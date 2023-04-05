Приэльбрусье — один из популярных горных курортов Кабардино-Балкарии. Сюда приезжают тысячи туристов ежегодно. А альпинисты мечтают покорить эту неприступную вершину.
С нами вы отправитесь в путешествие по Приэльбрусью, оцените красоту горных пейзажей и насладитесь единением с природой.
С нами вы отправитесь в путешествие по Приэльбрусью, оцените красоту горных пейзажей и насладитесь единением с природой.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Автомобильный фуникулер в ущелье Адыр-Суу
- Поляна нарзанов
- Поляна Чегет
- Поляна Азау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут тура
Маршрут экскурсии пролегает по берегам реки Баксан, берущей начало с южных ледников Эльбруса и вершин Главного Кавказского хребта. На берегах Баксана встречаются следы стоянок первобытных людей и
памятники средневековья. По пути следования чарует своей красотой природа, а в конце маршрута туристов встречает седовласый исполин Кавказских гор — Эльбрус.
У горы Чегет
Поляна Чегет расположена у подножия одноименной горы прямо напротив Эльбруса. По канатной дороге Чегета можно подняться до высоты 3050 м. Отсюда открывается великолепный, незабываемый вид на Эльбрус и верховья Баксанского ущелья. От кафе «Ай» (высота 2750 м) тропой, срезающей южный склон Чегета, туристы могут спуститься к цветному озеру донгуз-Орун-Кёль и посмотреть ледник ‹Семерку›.
У горы Эльбрус
Поляна Азау — это сказочное место, расположенное у самого подножия Эльбруса. Невозможно покорить вершину знаменитого великана, не будучи покоренным красотой поляны Азау. Вокруг разложились скалистые, вечно заснеженные вершины, а внизу — поляна с сочной травой.
Поляна нарзанов
В трех километрах от поляны Чегет находится Поляна нарзанов. Здесь, в окружении сосновых и березовых лесов, выходят на поверхность несколько минеральных источников, различных по составу воды. В районе
поселка Нейтрино находится живительный, уникальный по своему составу, источник, называемый в народе «Серебряный». Из подземной скважины вытекает слабо-газированная вода со слегка горьковатым привкусом.
Возьмите с собой:
- закрытую спортивную обувь;
- костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
- фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем.
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Подъем на канатной дороге
- Обед
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- г. Нальчик проспект Ленина д. 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные датыЭкскурсия длится около 9.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой:
- Закрытую спортивную обувь
- Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
- Фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
- Солнцезащитные очки
- Солнцезащитный крем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании