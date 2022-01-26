Заезд, знакомство с Красным городом

Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану

Говорят, что Россия - бескрайняя. Только у нас на Севере землю российскую обнимает Океан Ледовитый

5
3 отзыва
Говорят, что Россия – бескрайняя. Только у нас на Севере землю российскую обнимает Океан Ледовитый. Побывать на нашем краю страны бескрайней удается не более 100 человекам в год. Этот тур для тех, кто хочет войти в число счастливчиков.
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Снегоходная экспедиция к Северному Ледовитому океану
Ближайшие даты:
21
янв
11
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся со столицей и единственным городом Ненецкого автономного округа – городом Нарьян-Мар;
  • увидим стойбище настоящих ненецких оленеводов-кочевников, действующую полярную метеостанцию, великую реку Печора;
  • прогуляемся по берегу Северного Ледовитого океана;
  • насладимся суровой красотой зимней тундры;
  • отведаем национальную кухню и зарядимся положительной энергией от настоящих северян.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, знакомство с Красным городом

Вы прилетаете в Нарьян-Мар, мы встречаем Вас в аэропорту.

Трансфер и размещение в гостинице «Пустозерск» или аналог, в стандартных двухместных номерах.

Обедаем в ресторане-музее «Тиманъ» блюдами местной кухни, тут же знакомство группы.

После обеда посетим Ненецкий краеведческий музей в Нарьян-Маре, а вечером подберем экипировку и пройдем инструктаж по предстоящему туру.

Ужин (самостоятельно в кафе гостиницы).

Заезд, знакомство с Красным городомЗаезд, знакомство с Красным городомЗаезд, знакомство с Красным городомЗаезд, знакомство с Красным городом
2 день

Мастерская народных ремесел, подледная рыбалка, мастер-класс

После завтрака в кафе гостиницы, трансфер на базу, откуда мы выезжаем по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремесел.

Отдохнув, едем дальше на турбазу "Ханавей Ся".

Здесь размещаемся в двух, трехместных номерах, в деревянном домике.

После сытного вкусного обеда отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.

После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.

Потом ужинаем и отдыхаем.

Опционально – баня с вениками.

Мастерская народных ремесел, подледная рыбалка, мастер-классМастерская народных ремесел, подледная рыбалка, мастер-классМастерская народных ремесел, подледная рыбалка, мастер-классМастерская народных ремесел, подледная рыбалка, мастер-класс
3 день

Северный Ледовитый океан, стойбище оленеводом, метеостанция

На утро, после завтрака, выдвигаемся на Океан, чтобы насладиться его мощью и красотой.

После пересечения Коровинской губы, попадаем в Малоземельскую тундру.

Первая остановка на чай – на кордоне заповедника Ненецкий.

Инспектора расскажут нам о флоре и фауне, которую охраняют в тундре.

После короткого перерыва едем в гости к оленеводам.

Стойбище ненецких оленеводов-кочевников расположено по пути, мы побываем у них в гостях, пообщаемся с ними и с их оленями, посидим в чуме за кружкой чая и обязательно прокатимся на оленьей упряжке.

А затем мы прибудем в бывший поселок Ходовариха на действующую полярную гидрометеостанцию, основанную в 1933 году.

Мы пообщаемся с метеорологами, проведем экскурсию по гидрометеостанции.

Узнаем, как готовится погода, которую мы получаем каждый день.

Самым смелым можно будет попробовать искупаться.

Затем проведем экскурсию по бывшему поселку и пообедаем.

Поздно вечером вернемся на турбазу и отдыхаем.

В зависимости от метеоусловий возможна замена поездки на другую метеостанцию.

Северный Ледовитый океан, стойбище оленеводом, метеостанцияСеверный Ледовитый океан, стойбище оленеводом, метеостанцияСеверный Ледовитый океан, стойбище оленеводом, метеостанцияСеверный Ледовитый океан, стойбище оленеводом, метеостанция
4 день

Сувенирные магазины, отъезд

Ранний завтрак и сборы в обратный путь.

Дорога домой всегда быстрее, даже когда длиннее.

Возвращаемся в Нарьян-Мар – по пути знакомство с окружающей природой Большеземельской тундры.

После приезда в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по Нарьян-Мару с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную продукцию.

Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Сувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в гостинице «Пустозерск» в Нарьян-Маре (стандартные 2-х местные номера);
  • на турбазе «Ханавей Ся» (комнаты на 2-4 человека).

Доплата за одноместное проживание в гостинице "Пустозерск" – 1 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Пустозерск»

1 ночь

Отель «Пустозерск» расположен в городе Нарьян-Мар. В распоряжении гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Во всех зонах доступен бесплатный Wi-Fi. Для гостей организована доставка еды и напитков в номер. Для путешественников на автомобиле на территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуют трансфер от/до аэропорта.

В каждом номере есть платяной шкаф, телевизор с плоским экраном и холодильник.

В отеле «Пустозерск» сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Расстояние до аэропорта Нарьян-Мар составляет 6 км.

Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»Отель «Пустозерск»

Турбаза «Ханавей Ся»

2 ночи

Размещение в деревянных охотничьих домиках, в комнатах на 2-4 человека (постельное белье предоставляется).

В доме есть удобства, на территории базы расположены баня, беседка, коптильня, отдельная столовая и детская площадка.

Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»Турбаза «Ханавей Ся»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оформление пропуска для въезда в пограничную зону РФ
  • Согласование маршрута с государственными органами охраны природы и МЧС
  • Экскурсия по Нарьян-Мару
  • Проживание 1 ночь в гостинице «Пустозерск» или аналог в Нарьян-Маре (стандартные 2-х местные номера)
  • Две ночевки на турбазе «Ханавей Ся» (спим в кроватях на постельном белье), туалет теплый в доме. Комнаты на 2-4 человека
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида на маршруте
  • Транспорт по программе на снегоходе и автомобиле
  • Экскурсионная программа на маршруте
  • Входные билеты в краеведческий музей
  • Использование комплекта снегоходной экипировки: куртка, штаны, подшлемник, шапка, очки, перчатки, варежки, снегоходная обувь
  • Использование походной посуды
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Нарьян-Мар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • При проживании в одноместном номере – доплата 1 500 руб. /человек
  • Баня с веником – 3 500 руб. (на группу до 4 человек)
Место начала и завершения?
г. Нарьян-Мар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная тепляа одежда, не стесняющую движения, для длительного нахождения на улице;
  • удобная обувь без каблука;
  • фотоаппарат;
  • зарядное устройство для мобильного телефона и фотоаппарата;
  • принадлежности личной гигиены.

Для путешествия на снегоходах и ночевки в чуме: два комплекта термобелья.

Можно, но необязательно, взять:

  • комбинезон зимний до -35 градусов (можно лыжный);
  • тёплую обувь;
  • шапку;
  • варежки;
  • подшлемник;
  • очки (можно солнцезащитные).
Как осуществляется перевозка в туре?

Зимнее время года характеризуется очень коротким световым днем (1-3 часа), поэтому проезды будут осуществляться в основном в темное время, чтобы максимально задействовать световой день для осмотра объектов. Для транспортировки используются импортные снегоходы Yamaha с пассажирскими санями. Личные вещи туристов пакуются в грузовые сани.

Какая будет погода?

Погода может быть с осадками в виде снега, возможны метели. Температура может колебаться от 0 до -40 градусов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
26 янв 2022
Редкая возможность побывать в тундре, добраться на снегоходах до океана, погладить северных оленей, а главное - общение с людьми, которые здесь просто замечательные! Путешествие на метеостанцию по заснеженному побережью, экскурсия в мастерскую по изготовлению традиционной ненецкой одежды. Малицы и пимы. Но всем, кто соберется в этот тур надо понимать, что крайний север - место, где планируют всё метеоусловия. И да, это не увеселительная прогулка. Когда снегоход попадает в слузу (загуглите, если интересно) это физическая нагрузка, весомая даже для подготовленных спортсменов. База Ханавей Ся - просто северная жемчужина. Вкуснейшая еда, жарчайшая баня, красивейшие виды, милейшие прирученные олени, рыжие коты. Фёдор и Павел Личутины - гостеприимные хозяева, покажут рыбалку, проводят до деревянного ненецкого идола, расскажут о местной флоре и фауне. Метеостанция - восторг и чудо. Татьяна Афанасьевна и Сергей Николаевич, которые уже три года без отпуска живут на краю земли и ведут скрупулезную работу, каждые 3 часа передавая сведения в центр. Такие добрые и весёлые! Тур понравился оооочень. В августе планирую туда на полярное сияние.
Л
26 янв 2022
Знакомство с организатором началось до тура по-деловому и без лишнего, что ценно. Отзывы о нём начала получать еще до личной встречи. Наш самолет развернули в Сыктывкар, где познакомились с группой, а пассажиры, с которыми познакомились, как один говорили:" О, вы с Юрием Владимировичем в экспедицию! Очень хороший человек!" Или "Юра Тюлюбаев вас точно не угробит". Юрий - профессионал классный. Экипировка выше всех похвал, теплая, проверенная в критической ситуации. Три из трёх снегохода и сани застряли в слузах, времени добраться до базы потребовалось гораздо больше. Всем было тепло и сухо. Всё, что я привезла своё - не пригодилось (кроме термобелья, конечно). Снегоходы отличные. Навигация достойная. Все оперативные изменения по причине задержки рейса и смены погоды - в интересах туристов. Посещение музея, выбор гостиницы и ресторана - все организовано отлично. Сердечная благодарность.
Е
6 окт 2021
Юрий очень заботливый гид и четкий организатор. Были за ним как за каменной стеной))

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