Авторский тур
2 дня
Отдых на природе: сплав, баня и прогулка к водопаду
Полюбоваться пейзажам реки Нара с рафта, попробовать приготовленную на костре еду и попариться
Начало: д. Рыжково, Наро-Фоминский городской округ, Москов...
1 июня в 10:00
8 июня в 10:00
12 400₽ за человека
Наши туры по Наро-Фоминску в 2024 году позволят вам познакомиться с достопримечательностями города и получить массу незабываемых впечатлений. Мы предлагаем маршруты, подходящие для любого бюджета, и начиная с цены 12400₽. Присоединяйтесь к нам и получите незабываемые впечатления