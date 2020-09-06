Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария

Тур специально задуман для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткие выходные

5
1 отзыв
Тур специально задуман для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткие выходные.

Всего за пять дней вы сможете по достоинству оценить очарование маленького курортного города Пятигорска с прекрасными видами на главный Кавказский хребет, посетить такие уникальные природные объекты как Черекская теснина, урочище Уштулу и Кармадонское ущелье, побывать в Верхней Балкарии и Осетии с их величественными средневековыми башнями и крепостями и конечно же доехать до Голубых Озер, которые поразят вас своей чистотой и необыкновенным цветом бирюзы.
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Треккинг на Кавказе: Осетия и Балкария
Ближайшие даты:
10
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24
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • будем поражены красотой Голубых Озер, одно из которых является третьим по глубине озером в России и дна его не смог достигнуть сам Жак Ив Кусто;  
  • посетим Черекскую теснину – ущелье являющееся жемчужиной здешних мест;
  • насладимся видами величественных гор Кавказского хребта в урочище Уштулу и Кармадонском ущелье;
  • ознакомимся с историческими строениями времен Тамерлана в Верхней Балкарии, такими как замок Курнаят, родовая башня Абаевых и башня Амирхана;
  • увидим памятники средневекового зодчества в Осетии в виде башен Курта и Тага в Куртатинском ущелье;
  • искупаемся в горячих ваннах Пятигорска, Акшегера и Алагира;
  • оценим блюда национальной балкарской и осетинской кухни.

Тур проводится по индивидуальному запросу для группы 2-4 человека в летний период.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды до 10:00.

Встреча с гидом, трансфер в гостиницу "Голубые озера".

Размещение.

Экскурсия по ближайшим окрестностям.

Ночь отеле.

Обед и ужин оплачиваются самостоятельно.

Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озераПрибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера
2 день
Озеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники Аушигер

Ранний выезд из гостиницы "Голубые озера".

Продолжаем исследовать Верхнюю Балкарию.

Вы увидите великолепное озеро Церик-Кёль.

Это нижнее озеро, третье по глубине озеро России.

Сероводород содержащийся в его водах придал ему красивый зелено-голубой оттенок.

Верхние озера не такие глубокие, но не менее интересны.

Осмотрев все подробно во второй половине дня вы посетите удивительное место – Черекскую теснину – красивейшее ущелье, вдоль которого вы сможете прогуляться по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.

После насыщенного дня и долгих переездов вас ждет купание в горячих источниках Аушигера.

Озеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники АушигерОзеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники АушигерОзеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники Аушигер
3 день
Средневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище Уштулу

Сегодня вы увидите древние башни и оборонительные сооружения Верхней Балкарии, трехъярусную крепость и склепы на старом кладбище.

Для этого вы совершите треккинг к средневековому феодальному замку Курнаят, который находится на правобережье Черека-Балкарского.

Также вы осмотрите родовую башню самого древнего Балкарского рода – Абаевых и башню Амирхана, следуя по красивой серпантинной дороге до урочища Уштулу, где вы сможете насладиться незабываемыми горными пейзажами.

Возвращение в гостиницу.

Средневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище УштулуСредневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище Уштулу
4 день
Куртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущелье

Сегодня после завтрака, вам предстоит переезд в Осетию, прогулки по Куртатинскому ущелью, с посещением уникальных памятников архитектуры, башен Курта и Тага, также посещение Кармадонского ущелья, поражающего воображение своей масштабностью и величием.

Ну а после насыщенных прогулок вас ждет релаксационное купание в горячих источниках Алагира.

В этот день вы можете почувствовать разницу между осетинской и балкарской кухней.

Вечером возвращение в "Голубые озера".

Куртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущельеКуртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущелье
5 день
Отъезд в Минеральные воды

Сегодня по красивым горным дорогам вы вернетесь в город, напоследок полюбовавшись великолепными видами Кавказского хребта.

Переезд в аэропорт Минеральные Воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы и типа размещения:
  2 чел.  3 чел.  4 чел.
2-местный стандарт 49 400 46 400 36 150
2-местный комфорт без дивана 50 300 49 600 37 100
2-местный комфорт с диваном 51 900 52 800 38 650
2-местный люкс 53 000 55 000 39 750

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице 2-местное размещение в стандартном номере
  • Экскурсионная программа
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание гостинице и в кафе на выходах - от 300 руб. - 500 руб.
  • Все расходы, не включенные в программу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Минеральные воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда и обувь:
    • пуховка или теплая куртка;
    • шапка;
    • перчатки;
    • треккинговые брюки;
    • ветро- и водо-защитные куртка и брюки;
    • бейсболка или бандана;
    • треккинговые ботинки;
  • туристическое снаряжение:
    • небольшой рюкзак;
    • бахилы (те же гамаши, фонарики, снегозащитные гетры);
    • палки для ходьбы;
    • сидушка;
    • фонарик (желательно налобный) (батарейки запасные);
    • личная аптечка (индивидуальные лекарства);
    • средства личной гигиены;
    • солнцезащитный крем;
    • гигиеническая губная помада;
    • крем от загара;
    • солнцезащитные очки;
  • документы: паспорт РФ (для детей - свидетельство о рождении), полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Б
6 сен 2020
Наш организатор - Елена и на восхождении - Чатур. Удивительные люди! Для них - это образ жизни. Как Елене удается не о чем не забыть, предложить именно то, что нужно, вовремя перестроится под каждого участника? Человек на своем месте. Чатур просто человек-легенда. У него, наверное, все восхождения стопроцентные! В лагере мы видели и других гидов, но нам повезло больше всех и все завидовали. Именно такие люди делают тур незабываемым и с ними хочется в горы снова и еще выше!

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