Приглашаю познакомиться с арктическим Нарьян-Маром в тёплом душевном формате! Вы погуляете по заполярному Арбату и по улице Тыко Вылки, где жил «президент Новой земли».
Полюбуетесь послевоенным сталинским ампиром в деревянном исполнении и посмотрите, как ему живётся в окружение первых нефтяных новостроек. Увидите парочку «домов без адреса» и многое другое.
Полюбуетесь послевоенным сталинским ампиром в деревянном исполнении и посмотрите, как ему живётся в окружение первых нефтяных новостроек. Увидите парочку «домов без адреса» и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь Ленина с первой городской высоткой
- Богоявленский собор и храм святителя Николы Чудотворца
- Местный Арбат и дворец культуры «Арктика»
- Площадь Марад Сей — сочетание современности и деревянного сталинского ампира
- Улицу Тыко Вылки, где жили представители ненецкой интеллигенции
- Старинный дом Шевелёвых
- Памятник оленно-транспортным батальонам
Вы узнаете:
- Что отличает Ненецкий автономный округ от других северных регионов
- Как регион стал нефтяным и как он раньше назывался
- Почему «первый дом Нарьян-Мара» совсем не первый
- Какое наследство городу оставил Пустозерск
- Когда и как здесь появились старообрядцы
- Что символизируют ненецкие шаманские маски
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Нарьяне-Маре
Меня зовут Людмила, я лицензированный гид по Ненецкому автономному округу и научный сотрудник Музейного объединения НАО. Постоянно живу здесь более пяти лет и столько же активно изучаю местные традиции, историюЗадать вопрос