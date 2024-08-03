Разместимся по-походному в палатках, но с комфортом в оборудованном электрическом и холодильником лагере. Водный маршрут
Описание тура
Организационные детали
После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости тура. Далее 35% — за 7-10 дней до старта. Оставшуюся часть можно передать при встрече.
Обращаем внимание, что на воде обязательно нужно находиться в спасательном жилете. Наши детские спасжилеты подходят для детей от 6-8 лет и весом от 20 кг. Если ваш ребёнок меньше, необходимо взять свой спасжилет (подскажем, где приобрести).
При желании, возможно разместиться не в палатке, а в домике.
О пищевых особенностях необходимо сообщить заранее. Нужно взять свою тарелку, кружку, ложку (одноразовую посуду предоставим). Если вы собираетесь ловить рыбу, не забудьте свои рыболовные принадлежности.
Точка старта: 55.246653, 36.870865
Точка финиша: 55.151239, 36.973341
Проживание. В туристических палатках в оборудованном лагере, где есть холодильник, электричество, баня, места личной гигиены, костровище с лавочками, стулья и столы. Предоставляем двухместные, трёхместные и четырёхместные палатки, коврики для сна и спальники. О пожеланиях необходимо сообщить организатору минимум за 3 суток до похода. За доплату возможно арендовать гостевой дом.
Питание. 3-разовое походное с завтрака 1-го дня по обед 2-го дня. Приготовление поваром в полевых условиях. Меню на каждый день составляет организатор, учитывая индивидуальные особенности: аллергии, вегетарианство.
Возможные блюда: плов на говядине, шашлык из свинины и курицы, каша на молоке с маслом, сырная и колбасная нарезка, сало, картофель отварной, шампиньоны на гриле, сырники, яичница, овощи, зелень, соусы, хлеб, сладкое, фрукты, чай, кофе.
Дети. От 3-х лет. Для детей до 6-ти лет стоимость тура составит 10 600 рублей.
Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков и маленьких детей. Опыт не требуется. На рафте гребут не все. Сплав займёт 3-4 часа в зависимости от погоды и встречного ветра. Остальное время выделено на отдых, рыбалку, купание, баню. Общая протяжённость маршрута — 18 км.
Программа тура по дням
9 км по реке Нара, отдых на природе и баня
В 10:00 встречаемся в деревне Рыжково на берегу реки. Завтракаем, знакомимся и готовимся к сплаву. Инструктор расскажет, как управлять рафтом — большой надувной лодкой — и какие меры безопасности важно соблюдать. Самые необходимые вещи вы сможете взять с собой на сплав, упаковав их в герметичные мешки. Остальное отправится на машине в базовый лагерь.
На воду выйдем ориентировочно в 11:30. Сегодня пройдём 9 км в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами вокруг. Дети могут не грести. Примерно в 15:00 выйдем на берег, где уже установлен лагерь и готов перекус. Вынесем лодки на сушу, заселимся в палатки.
Далее каждый займётся тем, чем захочет — можно поиграть в волейбол, пострелять в тире, прогуляться по окрестностям, позагорать, поплавать, порыбачить. Совсем скоро будет готова баня.
К 18:00 повар приготовит ужин. Соберёмся у костра, споём песни и пообщаемся.
Продолжение сплава
К 09:30 будет подан завтрак. В 10:00 отправимся на прогулку до небольшого водопада (по желанию).
В 11:30 продолжим сплав — сегодня пройдём ещё 9 км до финишной точки. Река порадует нас живописными берегами и поможет течением. Дойдём быстро — к 14:30 будем на месте, куда привезут все вещи. После горячего обеда разъезжаемся по домам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 400 ₽
|Ребёнок до 6 лет
|10 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда общегруппового снаряжения: рафтов, вёсел, спасжилетов, котлов, тента, столов, стульев, походного туалета и всего необходимого для полевой жизни с комфортом
- Аренда площадки для ночёвки и личного снаряжения: палаток, спальников, ковриков для сна
- Аренда игр для лагеря (волейбол, тир)
- Заброска и выброска снаряжения на маршрут и обратно
- 3-разовое походное питание и питьевая вода
- Стационарная баня
- Оснащение лагеря электрическом и холодильником
- Работа инструкторов
- Работа повара
- Аптечка первой необходимой помощи
- Тур проводится в группе от 15 человек. Возможно проведение только для вашей компании и увеличение количества участников
Что не входит в цену
- Проезд до точки старта и от точки финиша
- Веники для бани - 360 руб. /шт
- Работа гитариста (2 часа) - 30 000 руб. за всю компанию
- Размещение в гостевом доме - по запросу
- После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести напрямую организатору 25% от стоимости тура. Далее 35% - за 7-10 дней до старта. Оставшуюся часть можно передать при встрече