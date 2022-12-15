Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

За 5 зимних дней устроим полное погружение в Кавказ

4.4
3 отзыва
За 5 зимних дней устроим полное погружение в Кавказ – мы увидим самые интересные места республик Северная Осетия и Кабардино-Балкария.

Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Зимний тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
23
дек
31
дек
3
янв
6
янв
20
янв
27
фев
3
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Подъем на Эльбрус
Подъем на Эльбрус
Подъем на канатке на Эльбрус – визитную карточку Северного Кавказа
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда – традиционные кавказские блюда

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

19:00-21:30 Аланский вечершоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией, по пятницам (доп. плата, бронировать заранее).

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон Даргавс Город мертвых Башня Курта и Тага селение Цмити —Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущелье Кадаргаванский каньон скальная крепость Дзивгис.

19:00-21:30 Аланский вечер —шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата) по вторникам.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
3 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи Цейское ущелье канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар —смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар
4 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье Чегемские водопады Баксанское ущелье поляна Нарзанов поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин —самостоятельно (доп. плата).

Размещение на поляне Азау/Чегет: Туркомплекс.

Новогодние заезды 31.12.2022 и 01.03.2023 альтернативное размещение в Нальчике.

Продолжительность 9 часов, 315 км.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
5 день

Подъем на Эльбрус

09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м..

Переезд в Минеральные Воды (187 км)

Эльбрус —визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед —самостоятельно (доп. плата).

14:00 групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на Эльбрус

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет.

Стоимость тура за номер для заездов с 01.12.2022-03.04.2023:

РазмещениеКатегория номера

Dbl/ Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт4836032162,571842,570215Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплексстандарт5161536347,576027,573005Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт516153332574632,571610Шв. стол
полулюкс544053937078817,575097,5Шв. стол
DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплексстандарт750205177010555597650Шв. стол

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Новогодние заезды 31.12.2022 и 01.03.2023 альтернативное размещение в Нальчике.

Варианты проживания

Кадгарон Отель

4 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.

До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Кадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон Отель

Владикавказ 3*

4 ночи

Гостиница «Владимир Интурист-Осетия» расположена во Владикавказе, в 1,8 км от Республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей ресторан, частная парковка и бар.

В этом 3-звездочном отеле установлен банкомат.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.

Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В каждом номере в распоряжении гостей шкаф, телевизор, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

Кроме того, в номерах установлен холодильник.

По утрам в гостинице «Владимир Интурист-Осетия» сервируют завтрак «шведский стол».

Владивосток и его окрестности отлично подходят для прогулок и других видов активного отдыха.

Ближайший аэропорт находится во Владикавказе, в 21 км от гостиницы.

Владикавказ 3*Владикавказ 3*Владикавказ 3*Владикавказ 3*

Планета Люкс 3*

4 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*Планета Люкс 3*

Альпина

4 ночи

Отель «Альпина» расположен на поляне Азау в селе Терскол, в 100 метрах от горнолыжных подъемников, ведущих на гору Эльбрус. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, сауна и оснащенные телевизором номера.

Гости отеля «Альпина» могут заняться сноубордингом, хелискиингом и кайтбордингом. Кроме того, в этой гостинице можно посетить кинозал и поиграть в настольный теннис.

Все номера оформлены в теплых тонах. Пол в них застелен напольным покрытием. В ванной комнате установлен душ.

В ресторане гостиницы «Альпина» подают блюда европейской и кавказской кухни. В лобби-баре можно заказать напитки.

АльпинаАльпинаАльпинаАльпина

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/поляне Азау/Чегет, Новогодние заезды 31.12.2022 и 03.01.2023 альтернативное размещение в Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией. (1900 руб. взрослый, 1600 руб. дети до 18 лет)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Т
15 дек 2022
Понравилось: пунктуальность, аккуратные, вежливые и быстрые водители, замечательные эрудированные гиды, продуманный маршрут, время возвращения с экскурсий (наличие свободного времени вечером).
Не очень понравилось: отсутствие возможности выбора отеля в Грозном и Приэльбрусье, тесный трансфер для 4- ех человек в последние два дня.
И
14 дек 2022
Организация тура была на высоте. Отели все понравились, чистые, свежие, уютные. Видно, что все продумано до мелочей. Как говорится ни сучка ни задоринки. Без задержек, никаких сбоев. Все грамотно простроено, просчитано. Обеды понравилось, были в красивых местах. Или это красивое место у горной реки, или красивый ресторан в Грозном. И главное что получилось попробовать везде в каждой республике это их национальную кухню.
Единственный нюанс который смазал всю картину, это транспорт в котором нас возили по локациям. Тур очень насыщенный. Много времени мы находились в дороге. Иногда многочасовые переезды с места на место, из одной республики в другую. Если группа полная и занимает весь микроавтобус, то заднее сиденье совершенно не предназначено во первых для длительных переездов, а во-вторых, для просмотра пейзажей за окном.
Если садились 4 крупных человека, то они даже плечами не входили каждый в свое сиденье. Значит сидеть невозможно комфортно. А когда гид говорил, посмотрите направо или налево это для сидящих в середине вообще не актуально. Из—за спинок впереди сидящих пассажиров ничего не видно, а окна на последних сиденьях настолько малы, что видно что-либо тем кто сидит непосредственно у окна. Этот момент смазал экскурсию для каждого в нашем микроавтобусе, потому что мы вынуждены были каждое утро заново занимать место в автобусе, чтобы не оказаться на этих злосчастных последних сидениях. Слава богу группа попалась не конфликтная. Все все понимали. Но всем было очень не комфортно из за этого моментах это чувствовалось по группе. Последние дни нас пересадили на огромный комфортабельный автобус и мы все вздохнули свободно. Места хватало всем. Окна огромны, все видно. И расстояние между сидениями тоже большие. Когда мы об этом говорили гидам они скромно улыбались и говорили как они нас понимают. Т. е. о проблеме известно, но никто ее не решает. В то время как тур, путешествие предполагает отдых, расслабление и наслаждение впечатлениями. Этот момент в туре никак не учтен и мы от всей нашей группы просим обратить на это внимание. Это очень важно, чтобы было все комфортно.
В любом случае хотим поблагодарить организаторов тура за предоставленную возможность познакомиться с Кавказом благодаря вам. Еще раз повторюсь, тур был замечательный. Все кроме этого описанного момента было на высоте. И возможно мы еще обратимся к Большой стране для путешествий по нашей необъятной и прекрасной родине России. Всем большое спасибо!
Н
7 дек 2022
Второй раз обратились к туроператору БОЛЬШАЯ СТРАНА. Организовано все было четко. Рекомендуем.

Похожие туры в Нальчике

Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
5
3 отзыва
Жемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
В глубине гор Кабардино-Балкарии спрятано множество поистине красивых мест
Назначает турист
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
4 900 за всё до 4 чел.
Голубые озера и Черекская теснина - сокровища Кабардино-Балкарии
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
4.4
27 отзывов
Голубые озера и Черекская теснина - сокровища Кабардино-Балкарии
Приглашаем вас побывать в одном из самых красивых мест Кабардино-Балкарии - Черекской теснине
Шогенцукова / Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
19 дек
22 дек
26 дек
29 дек
900 за 1 человека
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
9 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
42 отзыва
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
Голубые озера, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
в Нальчике
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
15 900 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Северную Осетию
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Из Нальчика - в Северную Осетию
«Город мертвых», Дзивгисская крепость, Фиагдонский монастырь и горные ущелья за 1 день
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
15 600 за всё до 4 чел.
Голубые озера и Верхняя Балкария
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии ООО
ООО
4.9
25 отзывов
Голубые озера и Верхняя Балкария
На этой экскурсии вы побываете в самых живописных местах Кабардино-Балкарии
По договоренности
от 6 700 за всё до 3 чел.
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
6 отзывов
Тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию, на Голубые озера
Эксурсия по самым красивым местам Верхней Балкарии
По договоренности
12 000 за всё до 4 чел.
Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную Осетию
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Автоликон
Автоликон
5
2 отзыва
Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную Осетию
Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии
назначает турист
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
14 500 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
19 отзывов
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
7 280 за всё до 4 чел.
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
6 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
5
1 отзыв
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
в месте вашего проживания в Нальчике
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
9 500 за всё до 4 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.7
6 отзывов
Народные бренды Кабардино-Балкарии
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
в районе ресторана «Бочка»
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
3 750 за всё до 3 чел.
Северная Осетия, которую никто не видел
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 21 чел.
Организатор экскурсии Каральби
Каральби
4.9
11 отзывов
Северная Осетия, которую никто не видел
Ул. Канукоева, 6
24 дек
31 дек
7 янв
14 янв
1 500 за 1 человека
Северная Осетия - Кармадон + Даргавс + Фиагдон
15 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Северная Осетия - Кармадон + Даргавс + Фиагдон
ваш адрес
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нальчике
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ