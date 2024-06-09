Добро пожаловать в Нарьян-Мар

Главные места колоритного города за Северным полярным кругом на обзорной экскурсии
Приглашаю познакомиться с арктическим Нарьян-Маром в тёплом душевном формате! Вы погуляете по заполярному Арбату и по улице Тыко Вылки, где жил «президент Новой земли».

Полюбуетесь послевоенным сталинским ампиром в деревянном исполнении и посмотрите, как ему живётся в окружение первых нефтяных новостроек. Увидите парочку «домов без адреса» и многое другое.
Добро пожаловать в Нарьян-Мар
Добро пожаловать в Нарьян-Мар
Добро пожаловать в Нарьян-Мар
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Площадь Ленина с первой городской высоткой
  • Богоявленский собор и храм святителя Николы Чудотворца
  • Местный Арбат и дворец культуры «Арктика»
  • Площадь Марад Сей — сочетание современности и деревянного сталинского ампира
  • Улицу Тыко Вылки, где жили представители ненецкой интеллигенции
  • Старинный дом Шевелёвых
  • Памятник оленно-транспортным батальонам

Вы узнаете:

  • Что отличает Ненецкий автономный округ от других северных регионов
  • Как регион стал нефтяным и как он раньше назывался
  • Почему «первый дом Нарьян-Мара» совсем не первый
  • Какое наследство городу оставил Пустозерск
  • Когда и как здесь появились старообрядцы
  • Что символизируют ненецкие шаманские маски

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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