Треккинг на гору «Хроники Нартии»

Пройти малоизвестным маршрутом и покорить высшую точку Нальчика в компании опытного проводника

Приглашаю отправиться к вершине с символичным названием, относящим к древнему эпосу народов Северного Кавказа. Дорога, по которой я вас проведу, часто становится открытием даже для местных жителей.

Кульминацией треккинга станут волшебные виды и, в ясную погоду, Главный Кавказский хребет во всем его великолепии. А по пути поговорим об истории края и интересных точках маршрута.
Треккинг на гору «Хроники Нартии»
Треккинг на гору «Хроники Нартии»
Треккинг на гору «Хроники Нартии»
Треккинг на гору «Хроники Нартии»
Треккинг на гору «Хроники Нартии»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Покоряем Нартию

Весь маршрут пройдет по хорошей пешеходной тропе, но будут и крутые подъемы со спусками. В целом, для участия в треккинге достаточно иметь легкую физическую подготовку. Добравшись до вершины (999 м), мы сделаем остановку для любования пейзажами, отдыха и, по желанию, небольшого пикника.

По пути вы узнаете о происхождении названия горы. Познакомитесь с историей нашего города-курорта. Побываете в местах дислокации немецких войск во времена Второй мировой войны. И, конечно, все время вас будут сопровождать живописные пейзажи, а с вершины, при условии подходящей погоды, вам откроются панорамы Главного Кавказского хребта, простирающегося от Чечни до Кабардино-Балкарии.

Организационные детали

  • Длительность экскурсии от 3,5 до 8 часов в зависимости от темпа ходьбы и организации обеда
  • Обед/пикник в стоимость не входит, обсуждается заранее и оплачивается отдельно
  • Для экскурсии необходима закрытая одежда и удобная, желательно трекинговая обувь
  • Треккинг состоится при условии благоприятной погоды, в случае непредвиденного ухудшения условий мы обсудим перенос или замену мероприятия

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе городского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🏆Активный отдых🍀Природа и пейзажиГоры🥾Треккинг и походы

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