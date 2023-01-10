Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима

Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным

5
3 отзыва
Приглашаем вас на новую экскурсионную программу с увлекательным и неутомительным маршрутом! Эта программа подойдёт тем, кто давно хотел совершить путешествие по Вологде и ближайшим городам.

Помимо экскурсионного обслуживания, у вас будет возможность поучаствовать в нескольких интерактивных программах, дегустациях и даже в процессе приготовления настоящего вологодского масла!
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Путешествие по Вологодской земле на автобусе. Осень-зима
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Санкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по Вологде

06:30 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».

07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

07:25 Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко».

07:30 Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».

Зимняя дорога.

10:30 Прибытие в г. Тихвин и экскурсия по Тихвинскому монастырю.

Вас встретит местный экскурсовод, который и познакомит с территорией монастыря, и расскажет всю его историю начиная с XVI века. Главной достопримечательностью этого места является Тихвинская икона Божией Матери, к которой ежегодно съезжаются тысячи людей.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, поставить свечки или посетить церковную лавку.

14:00 Обзорная экскурсия по Устюжне.

Город Устюжна был основан много веков назад и издревле славился своими традициями кузнечного дела. С богатой историей города вы сможете познакомиться на экскурсии по краеведческому музею, где также представлены редкие собрания памятников живописи Древней Руси и фарфор, которому около ста лет!

15:00 Обед в кафе города.

Устюжна – небольшой уютный город в вологодской глубинке. Здесь вы сможете пообедать и отдохнуть после дороги. Стоимость комплексного обеда: 450–550 руб.

16:00 Переезд в Вологду.

19:00 Размещение в отеле.

Санкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по ВологдеСанкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по ВологдеСанкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по ВологдеСанкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по Вологде
2 день

Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»

08:00 Завтрак в отеле.

10:00 Вологодский музей Кружева.

Одна из самых известных достопримечательностей Вологды – кружево, которое известно на весь мир.

Вы посетите знаменитый музей кружева, единственный подобный музей в России, открытый в 2010 году. Здесь вы увидите уникальные образцы местных мастеров и костюмы из различных уголков мира.

10:30 Мастер-класс по традиционному плетению кружев.

Мастерица вологодского музея покажет, как пряли знаменитые кружева и пригласит присоединиться к этому сакральному действию.

11:00 Интерактивная экскурсия «Семь чудес вологодского Кремля» .

Интерактивная экскурсия «7 чудес Вологодского Кремля» познакомит с главными достопримечательностями музея-заповедника.

Вы осмотрите самое древнее здание Вологды – Софийский собор, посетите выставочные залы музея-заповедника, увидите уникальную коллекцию колоколов XVII-XIX веков (вход в собор за доп. плату по желанию на месте).

Слушатели побывают в таких помещениях, куда обычные посетители не попадают, узнают кремль и как исторический центр Вологды, и как один из крупнейших музеев России.

13:00 Обед.

15:00 Интерактивная программа «Масло само не родится» на территории этно-центра «Семенково» и мастер-класс.

Этнографический центр «Семёнково» представляет собой мир русской деревни XIX–XX веков. Вы сможете прикоснуться к традиционной жизни прошлых поколений, чтобы лучше окунуться в менталитет и культуру древнерусского народа.

По прибытию вас встретит сельчанин, хозяин традиционного вологодского дома. Он проведет экскурсию по своим угодьям и поделится своей мечтой о маслодельне, чтобы со всей округи молоко собирать на сливки и на масло его перерабатывать.

Во время этой интерактивной программы вы познакомитесь с устройством хозяйственного двора, традициями ухода за животными и поучаствуете в приготовление масла.

18:00 Возвращение в гостиницу. Свободное время.

После возвращения в отель – свободное время. Рекомендуем прогуляться по вечернему городу и попробовать традиционные вепсские блюда в местных кафе и ресторанах.

Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»Музей кружева - Вологодский Кремль - Этно-центр «Семёнково»
3 день

Ферапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-Петербург

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

10:30 Осмотр Ферапонтова монастыря.

На территории Ферапонтова монастыря находится единственная в России церковь, сохранившая древние фрески, созданные великими живописцами своего времени — Дионисием и сыновьями.

Сам монастырь эффектно расположен между двумя озерами и виден издалека со всех сторон.

Музей фресок посещается по желанию и оплачивается на месте. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

12:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря.

На берегу Сиверского озера возвышается Кирилло-Белозерский монастырь – жемчужина Вологодской области.

Яркий представитель храмовой архитектуры Русского Севера.

Монастырь сочетает в себе действующую обитель и музей-заповедник, а также имеет коллекцию древних икон.

Вас ждет прогулка по территории и познавательная экскурсия.

14:00 Обед.

15:00 Отправление в Санкт-Петербург.

После насыщенного путешествия вы отправитесь на комфортабельном автобусе обратно в Санкт-Петербург с небольшими остановками в пути.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:

Первая остановка: 23:30 – ст. м. «Улица Дыбенко».
Конечная остановка: 00:00 – ст. м. «Площадь Восстания».

Ферапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-ПетербургФерапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-ПетербургФерапонтов монастырь - Кирилло-Белозерский монастырь - Санкт-Петербург

Проживание

Тур предполагает проживание в отелях города Вологда на 2 ночи.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Комфорт отели: ½ DBLSGLDBL+1
Спасская, Николаевская, Вологда, Палисад, Спутник157501790015150

Стоимость тура на заезд 03.01.2023 - 05.01.2023:

Комфорт отели: ½ DBLSGLDBL+1
Спасская, Николаевская, Вологда, Палисад, Спутник196502245018950

Варианты проживания

Гостиница «Спасская» 2*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Вологды, всего в 10 минутах ходьбы от Вологодского кремля. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах и располагают телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.

В ресторане «Спасский» подают блюда русской и европейской кухни, а в кафе «Башня» можно заказать различные блюда.

Гости могут поиграть в бильярд и боулинг или спеть караоке. На территории отеля работает салон красоты.

Расстояние от гостиницы «Спасская» до железнодорожного вокзала Вологда-1 составляет 2 км.

Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*

Отель «Николаевский» 3*

2 ночи

Отель «Николаевский» занимает исторический коттедж в тихом месте в элитном районе города Вологда.

Номера отеля «Николаевский» оформлены в классическом стиле. В числе удобств спутниковое телевидение, балкон и собственная ванная комната. К услугам гостей Wi-Fi.

Каждое утро в просторном и элегантном ресторане отеля с открытой планировкой сервируют полноценный завтрак «шведский стол» и подают блюда европейской кухни.

Гости также могут посетить виски-бар или кафе Monte-Carlo. Расстояние от отеля до исторической части Вологды составляет всего 4 км.

Стойка регистрации отеля «Николаевский» работает круглосуточно. В распоряжении гостей бесплатная парковка. Отель находится в 3 км от железнодорожного вокзала Вологды и в 10 км от аэропорта Вологда.

Отель «Николаевский» станет идеальной отправной точкой для посещения драматического театра (5 км), Дома-музея Петра Первого (6 км) и Софийского собора (11 км).

Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*Отель «Николаевский» 3*

Гостиница «Вологда» 3*

2 ночи

Трехзвездочный отель «Вологда» с бесплатным Wi-Fi, круглосуточной стойкой регистрацией, рестораном и общим лаунджем расположен в Вологде.

В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер и предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. На территории имеется бесплатная частная парковка.

В номерах есть шкаф, письменный стол, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

По утрам в отеле «Вологда» подается завтрак «шведский стол».

Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*Гостиница «Вологда» 3*

Гостиница «Палисад» 3*

2 ночи

Отель «Палисад» расположен в 1 минуте ходьбы от Вологодского Кремля. К услугам гостей сауна, лаундж и бесплатный WiFi.

В номерах предоставляются фен и электрический чайник.

Поблизости работают кафе и рестораны.

В 1,9 км от отеля «Палисад» расположен железнодорожный вокзал Вологды.

Гостиница «Палисад» 3*Гостиница «Палисад» 3*Гостиница «Палисад» 3*

Спутник

2 ночи

Отель «Спутник» с собственным кафе и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в городе Вологда. На всех этажах здания установлены кулеры с питьевой водой.

В распоряжении гостей номера с паркетным полом, рабочим столом и телевизором. В люксах в числе удобств холодильник и гостиный уголок с диваном.

От гостиницы «Спутник» можно за 15 минут добраться пешком до Вологодского кремля. Расстояние до Кирилло-Белозерсого монастыря составляет 70 км.

СпутникСпутникСпутникСпутникСпутникСпутникСпутник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги:
  • Билеты и экскурсии:
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Комплексные обеды: диапазон цен 400 – 500 р. /чел.
  • Наличные на любые другие расходы, не предусмотренные в туре
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до места начала и окончания тура (г. Санкт-Петербург) не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли какие-то скидки на тур?

Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:

Дети до 7850
Школьники750
Студенты350
Пенсионеры350
Ветераны ВОВ, Инвалиды 1 группы, Блокадники350

Условия предоставления: наличие подтверждающих документов. Не суммируются с другими акциями и скидками.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Важно!

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта без уменьшения общего объема и качества услуг.

При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
10 янв 2023
Все четко! Программа максимум выполнена! Спасибо!
Е
6 янв 2023
Организация тура на высшем уровне, все расчитано до минуты.
П
6 янв 2023
Все четко и по делу, всегда на связи

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