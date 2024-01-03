2 день

Снегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундре

После завтрака в кафе гостиницы трансфер на базу.

Выезжаем на одном снегоходе и закрытых санях, при желании, опционально — дополнительные снегоходы.

Мы движемся по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремёсел.

Отдохнув, едем дальше на турбазу.

Здесь размещаемся в двух-трёхместных номерах в деревянном домике.

Рядом с домом вольно ходят олени, у вас есть возможность сфотографироваться с ними и погладить их.

После сытного вкусного ужина отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.

После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.

Потом отдыхаем.

Опционально — русская баня с веником.