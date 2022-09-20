07:00 – 07:30 Отправление автобуса.
10:30 Прибытие в г. Тихвин и экскурсия в Тихвинском монастыре.
Вас встретит местный экскурсовод, который и познакомит с территорией монастыря и расскажет всю его историю начиная с XVI века.
Главной достопримечательностью этого места является Тихвинская икона Божией Матери, к которой ежегодно съезжаются тысячи людей.
С конца 1990 храм восстанавливался после разорения во время войны, и только в 2004 году, после освящения собора, икону вернули из Чикаго в монастырь.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, поставить свечки или посетить церковную лавку.
14:00 Обзорная экскурсия по Устюжне.
Город Устюжна был основан много веков назад и издревле славился своими традициями кузнечного дела.
С богатой историей города вы сможете познакомиться на экскурсии в Краеведческом музее, где также представлены редкие собрания памятников живописи Древней Руси и фарфор, которому около 100 лет!
15:00 Обед в кафе города.
Устюжна – небольшой уютный город в вологодской глубинке. Здесь вы сможете пообедать и отдохнуть после дороги. Стоимость комплексного обеда: 400–500 руб.
16:00 Переезд в Вологду.
19:00 Размещение в отеле.
Вечером вы приедете в старейший город Русского Севера – Вологду. После заселения в отель у вас будет возможность поужинать в ресторане гостиницы.
08:00 Завтрак в отеле.
10:00 Вологодский музей Кружева.
Одна из самых известных достопримечательностей Вологды – кружево, которое известно на весь мир.
Вы посетите знаменитый музей кружева, единственный подобный музей в России, открытый в 2010 году. Здесь вы увидите уникальные образцы местных мастеров и костюмы из различных уголков мира.
10:30 Мастер-класс по традиционному плетению кружев.
Мастерица вологодского музея покажет, как пряли знаменитые кружева и пригласит присоединиться к этому сакральному действию.
11:00 Интерактивная экскурсия «Семь чудес вологодского Кремля» .
Интерактивная экскурсия «7 чудес Вологодского Кремля» познакомит с главными достопримечательностями музея-заповедника.
Вы осмотрите самое древнее здание Вологды – Софийский собор, посетите выставочные залы музея-заповедника, увидите уникальную коллекцию колоколов XVII-XIX веков (вход в собор за доп. плату по желанию на месте).
Слушатели побывают в таких помещениях, куда обычные посетители не попадают, узнают кремль и как исторический центр Вологды, и как один из крупнейших музеев России.
13:00 Обед.
15:00 Интерактивная программа «Масло само не родится» на территории этноцентра «Семенково» и мастер-класс.
Этнографический центр «Семёнково» представляет собой мир русской деревни XIX–XX веков.
Вы сможете прикоснуться к традиционной жизни прошлых поколений, чтобы лучше окунуться в менталитет и культуру древнерусского народа.
Экспозиция, образующая собой цельный архитектурный ансамбль, повествующий о жизни Русского севера, была открыта совсем недавно и приглашает посмотреть на северное деревянное зодчество.
По прибытию вас встретит сельчанин, хозяин традиционного вологодского дома.
Он проведет экскурсию по своим угодьям и поделится своей мечтой о маслодельне, чтобы со всей округи молоко собирать на сливки и на масло его перерабатывать.
В исполнении этого замысла ему понадобится ваша помощь!
Во время этой интерактивной программы вы познакомитесь с устройством хозяйственного двора, традициями ухода за животными и поучаствуете в приготовление масла.
18:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
После возвращения в отель – свободное время. Рекомендуем прогуляться по вечернему городу и попробовать традиционные вепсские блюда в местных кафе и ресторанах.
08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
10:30 Осмотр Ферапонтова монастыря.
На территории Ферапонтова монастыря находится единственная в России церковь, сохранившая древние фрески, созданные великими живописцами своего времени — Дионисием и сыновьями.
Сам монастырь эффектно расположен между двумя озерами и виден издалека со всех сторон.
Музей фресок посещается по желанию и оплачивается на месте. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
12:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря.
На берегу Сиверского озера возвышается Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской области.
Яркий представитель храмовой архитектуры Русского Севера.
Монастырь сочетает в себе действующую обитель и музей-заповедник, а также имеет коллекцию древних икон.
Вас ждет прогулка по территории и познавательная экскурсия.
14:00 Обед.
15:00 Отправление в Санкт-Петербург.
Тур предполагает проживание в лучших отелях города города Вологда (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|Комфорт отели:
|½ DBL
|SGL
|DBL+1
|Спасская, Николаевская, Вологда, Палисад
|15750
|17900
|15150
Этот отель расположен в центре Вологды, всего в 10 минутах ходьбы от Вологодского кремля. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах и располагают телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.
В ресторане «Спасский» подают блюда русской и европейской кухни, а в кафе «Башня» можно заказать различные блюда.
Гости могут поиграть в бильярд и боулинг или спеть караоке. На территории отеля работает салон красоты.
Расстояние от гостиницы «Спасская» до железнодорожного вокзала Вологда-1 составляет 2 км.
Отель «Николаевский» занимает исторический коттедж в тихом месте в элитном районе города Вологда.
Номера отеля «Николаевский» оформлены в классическом стиле. В числе удобств спутниковое телевидение, балкон и собственная ванная комната. К услугам гостей Wi-Fi.
Каждое утро в просторном и элегантном ресторане отеля с открытой планировкой сервируют полноценный завтрак «шведский стол» и подают блюда европейской кухни.
Гости также могут посетить виски-бар или кафе Monte-Carlo. Расстояние от отеля до исторической части Вологды составляет всего 4 км.
Стойка регистрации отеля «Николаевский» работает круглосуточно. В распоряжении гостей бесплатная парковка. Отель находится в 3 км от железнодорожного вокзала Вологды и в 10 км от аэропорта Вологда.
Отель «Николаевский» станет идеальной отправной точкой для посещения драматического театра (5 км), Дома-музея Петра Первого (6 км) и Софийского собора (11 км).
Трехзвездочный отель «Вологда» с бесплатным Wi-Fi, круглосуточной стойкой регистрацией, рестораном и общим лаунджем расположен в Вологде.
В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер и предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. На территории имеется бесплатная частная парковка.
В номерах есть шкаф, письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
По утрам в отеле «Вологда» подается завтрак «шведский стол».
Отель «Палисад» расположен в 1 минуте ходьбы от Вологодского Кремля. К услугам гостей сауна, лаундж и бесплатный WiFi.
В номерах предоставляются фен и электрический чайник.
Поблизости работают кафе и рестораны.
В 1,9 км от отеля «Палисад» расположен железнодорожный вокзал Вологды.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7
|850
|Школьники
|750
|Студенты
|350
|Пенсионеры
|350
|Ветераны ВОВ, Инвалиды, Блокадники
|350
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
В первый день тура:
06:30 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".
07:00 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.
07:25 Дополнительная подача автобуса м. Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21.
07:30 Отправление автобуса от м. Дыбенко.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура:
15:00 Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 23:30 – м. Дыбенко.
Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.