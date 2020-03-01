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  3. Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге

Трансфер из аэропорта в столицу Грузии и путешествие по самой живописной дороге страны

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Обычной дорогой иди необычно: стандартный трансфер превратится в целое приключение.

Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река.

Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов.

За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
12200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге

Что вас ожидает

По ущелью к водопаду
Я встречу вас с табличкой в аэропорту Нальчика, помогу с багажом — и после мы сразу отправимся в сторону границы. По Дарьяльскому ущелью проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек!

Панорамы у дружественного монумента
Мы проедем через знаменитый Крестовый перевал, увидим каменные головы долины Сно и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, вид на которые открывается с балконов арки. А на обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.

Водные красоты
Следующая остановка — слияние Черной и Белой Арагви. Две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. Мы проедем вдоль берега и попадем в древнюю крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. После отправимся к Живанвальскому водохранилищу: эти фантастические пейзажи — визитная карточка Грузии. А завершится наше приключение уже в Тбилиси: я отвезу вас в отель или в любое удобное место в городе.

Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). В случае прилета-вылета в вечернее время условия проведения экскурсий обговариваются индивидуально.

Организационные детали

  • Для пересечения границы потребуется действующий загранпаспорт.
  • В стоимость экскурсии входит:
    — Встреча в аэропорту
    — Обед в хинкальной (хинкали, выпечка, закуски, напитки)
    — Вода и wi-fi на маршруте
    — Подъем к водопаду и на троицу Гергети
  • Отдельно оплачивается дополнительное питание, личные расходы, а также полет на парапланах (30-40 минут полета — 100$).
  • Маршрут доступен как из Владикавказа/Беслана в Тбилиси, так и в обратном направлении. Поездку также можно заказать из Тбилиси без пересечения границы (как экскурсию — не как трансфер).
  • Чтобы добраться до водопада Герети, нам придется совершить небольшую прогулку (10-15 минут). При дожде и непогоде проход на водопад только в спортивной обуви. Всем участникам будут выданы плащи. Или же по желанию посещение водопада можно заменить на другие достопримечательности.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
Нальчик — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я открытый, жизнерадостный и активный человек. Организую путешествия и работаю с командой единомышленников. Мы влюблены в Грузию с первого дня знакомства и делимся этой любовью с окружающими. В Грузии гостей встречают широко и с добротой, и мы хотим передать это каждому гостю страны. И я уверена, что гостеприимная Грузия никогда не покинет ваши сердца!
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