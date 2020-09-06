Тур специально задуман для тех, кто хочет получить максимум впечатлений за короткие выходные. Всего за пять дней вы сможете по достоинству оценить очарование маленького курортного города Пятигорска с прекрасными видами на главный Кавказский хребет, посетить такие уникальные природные объекты как Черекская теснина, урочище Уштулу и Кармадонское ущелье, побывать в Верхней Балкарии и Осетии с их величественными средневековыми башнями и крепостями и конечно же доехать до Голубых Озер, которые поразят вас своей чистотой и необыкновенным цветом бирюзы.

Тур проводится по индивидуальному запросу для группы 2-4 человека в летний период.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды до 10:00. Встреча с гидом, трансфер в гостиницу "Голубые озера". Размещение. Экскурсия по ближайшим окрестностям. Ночь отеле. Обед и ужин оплачиваются самостоятельно.

2 день Озеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники Аушигер

Ранний выезд из гостиницы "Голубые озера". Продолжаем исследовать Верхнюю Балкарию. Вы увидите великолепное озеро Церик-Кёль. Это нижнее озеро, третье по глубине озеро России. Сероводород содержащийся в его водах придал ему красивый зелено-голубой оттенок. Верхние озера не такие глубокие, но не менее интересны. Осмотрев все подробно во второй половине дня вы посетите удивительное место – Черекскую теснину – красивейшее ущелье, вдоль которого вы сможете прогуляться по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века. После насыщенного дня и долгих переездов вас ждет купание в горячих источниках Аушигера.

3 день Средневековый замок Курнаят, родовые башни, урочище Уштулу

Сегодня вы увидите древние башни и оборонительные сооружения Верхней Балкарии, трехъярусную крепость и склепы на старом кладбище. Для этого вы совершите треккинг к средневековому феодальному замку Курнаят, который находится на правобережье Черека-Балкарского. Также вы осмотрите родовую башню самого древнего Балкарского рода – Абаевых и башню Амирхана, следуя по красивой серпантинной дороге до урочища Уштулу, где вы сможете насладиться незабываемыми горными пейзажами. Возвращение в гостиницу.

4 день Куртатинское ущелье, башни Курта и Тага, кармадонское ущелье

Сегодня после завтрака, вам предстоит переезд в Осетию, прогулки по Куртатинскому ущелью, с посещением уникальных памятников архитектуры, башен Курта и Тага, также посещение Кармадонского ущелья, поражающего воображение своей масштабностью и величием. Ну а после насыщенных прогулок вас ждет релаксационное купание в горячих источниках Алагира. В этот день вы можете почувствовать разницу между осетинской и балкарской кухней. Вечером возвращение в "Голубые озера".

5 день Отъезд в Минеральные воды