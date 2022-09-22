Весь маршрут пройдет по хорошей пешеходной тропе, но будут и крутые подъемы со спусками. В целом, для участия в треккинге достаточно иметь легкую физическую подготовку. Добравшись до вершины (999 м), мы сделаем остановку для любования пейзажами, отдыха и, по желанию, небольшого пикника.
По пути вы узнаете о происхождении названия горы. Познакомитесь с историей нашего города-курорта. Побываете в местах дислокации немецких войск во времена Второй мировой войны. И, конечно, все время вас будут сопровождать живописные пейзажи, а с вершины, при условии подходящей погоды, вам откроются панорамы Главного Кавказского хребта, простирающегося от Чечни до Кабардино-Балкарии.