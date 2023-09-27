Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы

Экскурсия в Тызыльское ущелье из Нальчика: Путешествие с опытным экскурсоводом

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приготовьтесь к незабываемому приключению в Тызылском ущелье, где каждый уголок озарит ваше сердце и дарит чарующие впечатления о великолепии природы. Оставьте все заботы и погрузитесь в мир дикой красоты и гармонии природы. Мы ждем вас на этой захватывающей экскурсии!
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Тызыльское ущелье: Откройте великолепие природы
Ближайшие даты:
27
сен
4
окт
11
окт
18
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вид сверху на ущелье: Завораживающий панорамный обзор.
  • Прибытие на высокую точку даст вам возможность насладиться завораживающим видом сверху на ущелье. Панорамный обзор откроет перед вами великолепие природы, драматические контуры гор и уникальную красоту окружающих пейзажей.
  • Путь по низовью ущелья: Встреча с природой вблизи.
  • Продолжим путешествие по низовью ущелья, где вы сможете погрузиться в атмосферу природной красоты. Прогулка позволит вам насладиться окружающей природой вблизи, почувствовать себя частью этого великолепного мира.
  • Виды на водопады: Волшебство природы.
  • Тызылское ущелье славится своими прекрасными водопадами, и вы сможете наслаждаться прекрасными видами на эти природные чудеса. Здесь можно увидеть, как вода с бесконечной силой обрушивается с великолепной высоты, создавая впечатляющее зрелище.
  • С экскурсоводом на минивэне до 7 человек: Удобство и комфорт.
  • Мы предлагаем вам путешествие с опытным экскурсоводом на комфортабельном минивэне, рассчитанном на группы до 7 человек. Он проведет вас по самым интересным местам ущелья, расскажет увлекательные истории и поможет создать незабываемый опыт.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Среда 10:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Киримова, 146, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Среда 10:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Кабардино-Балкария

Похожие туры из Нальчика

Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Насладиться легким путешествием по одному из самых заповедных уголков Кабардино-Балкарии
26 сен
27 сен
28 сен
29 сен
7 900 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
В Нальчике
4 окт
5 окт
9 окт
10 окт
15 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
в месте вашего проживания в Нальчике
Завтра
26 сен
2 окт
3 окт
9 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Нальчике
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ