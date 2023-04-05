«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе

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Приэльбрусье — один из популярных горных курортов Кабардино-Балкарии. Сюда приезжают тысячи туристов ежегодно. А альпинисты мечтают покорить эту неприступную вершину.

С нами вы отправитесь в путешествие по Приэльбрусью, оцените красоту горных пейзажей и насладитесь единением с природой.
«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе
«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе
«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе
«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе
«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе
«Седьмое чудо России» - Приэльбрусье в группе
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Что вас ожидает:

  • Автомобильный фуникулер в ущелье Адыр-Суу
  • Поляна нарзанов
  • Поляна Чегет
  • Поляна Азау
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Маршрут тура

Маршрут экскурсии пролегает по берегам реки Баксан, берущей начало с южных ледников Эльбруса и вершин Главного Кавказского хребта. На берегах Баксана встречаются следы стоянок первобытных людей и
памятники средневековья. По пути следования чарует своей красотой природа, а в конце маршрута туристов встречает седовласый исполин Кавказских гор — Эльбрус.

У горы Чегет

Поляна Чегет расположена у подножия одноименной горы прямо напротив Эльбруса. По канатной дороге Чегета можно подняться до высоты 3050 м. Отсюда открывается великолепный, незабываемый вид на Эльбрус и верховья Баксанского ущелья. От кафе «Ай» (высота 2750 м) тропой, срезающей южный склон Чегета, туристы могут спуститься к цветному озеру донгуз-Орун-Кёль и посмотреть ледник ‹Семерку›.

У горы Эльбрус

Поляна Азау — это сказочное место, расположенное у самого подножия Эльбруса. Невозможно покорить вершину знаменитого великана, не будучи покоренным красотой поляны Азау. Вокруг разложились скалистые, вечно заснеженные вершины, а внизу — поляна с сочной травой.

Поляна нарзанов

В трех километрах от поляны Чегет находится Поляна нарзанов. Здесь, в окружении сосновых и березовых лесов, выходят на поверхность несколько минеральных источников, различных по составу воды. В районе
поселка Нейтрино находится живительный, уникальный по своему составу, источник, называемый в народе «Серебряный». Из подземной скважины вытекает слабо-газированная вода со слегка горьковатым привкусом.

Возьмите с собой:

  • закрытую спортивную обувь;
  • костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном);
  • фотоаппарат, видеокамеру (по желанию);
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Закрытую спортивную обувь
  • Костюм ветрозащитный (куртка с капюшоном)
  • Фотоаппарат, видеокамеру (по желанию)
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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