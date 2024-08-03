Отдых на природе: сплав, баня и прогулка к водопаду

Полюбоваться пейзажам реки Нара с рафта, попробовать приготовленную на костре еду и попариться
Проведём выходные расслабленно, вкусно и на природе — на реке Нара, что совсем недалеко от Москвы.

Разместимся по-походному в палатках, но с комфортом в оборудованном электрическом и холодильником лагере. Водный маршрут
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пройдём на больших надувных лодках — вещи едут в машине, дети могут не грести. Будем много отдыхать, купаться и наслаждаться блюдами от повара, приготовленными на костре. Сыграем в спортивные игры, попаримся в бане и прогуляемся к водопаду. Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании.

Отдых на природе: сплав, баня и прогулка к водопаду
Отдых на природе: сплав, баня и прогулка к водопаду
Отдых на природе: сплав, баня и прогулка к водопаду
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости тура. Далее 35% — за 7-10 дней до старта. Оставшуюся часть можно передать при встрече.

Обращаем внимание, что на воде обязательно нужно находиться в спасательном жилете. Наши детские спасжилеты подходят для детей от 6-8 лет и весом от 20 кг. Если ваш ребёнок меньше, необходимо взять свой спасжилет (подскажем, где приобрести).

При желании, возможно разместиться не в палатке, а в домике.

О пищевых особенностях необходимо сообщить заранее. Нужно взять свою тарелку, кружку, ложку (одноразовую посуду предоставим). Если вы собираетесь ловить рыбу, не забудьте свои рыболовные принадлежности.

Точка старта: 55.246653, 36.870865
Точка финиша: 55.151239, 36.973341

Проживание. В туристических палатках в оборудованном лагере, где есть холодильник, электричество, баня, места личной гигиены, костровище с лавочками, стулья и столы. Предоставляем двухместные, трёхместные и четырёхместные палатки, коврики для сна и спальники. О пожеланиях необходимо сообщить организатору минимум за 3 суток до похода. За доплату возможно арендовать гостевой дом.

Питание. 3-разовое походное с завтрака 1-го дня по обед 2-го дня. Приготовление поваром в полевых условиях. Меню на каждый день составляет организатор, учитывая индивидуальные особенности: аллергии, вегетарианство.
Возможные блюда: плов на говядине, шашлык из свинины и курицы, каша на молоке с маслом, сырная и колбасная нарезка, сало, картофель отварной, шампиньоны на гриле, сырники, яичница, овощи, зелень, соусы, хлеб, сладкое, фрукты, чай, кофе.

Дети. От 3-х лет. Для детей до 6-ти лет стоимость тура составит 10 600 рублей.

Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков и маленьких детей. Опыт не требуется. На рафте гребут не все. Сплав займёт 3-4 часа в зависимости от погоды и встречного ветра. Остальное время выделено на отдых, рыбалку, купание, баню. Общая протяжённость маршрута — 18 км.

Программа тура по дням

1 день

9 км по реке Нара, отдых на природе и баня

В 10:00 встречаемся в деревне Рыжково на берегу реки. Завтракаем, знакомимся и готовимся к сплаву. Инструктор расскажет, как управлять рафтом — большой надувной лодкой — и какие меры безопасности важно соблюдать. Самые необходимые вещи вы сможете взять с собой на сплав, упаковав их в герметичные мешки. Остальное отправится на машине в базовый лагерь.

На воду выйдем ориентировочно в 11:30. Сегодня пройдём 9 км в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами вокруг. Дети могут не грести. Примерно в 15:00 выйдем на берег, где уже установлен лагерь и готов перекус. Вынесем лодки на сушу, заселимся в палатки.

Далее каждый займётся тем, чем захочет — можно поиграть в волейбол, пострелять в тире, прогуляться по окрестностям, позагорать, поплавать, порыбачить. Совсем скоро будет готова баня.

К 18:00 повар приготовит ужин. Соберёмся у костра, споём песни и пообщаемся.

9 км по реке Нара, отдых на природе и баня9 км по реке Нара, отдых на природе и баня9 км по реке Нара, отдых на природе и баня9 км по реке Нара, отдых на природе и баня9 км по реке Нара, отдых на природе и баня
2 день

Продолжение сплава

К 09:30 будет подан завтрак. В 10:00 отправимся на прогулку до небольшого водопада (по желанию).

В 11:30 продолжим сплав — сегодня пройдём ещё 9 км до финишной точки. Река порадует нас живописными берегами и поможет течением. Дойдём быстро — к 14:30 будем на месте, куда привезут все вещи. После горячего обеда разъезжаемся по домам.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 400 ₽
Ребёнок до 6 лет10 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда общегруппового снаряжения: рафтов, вёсел, спасжилетов, котлов, тента, столов, стульев, походного туалета и всего необходимого для полевой жизни с комфортом
  • Аренда площадки для ночёвки и личного снаряжения: палаток, спальников, ковриков для сна
  • Аренда игр для лагеря (волейбол, тир)
  • Заброска и выброска снаряжения на маршрут и обратно
  • 3-разовое походное питание и питьевая вода
  • Стационарная баня
  • Оснащение лагеря электрическом и холодильником
  • Работа инструкторов
  • Работа повара
  • Аптечка первой необходимой помощи
  • Тур проводится в группе от 15 человек. Возможно проведение только для вашей компании и увеличение количества участников
Что не входит в цену
  • Проезд до точки старта и от точки финиша
  • Веники для бани - 360 руб. /шт
  • Работа гитариста (2 часа) - 30 000 руб. за всю компанию
  • Размещение в гостевом доме - по запросу
  • После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости тура. Далее 35% - за 7-10 дней до старта. Оставшуюся часть можно передать при встрече
Где начинаем и завершаем?
Начало: Д. Рыжково, Наро-Фоминский городской округ, Московская область, 10:00
Завершение: Д. Корсаково, Жуковский район, Калужская область, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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