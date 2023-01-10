1 день

Санкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по Вологде

06:30 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания».

07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».

07:25 Дополнительная подача автобуса к ст. м. «Улица Дыбенко».

07:30 Отправление автобуса от ст. м. «Улица Дыбенко».

Зимняя дорога.

10:30 Прибытие в г. Тихвин и экскурсия по Тихвинскому монастырю.

Вас встретит местный экскурсовод, который и познакомит с территорией монастыря, и расскажет всю его историю начиная с XVI века. Главной достопримечательностью этого места является Тихвинская икона Божией Матери, к которой ежегодно съезжаются тысячи людей.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, поставить свечки или посетить церковную лавку.

14:00 Обзорная экскурсия по Устюжне.

Город Устюжна был основан много веков назад и издревле славился своими традициями кузнечного дела. С богатой историей города вы сможете познакомиться на экскурсии по краеведческому музею, где также представлены редкие собрания памятников живописи Древней Руси и фарфор, которому около ста лет!

15:00 Обед в кафе города.

Устюжна – небольшой уютный город в вологодской глубинке. Здесь вы сможете пообедать и отдохнуть после дороги. Стоимость комплексного обеда: 450–550 руб.

16:00 Переезд в Вологду.

19:00 Размещение в отеле.