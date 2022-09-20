Путешествие по Вологодской земле на автобусе

Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным

5
3 отзыва
Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным и не утомительным маршрутом! Эта программа подойдет тем, кто давно хотел совершить путешествие на авто-транспорте по Вологде и ближайшим городам.

Главная уникальность этого тура состоит в том, что вы сможете посетить те места, которые не смогли бы посетить при ж/д переездах.

Помимо экскурсионного обслуживания, у вас будет возможность поучаствовать в нескольких интерактивных программах, которые подойдут как для взрослых, так и для детей.

Поучаствуете в дегустациях, а также в процессе приготовления настоящего вологодского масла! Не упустите возможность посетить этот маршрут вместе с вашими близкими в дружеской атмосфере.
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Путешествие по Вологодской земле на автобусе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Тихвинский монастырь
Тихвинский монастырь
Познакомимся с территорией монастыря и увидим Тихвинскую икону Божией Матери, к которой ежегодно съезжаются тысячи людей
Ферапонтов монастырь
Ферапонтов монастырь
Знаменитый своими древними соборами и фресками Дионисия
Кирилло-Белозерский монастырь
Кирилло-Белозерский монастырь
Пройдемся по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по Вологде

07:00 – 07:30 Отправление автобуса.

10:30 Прибытие в г. Тихвин и экскурсия в Тихвинском монастыре.

Вас встретит местный экскурсовод, который и познакомит с территорией монастыря и расскажет всю его историю начиная с XVI века.

Главной достопримечательностью этого места является Тихвинская икона Божией Матери, к которой ежегодно съезжаются тысячи людей.

С конца 1990 храм восстанавливался после разорения во время войны, и только в 2004 году, после освящения собора, икону вернули из Чикаго в монастырь.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, поставить свечки или посетить церковную лавку.

14:00 Обзорная экскурсия по Устюжне.

Город Устюжна был основан много веков назад и издревле славился своими традициями кузнечного дела.

С богатой историей города вы сможете познакомиться на экскурсии в Краеведческом музее, где также представлены редкие собрания памятников живописи Древней Руси и фарфор, которому около 100 лет!

15:00 Обед в кафе города.

Устюжна небольшой уютный город в вологодской глубинке. Здесь вы сможете пообедать и отдохнуть после дороги. Стоимость комплексного обеда: 400–500 руб.

16:00 Переезд в Вологду.

19:00 Размещение в отеле.

Вечером вы приедете в старейший город Русского Севера – Вологду. После заселения в отель у вас будет возможность поужинать в ресторане гостиницы.

Санкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по ВологдеСанкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по ВологдеСанкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по Вологде
2 день

Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»

08:00 Завтрак в отеле.

10:00 Вологодский музей Кружева.

Одна из самых известных достопримечательностей Вологды – кружево, которое известно на весь мир.

Вы посетите знаменитый музей кружева, единственный подобный музей в России, открытый в 2010 году. Здесь вы увидите уникальные образцы местных мастеров и костюмы из различных уголков мира.

10:30 Мастер-класс по традиционному плетению кружев.

Мастерица вологодского музея покажет, как пряли знаменитые кружева и пригласит присоединиться к этому сакральному действию.

11:00 Интерактивная экскурсия «Семь чудес вологодского Кремля» .

Интерактивная экскурсия «7 чудес Вологодского Кремля» познакомит с главными достопримечательностями музея-заповедника.

Вы осмотрите самое древнее здание Вологды – Софийский собор, посетите выставочные залы музея-заповедника, увидите уникальную коллекцию колоколов XVII-XIX веков (вход в собор за доп. плату по желанию на месте).

Слушатели побывают в таких помещениях, куда обычные посетители не попадают, узнают кремль и как исторический центр Вологды, и как один из крупнейших музеев России.

13:00 Обед.

15:00 Интерактивная программа «Масло само не родится» на территории этноцентра «Семенково» и мастер-класс.

Этнографический центр «Семёнково» представляет собой мир русской деревни XIX–XX веков.

Вы сможете прикоснуться к традиционной жизни прошлых поколений, чтобы лучше окунуться в менталитет и культуру древнерусского народа.

Экспозиция, образующая собой цельный архитектурный ансамбль, повествующий о жизни Русского севера, была открыта совсем недавно и приглашает посмотреть на северное деревянное зодчество.

По прибытию вас встретит сельчанин, хозяин традиционного вологодского дома.

Он проведет экскурсию по своим угодьям и поделится своей мечтой о маслодельне, чтобы со всей округи молоко собирать на сливки и на масло его перерабатывать.

В исполнении этого замысла ему понадобится ваша помощь!

Во время этой интерактивной программы вы познакомитесь с устройством хозяйственного двора, традициями ухода за животными и поучаствуете в приготовление масла.

18:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.

После возвращения в отель – свободное время. Рекомендуем прогуляться по вечернему городу и попробовать традиционные вепсские блюда в местных кафе и ресторанах.

Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»
3 день

Ферапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

10:30 Осмотр Ферапонтова монастыря.

На территории Ферапонтова монастыря находится единственная в России церковь, сохранившая древние фрески, созданные великими живописцами своего времени — Дионисием и сыновьями.

Сам монастырь эффектно расположен между двумя озерами и виден издалека со всех сторон.

Музей фресок посещается по желанию и оплачивается на месте. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

12:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря.

На берегу Сиверского озера возвышается Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской области.

Яркий представитель храмовой архитектуры Русского Севера.

Монастырь сочетает в себе действующую обитель и музей-заповедник, а также имеет коллекцию древних икон.

Вас ждет прогулка по территории и познавательная экскурсия.

14:00 Обед.

15:00 Отправление в Санкт-Петербург.

Ферапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-ПетербургФерапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-ПетербургФерапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-ПетербургФерапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в лучших отелях города города Вологда (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

Комфорт отели: ½ DBLSGLDBL+1
Спасская, Николаевская, Вологда, Палисад157501790015150

Варианты проживания

Гостиница «Спасская» 2*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Вологды, всего в 10 минутах ходьбы от Вологодского кремля. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах и располагают телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.

В ресторане «Спасский» подают блюда русской и европейской кухни, а в кафе «Башня» можно заказать различные блюда.

Гости могут поиграть в бильярд и боулинг или спеть караоке. На территории отеля работает салон красоты.

Расстояние от гостиницы «Спасская» до железнодорожного вокзала Вологда-1 составляет 2 км.

Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*

Отель «Николаевский» 3*

2 ночи

Отель «Николаевский» занимает исторический коттедж в тихом месте в элитном районе города Вологда.

Номера отеля «Николаевский» оформлены в классическом стиле. В числе удобств спутниковое телевидение, балкон и собственная ванная комната. К услугам гостей Wi-Fi.

Каждое утро в просторном и элегантном ресторане отеля с открытой планировкой сервируют полноценный завтрак «шведский стол» и подают блюда европейской кухни.

Гости также могут посетить виски-бар или кафе Monte-Carlo. Расстояние от отеля до исторической части Вологды составляет всего 4 км.

Стойка регистрации отеля «Николаевский» работает круглосуточно. В распоряжении гостей бесплатная парковка. Отель находится в 3 км от железнодорожного вокзала Вологды и в 10 км от аэропорта Вологда.

Отель «Николаевский» станет идеальной отправной точкой для посещения драматического театра (5 км), Дома-музея Петра Первого (6 км) и Софийского собора (11 км).

Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*

Гостиница «Вологда» 3*

2 ночи

Трехзвездочный отель «Вологда» с бесплатным Wi-Fi, круглосуточной стойкой регистрацией, рестораном и общим лаунджем расположен в Вологде.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер и предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. На территории имеется бесплатная частная парковка.

В номерах есть шкаф, письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

По утрам в отеле «Вологда» подается завтрак «шведский стол».

Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*

Гостиница «Палисад» 3*

2 ночи

Отель «Палисад» расположен в 1 минуте ходьбы от Вологодского Кремля. К услугам гостей сауна, лаундж и бесплатный WiFi.

В номерах предоставляются фен и электрический чайник.

Поблизости работают кафе и рестораны.

В 1,9 км от отеля «Палисад» расположен железнодорожный вокзал Вологды.

Гостиница «Палисад» 3*Гостиница «Палисад» 3*Гостиница «Палисад» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении трех дней тура
  • Осмотр Ферапонтова монастыря
  • Проживание в лучших отелях города города Вологда (2 ночи)
  • Завтраки в отелях
  • Авторские трассовые экскурсии по программе тура
  • Экскурсия в Тихвинском монастыре с местным гидом
  • Обзорная экскурсия по Устюжне
  • Обзорная экскурсия по Вологде
  • Экскурсия по г. Кириллов
  • Входные билеты в Вологодский Кремль
  • Интерактивная программа “7 чудес Вологодского Кремля”
  • Входные билеты в музей кружева
  • Мастер класс по плетению кружев
  • Интерактивная экскурсия по этнографическому центру Семёнково “Масло само не родится”
  • Мастер класс по приготовлению масла в этноцентре “Семёнково”
  • Дегустация свежевзбитого масла
  • Входные билеты на территорию Кирилло-Белозерского монастыря
  • Экскурсия по территории Кирилло - Белозерского монастыря
  • Входные билеты в музей фресок Святого Дионисия в Ферапонтовом
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Комплексные обеды: диапазон цен 400 – 500 р. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7850
Школьники750
Студенты350
Пенсионеры350
Ветераны ВОВ, Инвалиды, Блокадники350

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

06:30 Подача автобуса м. пл. Восстания.
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
Ориентир: книжный магазин "Буквоед".

07:00 Отправление автобуса от м. пл. Восстания.

07:25 Дополнительная подача автобуса м. Дыбенко.
Место посадки: СПб, м. Дыбенко.
Ориентир: остановка общественного транспорта пр-т Большевиков, 21.

07:30 Отправление автобуса от м. Дыбенко.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура:

15:00 Отправление в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – м. Дыбенко.

Конечная остановка: 00:00 – м. Площадь Восстания.

Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Т
20 сен 2022
Вот и закончилась наша трехдневная поездка по Вологодской земле. Мы сполна насладились природой русского севера и богатейшей историей этого края.
Что познали и увидели. Нереальной красоты кружево, воздушное и невесомое, рожденное руками вологодских мастериц- это гимн северной природе и трудолюбию, это душа русской женщины.
А поездка в интерактивный музей Семёнково? Это же настоящая машина времени, погружение в старинный быт, в историю жизни русского народа в непростых северных условиях. И сколько трудолюбия и упорства нужно для этого! Радостно было наблюдать, с какими горящими глазами детишки на мастер- классах шили куколок, пробовали себя в росписи, валянии, продолжая традиции своих предков.
Старинные храмы и монастыри, фрески Дионисия, древние иконы - это нужно видеть, почувствовать самому. Рекомендую этот тур для людей любознательных, активных и неравнодушных к истории родной страны. Как быстро пролетели эти три дня…
Г
10 янв 2023
Все четко! Программа максимум выполнена! Спасибо!
Е
6 янв 2023
Организация тура на высшем уровне, все расчитано до минуты.

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