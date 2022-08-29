2 день

Стойбище ненецких оленеводов-кочевников

После завтрака в кафе гостиницы, трансфер на базу, едем в гости к оленеводам.

Стойбище ненецких оленеводов-кочевников расположено по пути, мы побываем у них в гостях, пообщаемся с ними и с их оленями, посидим в чуме за кружкой чая и обязательно прокатимся на оленьей упряжке.

Отсюда мы выезжаем по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремесел.

Отдохнув, едем дальше на турбазу.

Здесь размещаемся в двух, трехместных номерах в деревянном домике.

После сытного вкусного ужина отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.

После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.

Потом отдыхаем.

Опционально — баня с вениками.