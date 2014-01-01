Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья

Впечатлиться водопадами и горными пейзажами, раскрыть тайны села Эльтюбю и отведать балкарских блюд

Екатерина
Екатерина – представитель из Нальчика
Вас ждет увлекательное путешествие к подножию Кавказского хребта.

Вы полюбуетесь Чегемскими водопадами, Каскадным и высоченным красавцем Абай-су.

В селе Эльтюбю узнаете о назначении старинных башен.

Во время привала познакомитесь с балкарской кухней, а еще сможете «полетать» над ущельем! В завершение отдохнете в термальных источниках — то, что надо после такого яркого дня.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья

Что вас ожидает

Вереница водопадов
Первые в нашей программе — три Чегемских водопада. На первом заканчивается не только асфальт, но и большинство стандартных экскурсий — мы же отправимся дальше. У подножия гор ⛰️ нас ждет 72-метровый водопад Абай-су, а после мы прогуляемся мимо заброшенной базы Башиль и по могучему сосновому бору: в конце этого несложного треккинга перед вами предстанет Каскадный водопад. Вокруг будут пастись овцы, коровы, вдали бегать лошади на свободном выгуле — и это всё в окружении величественных гор!

Село-музей 🖼
Проехав через самую узкую часть ущелья, мы доберемся до села Эльтюбю — это настоящий музей 🖼 под открытым небом. Вы познакомитесь с его загадками и тайнами, осмотрите некрополь 14 века, увидите и узнаете, как оборонялись горцы от набегов с помощью «греческих лестниц». А еще мы проедем места, где снимали Балабанов и Бодров-младший.

Местная кухня 🥧 и термальные источники
Также в программе — вкусные блюда домашней балкарской кухни 🥧. При желании можно и самим приготовить блюдо, занявшее третье место в топ-100 России. Любители острых ощущений смогут полетать на парапланах с инструктором, прыгнуть с веревкой со скалы или прокатиться на зиплайне над ущельем. А на обратном пути вас ждет релакс в термальном источнике под открытым небом.

Организационные детали

Как проходит экскрсия

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Часть маршрута идет по бездорожью, поэтому мы путешествуем на подготовленном внедорожнике
  • Маршрут доступен для любого возраста. Легкий трекинг к Каскадному водопаду (2, 5 км) — по желанию. В дождливую погоду водопад Абай-су будем наблюдать с расстояния 50 м для вашей безопасности.
  • По желанию можно растянуть удовольствие на два дня и переночевать в уютном месте в горах ⛰️, детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • развлечения в экстрим-парке 🌳
  • питание 🍽️ (150-250 руб. с человека)
Начало и место завершения
🚩 в любом удобном месте
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья
Заповедные места Кабардино-Балкарии и Приэльбрусья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я открытый, жизнерадостный и активный человек. Организую путешествия с 2014 года на Урале, в Грузии, Армении и Кавказе и работаю с командой единомышленников. Мы влюблены в горы и делимся этой любовью с окружающими. На Кавказе гостей встречают широко и с добротой, и мы хотим передать это каждому гостю. И я уверена, что гостеприимный Кавказ никогда не покинет Ваши сердца!
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