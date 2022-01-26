Заезд, знакомство с Красным городом

Преимущества этого путешествия:
Вы прилетаете в Нарьян-Мар, мы встречаем Вас в аэропорту.
Трансфер и размещение в гостинице «Пустозерск» или аналог, в стандартных двухместных номерах.
Обедаем в ресторане-музее «Тиманъ» блюдами местной кухни, тут же знакомство группы.
После обеда посетим Ненецкий краеведческий музей в Нарьян-Маре, а вечером подберем экипировку и пройдем инструктаж по предстоящему туру.
Ужин (самостоятельно в кафе гостиницы).
После завтрака в кафе гостиницы, трансфер на базу, откуда мы выезжаем по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремесел.
Отдохнув, едем дальше на турбазу "Ханавей Ся".
Здесь размещаемся в двух, трехместных номерах, в деревянном домике.
После сытного вкусного обеда отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.
После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.
Потом ужинаем и отдыхаем.
Опционально – баня с вениками.
На утро, после завтрака, выдвигаемся на Океан, чтобы насладиться его мощью и красотой.
После пересечения Коровинской губы, попадаем в Малоземельскую тундру.
Первая остановка на чай – на кордоне заповедника Ненецкий.
Инспектора расскажут нам о флоре и фауне, которую охраняют в тундре.
После короткого перерыва едем в гости к оленеводам.
Стойбище ненецких оленеводов-кочевников расположено по пути, мы побываем у них в гостях, пообщаемся с ними и с их оленями, посидим в чуме за кружкой чая и обязательно прокатимся на оленьей упряжке.
А затем мы прибудем в бывший поселок Ходовариха на действующую полярную гидрометеостанцию, основанную в 1933 году.
Мы пообщаемся с метеорологами, проведем экскурсию по гидрометеостанции.
Узнаем, как готовится погода, которую мы получаем каждый день.
Самым смелым можно будет попробовать искупаться.
Затем проведем экскурсию по бывшему поселку и пообедаем.
Поздно вечером вернемся на турбазу и отдыхаем.
В зависимости от метеоусловий возможна замена поездки на другую метеостанцию.
Ранний завтрак и сборы в обратный путь.
Дорога домой всегда быстрее, даже когда длиннее.
Возвращаемся в Нарьян-Мар – по пути знакомство с окружающей природой Большеземельской тундры.
После приезда в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по Нарьян-Мару с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную продукцию.
Трансфер в аэропорт и вылет домой.
Тур предусматривает проживание:
Доплата за одноместное проживание в гостинице "Пустозерск" – 1 500 руб. /чел.
Отель «Пустозерск» расположен в городе Нарьян-Мар. В распоряжении гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Во всех зонах доступен бесплатный Wi-Fi. Для гостей организована доставка еды и напитков в номер. Для путешественников на автомобиле на территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуют трансфер от/до аэропорта.
В каждом номере есть платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и холодильник.
В отеле «Пустозерск» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Расстояние до аэропорта Нарьян-Мар составляет 6 км.
Размещение в деревянных охотничьих домиках, в комнатах на 2-4 человека (постельное белье предоставляется).
В доме есть удобства, на территории базы расположены баня, беседка, коптильня, отдельная столовая и детская площадка.
Для путешествия на снегоходах и ночевки в чуме: два комплекта термобелья.
Можно, но необязательно, взять:
Зимнее время года характеризуется очень коротким световым днем (1-3 часа), поэтому проезды будут осуществляться в основном в темное время, чтобы максимально задействовать световой день для осмотра объектов. Для транспортировки используются импортные снегоходы Yamaha с пассажирскими санями. Личные вещи туристов пакуются в грузовые сани.
Погода может быть с осадками в виде снега, возможны метели. Температура может колебаться от 0 до -40 градусов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».