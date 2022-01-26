Заезд, знакомство с Красным городом

2 день

Мастерская народных ремесел, подледная рыбалка, мастер-класс

После завтрака в кафе гостиницы, трансфер на базу, откуда мы выезжаем по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремесел.

Отдохнув, едем дальше на турбазу "Ханавей Ся".

Здесь размещаемся в двух, трехместных номерах, в деревянном домике.

После сытного вкусного обеда отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.

После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.

Потом ужинаем и отдыхаем.

Опционально – баня с вениками.