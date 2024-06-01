Найдено 1 тур в Наро-Фоминске , цена 12 400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2024 году

Авторский тур 2 дня Отдых на природе: сплав, баня и прогулка к водопаду Полюбоваться пейзажам реки Нара с рафта, попробовать приготовленную на костре еду и попариться Начало: д. Рыжково, Наро-Фоминский городской округ, Москов... 12 400 ₽ за человека

Наши туры по Наро-Фоминску в 2024 году позволят вам познакомиться с достопримечательностями города и получить массу незабываемых впечатлений. Мы предлагаем маршруты, подходящие для любого бюджета, и начиная с цены 12400₽. Присоединяйтесь к нам и получите незабываемые впечатления