Организация тура была на высоте. Отели все понравились, чистые, свежие, уютные. Видно, что все продумано до мелочей. Как говорится ни сучка ни задоринки. Без задержек, никаких сбоев. Все грамотно простроено, просчитано. Обеды понравилось, были в красивых местах. Или это красивое место у горной реки, или красивый ресторан в Грозном. И главное что получилось попробовать везде в каждой республике это их национальную кухню.

Единственный нюанс который смазал всю картину, это транспорт в котором нас возили по локациям. Тур очень насыщенный. Много времени мы находились в дороге. Иногда многочасовые переезды с места на место, из одной республики в другую. Если группа полная и занимает весь микроавтобус, то заднее сиденье совершенно не предназначено во первых для длительных переездов, а во-вторых, для просмотра пейзажей за окном.

Если садились 4 крупных человека, то они даже плечами не входили каждый в свое сиденье. Значит сидеть невозможно комфортно. А когда гид говорил, посмотрите направо или налево это для сидящих в середине вообще не актуально. Из—за спинок впереди сидящих пассажиров ничего не видно, а окна на последних сиденьях настолько малы, что видно что-либо тем кто сидит непосредственно у окна. Этот момент смазал экскурсию для каждого в нашем микроавтобусе, потому что мы вынуждены были каждое утро заново занимать место в автобусе, чтобы не оказаться на этих злосчастных последних сидениях. Слава богу группа попалась не конфликтная. Все все понимали. Но всем было очень не комфортно из за этого моментах это чувствовалось по группе. Последние дни нас пересадили на огромный комфортабельный автобус и мы все вздохнули свободно. Места хватало всем. Окна огромны, все видно. И расстояние между сидениями тоже большие. Когда мы об этом говорили гидам они скромно улыбались и говорили как они нас понимают. Т. е. о проблеме известно, но никто ее не решает. В то время как тур, путешествие предполагает отдых, расслабление и наслаждение впечатлениями. Этот момент в туре никак не учтен и мы от всей нашей группы просим обратить на это внимание. Это очень важно, чтобы было все комфортно.

В любом случае хотим поблагодарить организаторов тура за предоставленную возможность познакомиться с Кавказом благодаря вам. Еще раз повторюсь, тур был замечательный. Все кроме этого описанного момента было на высоте. И возможно мы еще обратимся к Большой стране для путешествий по нашей необъятной и прекрасной родине России. Всем большое спасибо!