Кроме того, поучаствуем в мастер-классе по выживанию в зимней тундре, попытаем счастья в подлёдной рыбалке и промчимся по арктическим ландшафтам на классическом для этих мест транспорте — снегоходах. При хорошей погоде возможно наблюдение северного сияния.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Нарьян-Маром, обед в ресторане-музее
Встреча в аэропорту г. Нарьян-Мар.
Трансфер и размещение в гостинице.
Обедаем в ресторане-музее «Тиманъ» или «Пустозёрск» блюдами местной кухни, тут же знакомство группы.
После обеда посетим Ненецкий краеведческий музей в Нарьян-Маре, а вечером подберем экипировку и пройдем инструктаж по предстоящему туру.
Ужин (самостоятельно в кафе гостиницы).
Если вся группа прилетела одновременно, по вашему желанию можем сразу после обеда выехать на маршрут.
Снегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундре
После завтрака в кафе гостиницы трансфер на базу.
Выезжаем на одном снегоходе и закрытых санях, при желании, опционально — дополнительные снегоходы.
Мы движемся по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремёсел.
Отдохнув, едем дальше на турбазу.
Здесь размещаемся в двух-трёхместных номерах в деревянном домике.
Рядом с домом вольно ходят олени, у вас есть возможность сфотографироваться с ними и погладить их.
После сытного вкусного ужина отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.
После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.
Потом отдыхаем.
Опционально — русская баня с веником.
Северный Ледовитый океан, сопка Соколка, баня
Утром, после завтрака, выдвигаемся к океану, чтобы насладиться его мощью и красотой.
Доезжаем до мыса Болванский Нос, где Северный Ледовитый океан встречается с рекой Печора.
Оттуда мы возвращаемся в сторону базы, по пути заезжаем на сопку Соколка, названную так из-за соколов, которые на ней гнездятся.
Далее едем на сопку Мохнатка, самое высокое место в радиусе нескольких десятков километров — это место, где в 16 веке происходил обмен между людьми.
Затем пообедаем.
Вернёмся на турбазу и будем отдыхать. Уже в 15:00 часов дня темно как ночью.
Вечером вас ждёт баня, но до этого времени вам расскажут интересные истории и местные легенды, проведут мастер-класс.
После баньки ужин.
Возвращение в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по городу. Окончание тура
Ранний завтрак и сборы в обратный путь.
Возвращаемся в Нарьян-Мар — по пути знакомство с окружающей природой Большеземельской тундры.
После приезда в Нарьян-Мар — экспресс-экскурсия по городу с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную продукцию.
Трансфер в аэропорт и вылет домой.
Проживание
В туре предусмотрено проживание:
- в гостинице «Пустозёрск» или аналогичной в Нарьян-Маре — 1 ночь;
- на турбазе «Ханавей Ся» — 2 ночи.
Варианты проживания
Отель «Пустозёрск»
Отель «Пустозерск» с баром расположен в поселке Нарьян-Мар. В распоряжении гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Во всех зонах доступен бесплатный Wi-Fi.
Для гостей организована доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
В каждом номере установлен платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Гостям предоставляют полотенца и постельное белье.
База отдыха «Ханавэй Ся»
База отдыха «Ханавэй Ся» (Соколиный обрыв) расположена в 90 км к северу от г. Нарьян-Мара.
Размещение в деревянных охотничьих домиках, в комнатах на 2-3 человека.
В доме есть удобства, на территории базы расположены баня, беседка, коптильня, отдельная столовая и детская площадка.
Вам предоставляется два двухэтажных гостевых домика.
Один рассчитан на 8 человек — в нём 3 спальни по 2-3 спальных места, все удобства присутствуют.
Второй дом рассчитан на 4 человека с одной комнатой.
В обоих домиках есть гостиная, где можно передохнуть после экскурсии, посмотреть на древние ископаемые, шкуры и чучела животных. А также камин, который добавляет антуража.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Оформление пропуска для въезда в пограничную зону РФ
- Согласование маршрута с государственными органами охраны природы и МЧС
- Экскурсия по Нарьян-Мару
- Проживание: одна ночь в гостинице «Пустозёрск» или аналог в Нарьян-Маре, две ночи на турбазе «Ханавей Ся»
- Питание по программе
- Услуги гида на маршруте
- Транспорт по программе на снегоходе и автомобиле
- Экскурсионная программа на маршруте
- Входные билеты в краеведческий музей
- Использование комплекта снегоходной экипировки: куртка, штаны, подшлемник, шапка, очки, перчатки, варежки, снегоходная обувь
- Использование походной посуды.
- Баня — 2 часа
- Wi-Fi на базе
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Нарьян-Мар и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Баня с веником — 3 500 руб. (на группу до 4 человек)
- Доплата за одноместное размещение — 1 500 руб. /чел.
- Дополнительные снегоходы уже к имеющимся
- Место начала и завершения?
- Россия, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная теплая одежда, не стесняющая движения — для длительного нахождения на улице;
- удобная обувь без каблука;
- фотоаппарат, зарядное устройство для мобильного телефона и фотоаппарата;
- принадлежности личной гигиены;
- грелки для ног и рук.
Для путешествия на снегоходах:
- два комплекта термобелья;
- комбинезон зимний до -35 градусов;
- подштанники;
- перчатки флисовые или подобные;
- флисовая кофта;
- тёплая обувь;
- шапка;
- варежки;
- подшлемник;
- очки (можно солнцезащитные).
- Как осуществляется переезд?
Зимнее время года характеризуется очень коротким световым днем (1-3 часа), поэтому проезды будут осуществляться в основном в темное время, чтобы максимально задействовать световой день для осмотра объектов.
Для транспортировки используются импортные снегоходы Yamaha с пассажирскими санями.
Личные вещи туристов пакуются в грузовые сани. Погода может быть с осадками в виде снега, возможны метели. Температура может колебаться от 0 до -40 градусов.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору