление вы получите, приехав сюда вечером).

Организационные детали

Экскурсия проходит два раза в неделю: по средам — в 13:30 (с вечерним посещением Шали и Аргуна), по воскресеньям — в 09:00 (все города вы увидите днем)

Обязательно возьмите с собой паспорта и наличные деньги

Дополнительные расходы: питание в кафе по выбору и посещение вертолетной площадки в Грозном — 100 руб. /человека

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.