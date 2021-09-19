На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак

Увидеть озеро Гижгит, прогуляться по Чегемскому ущелью и посетить «Город Мертвых»!

5
1 отзыв
Небесно-синее озеро Гижгит, «Город Мертвых» и Чегемские водопады: вот лишь часть горных сокровищ, которые вы посетите в этом путешествии.

Мы проедем по величественному перевалу Актопрак к селению Эль-Тюбю и Чегемскому ущелью, встанем под брызги водопадов и впечатлимся панорамами Кавказских гор.
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
На джипе к озеру Гижгит и перевалу Актопрак

Что вас ожидает

Чегемские водопады. Мы сразу поднимемся к комплексу водопадов, ради которого многие приезжают в Кабардино-Балкарию. Здесь также можно будет прогуляться по Чегемскому ущелью. У водопадов вы сделаете потрясающие кадры, а потом мы встанем под брызги воды и прочувствуем энергию местных гор.

Эль-Тюбю и «Город Мертвых». Далее нас ждет селение Эль-Тюбю – здесь среди гор живут балкарцы. Вы увидите быт местных жителей, а потом отправитесь к средневековому некрополю с родовыми башнями под таинственным названием «Город Мертвых».

Актопрак и Озеро Гижгит. На пути к Балкарскому ущелью мы остановимся на перевале Актопрак. А под конец поездки полюбуемся пейзажами озера Гижгит. Водоем поразит вас внушительными размерами и небесным цветом.

Организационные детали

  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель нашей команды
  • При желании можно взять с собой перекус и устроить пикник с видом на озеро

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
Мы работаем с путешественниками уже 17 лет и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные экскурсоводы и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
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1 реальный отзыв

О
19 сен 2021
Были с гидом Асланом. Получилась очень душевная и насыщенная поездка. Нереально красивые места, которые самостоятельно мы бы не увидели за один день

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