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Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты — поездка из Нальчика

Александр
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Александр – ваш гид
Я всей душой люблю горы Кабардино-Балкарии и передам это чувство вам.

Вас ждут истории этого края и день горного детокса: вы увидите пейзажи с открыток, подышите свежим воздухом, послушаете шум водопадов, восстановите энергию в месте силы — и смело взлетите на параплане!
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Нальчик
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Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья

Что вас ожидает

Захватывающие места Чегемского ущелья
Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров. Мы остановимся умыться в серебряном источнике, позавтракаем и не спеша, наслаждаясь пейзажами, поедем дальше в горы.

Вас ждет село Эльтюбю, где вы заглянете в родной дом балкарского поэта Кайсына Кулиева и узнаете о его творчестве. Мы также попробуем поймать местную радужную форель, которую нам приготовят в кафе на обед. И конечно, в Эльтюбю вы посмотрите на мистические могильники 10-17 вв и впечатлитесь панорамами с руинами древних построек.

Места по маршруту впечатлят вас, но не станут лишь точками на карте — я расскажу их хроники, легенды и мистические сюжеты.

Лучшие горные развлечения
В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы. По желанию, вы полюбуетесь горами с еще более впечатляющего ракурса: полетаете на параплане, попробуете себя в роупджампинге или в спуске на зиплайне.

Дополнительная опция — второй день в горах

По вашему желанию можно расширить программу: переночевать в удобном охраняемом кемпинге и увидеть еще много удивительных мест на следующий день. Вечером у костра мы обсудим, куда поехать. Например, полюбоваться водопадами Абай-су, лучше исследовать Чегемское ущелье, совершить треккинг на ледник Шаурту или отдохнуть в термальных источниках.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Дополнительные расходы: питание в кафе (средний чек 300-500 руб. на человека) и активные развлечения по желанию:
    — полет на параплане с инструктором (20 минут) — 4000 руб.
    — роупджампинг (прыжок на веревке с 50 м) — 2800 руб.
    — зиплайн — 1200 руб.
    — экстрим-треккинг на 3 часа — 1000 руб./чел. (группа от 5 человек)
  • При выборе варианта на два дня с ночевкой дополнительно оплачиваются экскурсия на второй день (от 7000 руб.), сервисный сбор кемпинга (250руб./чел.) и аренда палатки (от 500 руб.).
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полет на параплане и поэзия Чегемского ущелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нальчик.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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Александр проводит ещё 2 экскурсии

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