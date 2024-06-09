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и культуру. Я ещё помню свои первые впечатления от Арктики. Как меня ставили в тупик «пробки» на ногах, как интересно звучало «едем в Россию» и ещё множество других вещей. Частью этих «необычностей» поделюсь с вами. Будет интересно!