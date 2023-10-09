Приглашаю вас на однодневную экскурсию в горы с треккингом на высокогорное озеро Гийбашкель. Мы пойдем по невероятно красивой и длинной, крутой тропе, на которой снежинки соседствуют с сочными зелеными травами и альпийскими цветами. Озеро пронзительно-голубого цвета и до самого июля в нем еще плавают льдины.

Описание

Мы поедем на гору Эльбрус - самую высокую гору Европейского континента, одно из восьми чудес России и одну из восьми величайших вершин мира. Дорога будет не скучной, по пути мы поднимемся на высокогорное озеро Гижгит, очень похожее на знаменитое озеро Рица в Абхазии, только больше. Узнаем печальную историю самого высокогорного города России - Тырныауза и увидим удивительные картины типичных советских девятиэтажек посреди скалистых гор. Узнаем о секретной лаборатории по изучению частиц нейтрино, спрятанной на четыре километра в толще горы. Ощутим целебный воздух Национального Парка Приэльбрусье и хвойных лесов. Попробуем настоящую природную газировку на Поляне Нарзанов и на самой высокой канатной дороге в Европе сможем подняться до высоты 3850 метров на склон Эльбруса.