Маршрут тура

Маршрут экскурсии пролегает по берегам реки Баксан, берущей начало с южных ледников Эльбруса и вершин Главного Кавказского хребта. На берегах Баксана встречаются следы стоянок первобытных людей и

памятники средневековья. По пути следования чарует своей красотой природа, а в конце маршрута туристов встречает седовласый исполин Кавказских гор — Эльбрус.

У горы Чегет

Поляна Чегет расположена у подножия одноименной горы прямо напротив Эльбруса. По канатной дороге Чегета можно подняться до высоты 3050 м. Отсюда открывается великолепный, незабываемый вид на Эльбрус и верховья Баксанского ущелья. От кафе «Ай» (высота 2750 м) тропой, срезающей южный склон Чегета, туристы могут спуститься к цветному озеру донгуз-Орун-Кёль и посмотреть ледник ‹Семерку›.

У горы Эльбрус

Поляна Азау — это сказочное место, расположенное у самого подножия Эльбруса. Невозможно покорить вершину знаменитого великана, не будучи покоренным красотой поляны Азау. Вокруг разложились скалистые, вечно заснеженные вершины, а внизу — поляна с сочной травой.

Поляна нарзанов

В трех километрах от поляны Чегет находится Поляна нарзанов. Здесь, в окружении сосновых и березовых лесов, выходят на поверхность несколько минеральных источников, различных по составу воды. В районе

поселка Нейтрино находится живительный, уникальный по своему составу, источник, называемый в народе «Серебряный». Из подземной скважины вытекает слабо-газированная вода со слегка горьковатым привкусом.

Возьмите с собой: