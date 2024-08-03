Проведём выходные расслабленно, вкусно и на природе — на реке Нара, что совсем недалеко от Москвы.Разместимся по-походному в палатках, но с комфортом в оборудованном электрическом и холодильником лагере. Водный маршрут

пройдём на больших надувных лодках — вещи едут в машине, дети могут не грести. Будем много отдыхать, купаться и наслаждаться блюдами от повара, приготовленными на костре. Сыграем в спортивные игры, попаримся в бане и прогуляемся к водопаду. Тур возможно провести индивидуально только для вашей компании.

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Описание тура

Организационные детали

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости тура. Далее 35% — за 7-10 дней до старта. Оставшуюся часть можно передать при встрече.

Обращаем внимание, что на воде обязательно нужно находиться в спасательном жилете. Наши детские спасжилеты подходят для детей от 6-8 лет и весом от 20 кг. Если ваш ребёнок меньше, необходимо взять свой спасжилет (подскажем, где приобрести).

При желании, возможно разместиться не в палатке, а в домике.

О пищевых особенностях необходимо сообщить заранее. Нужно взять свою тарелку, кружку, ложку (одноразовую посуду предоставим). Если вы собираетесь ловить рыбу, не забудьте свои рыболовные принадлежности.

Точка старта: 55.246653, 36.870865

Точка финиша: 55.151239, 36.973341