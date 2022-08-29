Вы прилетаете в Нарьян-Мар, мы встречаем Вас в аэропорту.
Трансфер и размещение в гостинице.
Обедаем в ресторане-музее «Тиманъ» блюдами местной кухни, тут же знакомство группы.
После обеда посетим Ненецкий краеведческий музей в Нарьян-Маре, а вечером подберем экипировку и пройдем инструктаж по предстоящему туру.
Ужин (самостоятельно в кафе гостиницы).
После завтрака в кафе гостиницы, трансфер на базу, едем в гости к оленеводам.
Стойбище ненецких оленеводов-кочевников расположено по пути, мы побываем у них в гостях, пообщаемся с ними и с их оленями, посидим в чуме за кружкой чая и обязательно прокатимся на оленьей упряжке.
Отсюда мы выезжаем по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремесел.
Отдохнув, едем дальше на турбазу.
Здесь размещаемся в двух, трехместных номерах в деревянном домике.
После сытного вкусного ужина отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.
После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.
Потом отдыхаем.
Опционально — баня с вениками.
На утро, после завтрака, выдвигаемся на океан, чтобы насладиться его мощью и красотой.
Доезжаем до мыса Болванский Нос, где Северный Ледовитый океан встречается с рекой Печора.
По дороге будем делать технические остановки, знакомиться с существующими и выселенными поселками на побережье, пока не приедем на действующую полярную гидрометеостанцию «Мыс Константиновский».
Мы пообщаемся с метеорологами, проведем экскурсию по гидрометеостанции.
Узнаем, как готовится погода, которую мы получаем каждый день.
Затем пообедаем.
Поздно вечером вернемся на турбазу и отдыхаем.
Ранний завтрак и сборы в обратный путь.
Дорога домой всегда быстрее, даже когда длиннее.
Возвращаемся в Нарьян-Мар — по пути знакомство с окружающей природой Большеземельской тундры.
После приезда в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по Нарьян-Мару с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную продукцию.
Трансфер в аэропорт и вылет домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице «Пустозерск» (или аналог в Нарьян-Маре) и на турбазе «Ханавей Ся».
Доплата за одноместное проживание в гостинице "Пустозерск" – 1 500 руб. /чел.
Отель «Пустозерск» расположен в городе Нарьян-Мар. В распоряжении гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Во всех зонах доступен бесплатный Wi-Fi. Для гостей организована доставка еды и напитков в номер. Для путешественников на автомобиле на территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуют трансфер от/до аэропорта.
В каждом номере есть платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и холодильник.
В отеле «Пустозерск» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
База отдыха «Ханавэй Ся» (Соколиный обрыв) расположена в 90 км к северу от г. Нарьян-Мара.
Размещение в деревянных охотничьих домиках, в комнатах на 2-4 человека.
В доме есть удобства, на территории базы расположены баня, беседка, коптильня, отдельная столовая и детская площадка.
Для путешествия на снегоходах: два комплекта термобелья, комбинезон зимний до -35 градусов, подштанники, перчатки флисовые или подобные, флисовая кофта, тёплая обувь, шапка, варежки, подшлемник, очки (можно солнцезащитные).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Зимнее время года характеризуется очень коротким световым днем (1-3 часа), поэтому проезды будут осуществляться в основном в темное время, чтобы максимально задействовать световой день для осмотра объектов.
Для транспортировки используются импортные снегоходы Yamaha с пассажирскими санями. Личные вещи туристов пакуются в грузовые сани. Погода может быть с осадками в виде снега, возможны метели. Температура может колебаться от 0 до -40 градусов.