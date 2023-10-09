Экскурсия из Нальчика: Путешествие к пронзительно-голубому озеру Гийбашкель
Приглашаю вас на однодневную экскурсию в горы с треккингом на высокогорное озеро Гийбашкель.
Мы пойдем по невероятно красивой и длинной, крутой тропе, на которой снежинки соседствуют с сочными зелеными травами и альпийскими цветами. Озеро пронзительно-голубого цвета и до самого июля в нем еще плавают льдины.
Мы пойдем по невероятно красивой и длинной, крутой тропе, на которой снежинки соседствуют с сочными зелеными травами и альпийскими цветами. Озеро пронзительно-голубого цвета и до самого июля в нем еще плавают льдины.
Ближайшие даты:
9
окт
окт
10
окт
окт
12
окт
окт
13
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гора Эльбрус
- Национальный парк Приэльбрусье
- Высокогорное озеро Гижгит
- Поляна нарзанов
- Высокогорный город Тырныуаз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы поедем на гору Эльбрус - самую высокую гору Европейского континента, одно из восьми чудес России и одну из восьми величайших вершин мира. Дорога будет не скучной, по пути мы поднимемся на высокогорное озеро Гижгит, очень похожее на знаменитое озеро Рица в Абхазии, только больше. Узнаем печальную историю самого высокогорного города России - Тырныауза и увидим удивительные картины типичных советских девятиэтажек посреди скалистых гор. Узнаем о секретной лаборатории по изучению частиц нейтрино, спрятанной на четыре километра в толще горы. Ощутим целебный воздух Национального Парка Приэльбрусье и хвойных лесов. Попробуем настоящую природную газировку на Поляне Нарзанов и на самой высокой канатной дороге в Европе сможем подняться до высоты 3850 метров на склон Эльбруса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспотное сопровождение
- Сопровождение гидом на маршруте
- Что не входит
- Обед
- Перекус
- Место начала и завершения?
- Назначает клиент. В пределах города Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика
Групповые
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Верхняя Балкария
Кабардино-Балкария
Выездные
Эльбрус
Популярные места
Похожие туры из Нальчика
Индивидуальная
8 часов
Великолепный Эльбрус: три поляны, два ущелья и Байдаевский водопад
За один день в комфортном темпе проехаться по живописным местам Кавказа
в Нальчике по месту вашего проживания
Сегодня
Завтра
6 окт
7 окт
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол
Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
у вашего отеля в Нальчике
6 окт
7 окт
8 окт
9 окт
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт
Насладиться фантастическими видами Эльбруса, посетить долину нарзанов и узнать о местных традициях
по договоренности
6 окт
7 окт
8 окт
9 окт
17 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии