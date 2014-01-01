Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Что вас ожидает

Вереница водопадов

Первые в нашей программе — три Чегемских водопада. На первом заканчивается не только асфальт, но и большинство стандартных экскурсий — мы же отправимся дальше. У подножия гор ⛰️ нас ждет 72-метровый водопад Абай-су, а после мы прогуляемся мимо заброшенной базы Башиль и по могучему сосновому бору: в конце этого несложного треккинга перед вами предстанет Каскадный водопад. Вокруг будут пастись овцы, коровы, вдали бегать лошади на свободном выгуле — и это всё в окружении величественных гор!

Село-музей 🖼

Проехав через самую узкую часть ущелья, мы доберемся до села Эльтюбю — это настоящий музей 🖼 под открытым небом. Вы познакомитесь с его загадками и тайнами, осмотрите некрополь 14 века, увидите и узнаете, как оборонялись горцы от набегов с помощью «греческих лестниц». А еще мы проедем места, где снимали Балабанов и Бодров-младший.

Местная кухня 🥧 и термальные источники

Также в программе — вкусные блюда домашней балкарской кухни 🥧. При желании можно и самим приготовить блюдо, занявшее третье место в топ-100 России. Любители острых ощущений смогут полетать на парапланах с инструктором, прыгнуть с веревкой со скалы или прокатиться на зиплайне над ущельем. А на обратном пути вас ждет релакс в термальном источнике под открытым небом.

Организационные детали

Как проходит экскрсия

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Часть маршрута идет по бездорожью, поэтому мы путешествуем на подготовленном внедорожнике

Маршрут доступен для любого возраста. Легкий трекинг к Каскадному водопаду (2, 5 км) — по желанию. В дождливую погоду водопад Абай-су будем наблюдать с расстояния 50 м для вашей безопасности.

По желанию можно растянуть удовольствие на два дня и переночевать в уютном месте в горах ⛰️, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы