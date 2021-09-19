Что вас ожидает

Чегемские водопады. Мы сразу поднимемся к комплексу водопадов, ради которого многие приезжают в Кабардино-Балкарию. Здесь также можно будет прогуляться по Чегемскому ущелью. У водопадов вы сделаете потрясающие кадры, а потом мы встанем под брызги воды и прочувствуем энергию местных гор.

Эль-Тюбю и «Город Мертвых». Далее нас ждет селение Эль-Тюбю – здесь среди гор живут балкарцы. Вы увидите быт местных жителей, а потом отправитесь к средневековому некрополю с родовыми башнями под таинственным названием «Город Мертвых».

Актопрак и Озеро Гижгит. На пути к Балкарскому ущелью мы остановимся на перевале Актопрак. А под конец поездки полюбуемся пейзажами озера Гижгит. Водоем поразит вас внушительными размерами и небесным цветом.

Организационные детали