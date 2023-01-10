Вологодский экспресс на 3 дня

Богатая и яркая трехдневная экскурсия по Вологодской земле

5
3 отзыва
Богатая и яркая трехдневная экскурсия по Вологодской земле.

Вы посетите село Сизьма, где до сих пор сохранились славянские обряды и обычаи, отправитесь в Кириллово и Ферапонтово, на святую землю каждого православного человека и погрузитесь в неповторимое великолепие северной природы, где сам воздух наполнен спокойствием.
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Вологодский экспресс на 3 дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Ферапонтов монастырь
Ферапонтов монастырь
Знаменитый своими древними соборами и фресками Дионисия
Кирилло-Белозерский монастырь
Кирилло-Белозерский монастырь
Пройдемся по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв
Спасо-Прилуцкий монастырь
Спасо-Прилуцкий монастырь
Осмотрим территории и внутреннее убранство Спасского собора, архитектуру деревянной Успенской церкви 16 века

Программа тура по дням

1 день

Сизьма - этнографический музей - источник Пантелеймона Исцелителя - Часовня Ксении Блаженной

Прибытие в Вологду до 09:00. Раннее размещение в гостинице (с жд вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).

Завтрак в отеле.

10:00 Переезд в с. Сизьму (110 км). Путевая информация.

12:00 Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.

Экскурсия в храм Николая Чудотворца (1867-1873 гг.), где сохранилось большое количество старинных икон, каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который согласно легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения.

Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в период восстановления храма (образы Казанской Божьей матери, Серафима Соровского и др.).

Экскурсия на колокольню храма Николая Чудотворца (высота 18 м), где гостям разрешается звонить в колокола.

Экскурсия в музей (музей истории села Сизьма, музей льна, музей крестьянского быта, музей пива, музей хлеба) или посещение святого источника Пантелеймона исцелителя в д. Починок (есть возможность набрать воды, оборудованы омывальни).

Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рецептам в русской печи (для взрослых – дегустация сиземского пива).

Посещение д. Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении, святой колодец великомученика Георгия Победоносца (1678 г.), святая рябина, на которой явилась икона Богородицы, разрушенный храм Рождества Пресвятой Богородицы).

16:00 Переезд в г. Вологду (110 км).

18:00 Прибытие в г. Вологду. Отдых.

2 день

Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.

12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией «Диво дивное в русской глуши…»: прогулка потерритории монастыря XV-XVII вв., осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия, посещение Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия.

14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

14:30 Обед

15:30 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв.

Экскурсия в Трапезную палату с церковью Введения с осмотром экспозиции «История Кирилло-Белозерского монастыря и города Кириллова».

17:30 Переезд в г. Вологду (130 км).

19:30 Прибытие в г. Вологду. Размещение в гостинице. Отдых.

Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтово - Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтово - Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь
3 день

Обзорная экскурсия - музей кружева - Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь - трансфер на Ж/Д вокзал

Завтрак в гостинице, освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».

13:30 Обед.

14:30 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.

Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.

16:00 Переезд в центр города.

16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

18:00 Трансфер на железнодорожный вокзал.

Обзорная экскурсия - музей кружева - Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь - трансфер на Ж/Д вокзалОбзорная экскурсия - музей кружева - Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь - трансфер на Ж/Д вокзалОбзорная экскурсия - музей кружева - Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь - трансфер на Ж/Д вокзал

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице в г. Вологда (2 ночи). Стоимость зависит от размещения:

Гостиница1/2 ДаблСинглДоп. место
Спасская138001600012900
История141001845013950
Аура141001845013950
Губерния138001785013800

Варианты проживания

Гостиница «Спасская» 2*

2 ночи

Этот отель расположен в центре Вологды, всего в 10 минутах ходьбы от Вологодского кремля. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

Светлые номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах и располагают телевизором, холодильником и собственной ванной комнатой.

В ресторане «Спасский» подают блюда русской и европейской кухни, а в кафе «Башня» можно заказать различные блюда.

Гости могут поиграть в бильярд и боулинг или спеть караоке. На территории отеля работает салон красоты.

Расстояние от гостиницы «Спасская» до железнодорожного вокзала Вологда-1 составляет 2 км.

Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*Гостиница «Спасская» 2*

Отель «История» 3*

2 ночи

Отель «История» находится в Вологде и располагает рестораном, сауной, хаммамом и номерами с бесплатным WiFi.

К услугам гостей индивидуально оформленные номера с кондиционером, письменным столом и телевизором с плоским экраном.

В каждом номере также имеется собственная ванная комната с ванной или душем.

В стоимость проживания в отеле «История» входит ежедневный завтрак.

В отеле к услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и прачечная. Также на территории предоставляется бесплатная частная парковка.

Отель «История» 3*Отель «История» 3*Отель «История» 3*

Отель «Аура» 3*

2 ночи

Отель «АурА» расположен в Вологде, в 5 минутах ходьбы от Вологодского кремля. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах установлены кондиционер и телевизор с кабельными каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном.

Из окон номеров открывается вид на город. В числе прочих удобств письменный стол, холодильник, кухонные и гладильные принадлежности.

В отеле «АурА» имеются круглосуточная стойка регистрации и общий лаундж. За дополнительную плату можно посетить спа-центр, плавательный бассейн, сауну и хаммам, а также заказать сеанс массажа.

Автомобиль гости могут оставить на бесплатной парковке. Аэропорт Вологда находится в 10,3 км от отеля.

Отель «Аура» 3*Отель «Аура» 3*Отель «Аура» 3*Отель «Аура» 3*

Отель «Губерния» 3*

2 ночи

Отель «Губерния» расположен в Вологде, в 5 минутах ходьбы от общественного парка. На прилегающей территории обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе прочих удобств — чайник.

Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «Губерния» подключен бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут пользоваться общей кухней.

Расстояние до железнодорожной станции «Вологда 1» составляет 1,5 км.

Отель «Губерния» 3*Отель «Губерния» 3*Отель «Губерния» 3*Отель «Губерния» 3*Отель «Губерния» 3*Отель «Губерния» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе в Вологде
  • Услуги профессионального гида на протяжении трех дней тура
  • Проживание в выбранной гостинице Вологды (2 ночи)
  • Завтраки в отелях по системе “шведский стол” (3 завтрака)
  • Обеды по программе тура (3 обеда)
  • Посещение фирменного магазина вологодских продуктов
  • Экскурсия в д. Сизьма
  • Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вологде «Вологда резная, масляная, кружевная»
  • Экскурсия по Ферапонтову монастырю
  • Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь
  • Экскурсия в музей кружева по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле»
  • Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь
Что не входит
  • Авиа и ж\д билеты до Вологды и обратно
  • Дегустация ремесленных сыров сыроварни «Вкус Севера» (6 видов сыра и лёгкие закуски) – 700 руб/чел при группе от 5 человек. Бокал вина – 200 руб/чел (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Вологда
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В первый день тура прибытие в Вологду до 09:00. Раннее размещение в гостинице (с жд вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси).

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

В последний день тура в 18:00 трансфер на железнодорожный вокзал.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
10 янв 2023
Все четко! Программа максимум выполнена! Спасибо!
Е
6 янв 2023
Организация тура на высшем уровне, все расчитано до минуты.
П
6 янв 2023
Все четко и по делу, всегда на связи

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