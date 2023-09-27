Экскурсия в Тызыльское ущелье из Нальчика: Путешествие с опытным экскурсоводом
Приготовьтесь к незабываемому приключению в Тызылском ущелье, где каждый уголок озарит ваше сердце и дарит чарующие впечатления о великолепии природы. Оставьте все заботы и погрузитесь в мир дикой красоты и гармонии природы. Мы ждем вас на этой захватывающей экскурсии!
Ближайшие даты:
27
сен
сен
4
окт
окт
11
окт
окт
18
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вид сверху на ущелье: Завораживающий панорамный обзор.
- Прибытие на высокую точку даст вам возможность насладиться завораживающим видом сверху на ущелье. Панорамный обзор откроет перед вами великолепие природы, драматические контуры гор и уникальную красоту окружающих пейзажей.
- Путь по низовью ущелья: Встреча с природой вблизи.
- Продолжим путешествие по низовью ущелья, где вы сможете погрузиться в атмосферу природной красоты. Прогулка позволит вам насладиться окружающей природой вблизи, почувствовать себя частью этого великолепного мира.
- Виды на водопады: Волшебство природы.
- Тызылское ущелье славится своими прекрасными водопадами, и вы сможете наслаждаться прекрасными видами на эти природные чудеса. Здесь можно увидеть, как вода с бесконечной силой обрушивается с великолепной высоты, создавая впечатляющее зрелище.
- С экскурсоводом на минивэне до 7 человек: Удобство и комфорт.
- Мы предлагаем вам путешествие с опытным экскурсоводом на комфортабельном минивэне, рассчитанном на группы до 7 человек. Он проведет вас по самым интересным местам ущелья, расскажет увлекательные истории и поможет создать незабываемый опыт.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Среда 10:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- ул. Киримова, 146, Нальчик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда 10:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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