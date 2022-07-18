в среду в 13:30, в воскресенье в 09:00

Из Нальчика - в три города Чечни

Познакомиться со столицей республики, посетить крупнейшую мечеть Европы и увидеть шедевр Аргуна

5
1 отзыв
В группе до 20 человек вы отправитесь в один из самых неизведанных регионов на Кавказе.

В путешествии по трем городам — Грозному, Шали и Аргуну — вы увидите, как старые традиции и обычаи вплелись в современные архитектурные проекты, поразитесь величию религиозных сооружений и познакомитесь поближе с культурой чеченского народа, слушая увлекательные рассказы по дороге.
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
Из Нальчика - в три города Чечни
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Описание

Что вас ожидает

Грозный: сердце Чечни

Постепенно заменив руины на живописные архитектурные ансамбли, столица тепло встречает желающих познакомиться с культурой народа. Конечно, урбанистический пейзаж кавказского города образуют, в основном, новые постройки, но память и традиции имеют здесь великую ценность. О знаковых событиях прошлого и современности вы узнаете, посетив мечеть «Сердце Чечни», храм Архангела-Михаила, проспект Путина, Мемориал памяти и славы, Цветочный парк. А с вертолетной площадки комплекса Грозный-Сити окинете взглядом панорамы окрестностей.

Шали и «Гордость мусульман»

Далее выезжаем в город Шали, где открыли самую крупную мечеть в Европе — «Гордость Мусульман». Вы познакомитесь с историей названия и возведения сооружения, способного вмещать до 30 000 человек, а также прогуляетесь по прилегающей территории, где может находиться до 100 000 человек!

Хай-тек в Аргуне

В завершение вы посетите город, куда обязательно стоит приехать ради необычной мечети, построенной в стиле хай-тек. Перед входом вы встретите символ ислама — полумесяц со звездой. В главном молитвенном зале осмотрите пятитонную люстру в форме полумесяца диаметром 31 метр. А над куполом мечети увидите три высоких минарета. О деталях создания проекта вам подробно расскажет гид, а вы сможете сделать чудесные снимки (особенно яркое впечатление вы получите, приехав сюда вечером).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит два раза в неделю: по средам — в 13:30 (с вечерним посещением Шали и Аргуна), по воскресеньям — в 09:00 (все города вы увидите днем)
  • Обязательно возьмите с собой паспорта и наличные деньги
  • Дополнительные расходы: питание в кафе по выбору и посещение вертолетной площадки в Грозном — 100 руб. /человека

Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.

в среду в 13:30, в воскресенье в 09:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:30, в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
18 июля 2022
Экскурсия великолепная! Прекрасный эрудированный экскурсовод, море информации: исторические справки, краткие справки, географические ссылки по всем субъектам, которые проезжали и посещали, описание событий по теме и осматриваемых достопримечательностей. Логически выстроенный рассказ, тактично коснулся острых моментов и больных тем. Мы получили массу удовольствия от этой поездки и надеемся на новые путешествия с вами!

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