На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану

В снегоходном туре по Арктике мы побываем в гостях ненецких оленеводов-кочевников

5
3 отзыва
В снегоходном туре по Арктике мы побываем в гостях ненецких оленеводов-кочевников, пообщаемся с ними, посидим в чуме за кружкой чая и обязательно прокатимся на оленьей упряжке. По дороге к океану заедем на действующую полярную гидрометеостанцию «Мыс Константиновский».
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
На краю страны бескрайней. Арктическое путешествие к океану
Ближайшие даты:
23
дек
3
янв
27
янв
10
фев
10
мар

Что вас ожидает 🤩

Безмятежность океана
Безмятежность океана
Насладимся мощью и красотой Северного Ледовитого океана
Культура северного края
Культура северного края
Познакомимся с северными оленями, культурой и укладом жизни ненецких кочевых оленеводов
Снегоходная экспедиция
Снегоходная экспедиция
С ветерком прокатимся по бескрайним просторам Арктики на мощных снегоходах
Арктическая рыбалка
Арктическая рыбалка
Отправимся на снегоходах на подледную рыбалку
Полярные исследователи
Полярные исследователи
Узнаем, как специалисты прогнозируют метеоданные, наблюдая за погодой и климатом

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Нарьян-Маром

Вы прилетаете в Нарьян-Мар, мы встречаем Вас в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице.

Обедаем в ресторане-музее «Тиманъ» блюдами местной кухни, тут же знакомство группы.

После обеда посетим Ненецкий краеведческий музей в Нарьян-Маре, а вечером подберем экипировку и пройдем инструктаж по предстоящему туру.

Ужин (самостоятельно в кафе гостиницы).

Знакомство с Нарьян-МаромЗнакомство с Нарьян-МаромЗнакомство с Нарьян-МаромЗнакомство с Нарьян-Маром
2 день

Стойбище ненецких оленеводов-кочевников

После завтрака в кафе гостиницы, трансфер на базу, едем в гости к оленеводам.

Стойбище ненецких оленеводов-кочевников расположено по пути, мы побываем у них в гостях, пообщаемся с ними и с их оленями, посидим в чуме за кружкой чая и обязательно прокатимся на оленьей упряжке.

Отсюда мы выезжаем по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремесел.

Отдохнув, едем дальше на турбазу.

Здесь размещаемся в двух, трехместных номерах в деревянном домике.

После сытного вкусного ужина отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.

После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.

Потом отдыхаем.

Опционально — баня с вениками.

Стойбище ненецких оленеводов-кочевниковСтойбище ненецких оленеводов-кочевниковСтойбище ненецких оленеводов-кочевниковСтойбище ненецких оленеводов-кочевников
3 день

Северный Ледовитый океан. Полярная гидрометеостанция «Мыс Константиновский»

На утро, после завтрака, выдвигаемся на океан, чтобы насладиться его мощью и красотой.

Доезжаем до мыса Болванский Нос, где Северный Ледовитый океан встречается с рекой Печора.

По дороге будем делать технические остановки, знакомиться с существующими и выселенными поселками на побережье, пока не приедем на действующую полярную гидрометеостанцию «Мыс Константиновский».

Мы пообщаемся с метеорологами, проведем экскурсию по гидрометеостанции.

Узнаем, как готовится погода, которую мы получаем каждый день.

Затем пообедаем.

Поздно вечером вернемся на турбазу и отдыхаем.

Северный Ледовитый океан. Полярная гидрометеостанция «Мыс Константиновский»Северный Ледовитый океан. Полярная гидрометеостанция «Мыс Константиновский»Северный Ледовитый океан. Полярная гидрометеостанция «Мыс Константиновский»Северный Ледовитый океан. Полярная гидрометеостанция «Мыс Константиновский»
4 день

Возвращение в Нарьян-Мар. Отъезд

Ранний завтрак и сборы в обратный путь.

Дорога домой всегда быстрее, даже когда длиннее.

Возвращаемся в Нарьян-Мар — по пути знакомство с окружающей природой Большеземельской тундры.

После приезда в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по Нарьян-Мару с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную продукцию.

Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Возвращение в Нарьян-Мар. ОтъездВозвращение в Нарьян-Мар. ОтъездВозвращение в Нарьян-Мар. ОтъездВозвращение в Нарьян-Мар. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Пустозерск» (или аналог в Нарьян-Маре) и на турбазе «Ханавей Ся».

Доплата за одноместное проживание в гостинице "Пустозерск" – 1 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Пустозерск»

1 ночь

Отель «Пустозерск» расположен в городе Нарьян-Мар. В распоряжении гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Во всех зонах доступен бесплатный Wi-Fi. Для гостей организована доставка еды и напитков в номер. Для путешественников на автомобиле на территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуют трансфер от/до аэропорта.

В каждом номере есть платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и холодильник.

В отеле «Пустозерск» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»

Турбаза «Ханавей Ся»

2 ночи

База отдыха «Ханавэй Ся» (Соколиный обрыв) расположена в 90 км к северу от г. Нарьян-Мара.

Размещение в деревянных охотничьих домиках, в комнатах на 2-4 человека.

В доме есть удобства, на территории базы расположены баня, беседка, коптильня, отдельная столовая и детская площадка.

Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оформление пропуска для въезда в пограничную зону РФ
  • Согласование маршрута с государственными органами охраны природы и МЧС
  • Экскурсия по Нарьян-Мару
  • Проживание: одна ночь в гостинице «Пустозерск» или аналог в Нарьян-Маре, две ночи на турбазе «Ханавей Ся»
  • Питание по программе
  • Услуги гида на маршруте
  • Транспорт по программе на снегоходе и автомобиле
  • Экскурсионная программа на маршруте
  • Входные билеты в краеведческий музей
  • Использование комплекта снегоходной экипировки: куртка, штаны, подшлемник, шапка, очки, перчатки, варежки, снегоходная обувь
  • Использование походной посуды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нарьян-Мара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Баня с веником — 3 500 руб. (на группу до 4 человек)
  • Доплата за одноместное размещение — 1 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Нарьян-Мар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная теплая одежда, не стесняющая движения, для длительного нахождения на улице,
  • удобная обувь без каблука;
  • фотоаппарат, зарядное устройство для мобильного телефона и фотоаппарата;
  • принадлежности личной гигиены.

Для путешествия на снегоходах: два комплекта термобелья, комбинезон зимний до -35 градусов, подштанники, перчатки флисовые или подобные, флисовая кофта, тёплая обувь, шапка, варежки, подшлемник, очки (можно солнцезащитные).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляются переезды?

Зимнее время года характеризуется очень коротким световым днем (1-3 часа), поэтому проезды будут осуществляться в основном в темное время, чтобы максимально задействовать световой день для осмотра объектов.

Для транспортировки используются импортные снегоходы Yamaha с пассажирскими санями. Личные вещи туристов пакуются в грузовые сани. Погода может быть с осадками в виде снега, возможны метели. Температура может колебаться от 0 до -40 градусов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
29 авг 2022
Все было организовано четко, без каких либо сбоев. Никаких непредвиденных накладок во время путешествия. Кормили разнообразно и сытно, старались угодить всем.
Л
26 янв 2022
Знакомство с организатором началось до тура по-деловому и без лишнего, что ценно. Отзывы о нём начала получать еще до личной встречи. Наш самолет развернули в Сыктывкар, где познакомились с группой, а пассажиры, с которыми познакомились, как один говорили:" О, вы с Юрием Владимировичем в экспедицию! Очень хороший человек!" Или "Юра Тюлюбаев вас точно не угробит". Юрий - профессионал классный. Экипировка выше всех похвал, теплая, проверенная в критической ситуации. Три из трёх снегохода и сани застряли в слузах, времени добраться до базы потребовалось гораздо больше. Всем было тепло и сухо. Всё, что я привезла своё - не пригодилось (кроме термобелья, конечно). Снегоходы отличные. Навигация достойная. Все оперативные изменения по причине задержки рейса и смены погоды - в интересах туристов. Посещение музея, выбор гостиницы и ресторана - все организовано отлично. Сердечная благодарность.
Е
6 окт 2021
Юрий очень заботливый гид и четкий организатор. Были за ним как за каменной стеной))

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нарьяна-Мара

🧳Многодневные туры❄️На снегоходах3-дневные турыТуры на 4 дня
У нас ещё много экскурсий в Нарьяне-Маре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нарьяне-Маре
ХОРОШО
🧭
ТАМ