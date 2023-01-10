Прибытие в Вологду до 09:00. Раннее размещение в гостинице (с жд вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).
Завтрак в отеле.
10:00 Переезд в с. Сизьму (110 км). Путевая информация.
12:00 Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.
Экскурсия в храм Николая Чудотворца (1867-1873 гг.), где сохранилось большое количество старинных икон, каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который согласно легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения.
Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в период восстановления храма (образы Казанской Божьей матери, Серафима Соровского и др.).
Экскурсия на колокольню храма Николая Чудотворца (высота 18 м), где гостям разрешается звонить в колокола.
Экскурсия в музей (музей истории села Сизьма, музей льна, музей крестьянского быта, музей пива, музей хлеба) или посещение святого источника Пантелеймона исцелителя в д. Починок (есть возможность набрать воды, оборудованы омывальни).
Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рецептам в русской печи (для взрослых – дегустация сиземского пива).
Посещение д. Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении, святой колодец великомученика Георгия Победоносца (1678 г.), святая рябина, на которой явилась икона Богородицы, разрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы).
16:00 Переезд в г. Вологду (110 км).
18:00 Прибытие в г. Вологду. Отдых.
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.
12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией «Диво дивное в русской глуши…»: прогулка потерритории монастыря XV-XVII вв., осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия, посещение Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия.
14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).
14:30 Обед
15:30 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв.
Экскурсия в Трапезную палату с церковью Введения с осмотром экспозиции «История Кирилло-Белозерского монастыря и города Кириллова».
17:30 Переезд в г. Вологду (130 км).
19:30 Прибытие в г. Вологду. Размещение в гостинице. Отдых.
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».
13:30 Обед.
14:30 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.
Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.
16:00 Переезд в центр города.
16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
18:00 Трансфер на железнодорожный вокзал.
Тур предполагает размещение в гостинице в г. Вологда (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:
|Гостиница
|1/2 Дабл
|Сингл
|Доп. место
|Спасская
|13800
|16000
|12900
|История
|14100
|18450
|13950
|Аура
|14100
|18450
|13950
|Губерния
|13800
|17850
|13800
Этот отель расположен в центре Вологды, всего в 10 минутах ходьбы от Вологодского кремля. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Светлые номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах и располагают телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.
В ресторане «Спасский» подают блюда русской и европейской кухни, а в кафе «Башня» можно заказать различные блюда.
Гости могут поиграть в бильярд и боулинг или спеть караоке. На территории отеля работает салон красоты.
Расстояние от гостиницы «Спасская» до железнодорожного вокзала Вологда-1 составляет 2 км.
Отель «История» находится в Вологде и располагает рестораном, сауной, хаммамом и номерами с бесплатным WiFi.
К услугам гостей индивидуально оформленные номера с кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном.
В каждом номере также имеется собственная ванная комната с ванной или душем.
В стоимость проживания в отеле «История» входит ежедневный завтрак.
В отеле к услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и прачечная. Также на территории предоставляется бесплатная частная парковка.
Отель «АурА» расположен в Вологде, в 5 минутах ходьбы от Вологодского кремля. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В номерах установлены кондиционер и телевизор с кабельными каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном.
Из окон номеров открывается вид на город. В числе прочих удобств письменный стол, холодильник, кухонные и гладильные принадлежности.
В отеле «АурА» имеются круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж. За дополнительную плату можно посетить спа-центр, плавательный бассейн, сауну и хаммам, а также заказать сеанс массажа.
Автомобиль гости могут оставить на бесплатной парковке. Аэропорт Вологда находится в 10,3 км от отеля.
Отель «Губерния» расположен в Вологде, в 5 минутах ходьбы от общественного парка. На прилегающей территории обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе прочих удобств — чайник.
Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «Губерния» подключен бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут пользоваться общей кухней.
Расстояние до железнодорожной станции «Вологда 1» составляет 1,5 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура прибытие в Вологду до 09:00. Раннее размещение в гостинице (с жд вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.
В последний день тура в 18:00 трансфер на железнодорожный вокзал.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».