Выходные в Арктике на краю земли

Групповой тур в Нарьяне-Маре
В этом туре мы узнаем, как живут народы Крайнего Севера, увидим сопки на побережье Северного Ледовитого океана, отведаем блюда местной кухни и пообщаемся с забавными северными оленями.

Кроме того, поучаствуем в мастер-классе по выживанию в зимней тундре, попытаем счастья в подлёдной рыбалке и промчимся по арктическим ландшафтам на классическом для этих мест транспорте — снегоходах. При хорошей погоде возможно наблюдение северного сияния.
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Выходные в Арктике на краю земли
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Снегоходная экспедиция
Снегоходная экспедиция
Прокатимся в кибитке и снегоходах на край земли — к Баренцеву морю
Арктическая кухня
Арктическая кухня
Отведаем местных блюд в ресторане-музее «Тиманъ» или «Пустозёрск»
Подлёдная рыбалка
Подлёдная рыбалка
Узнаем, какая рыба скрывается под толщей крепкого льда
Мастер-класс по выживанию
Мастер-класс по выживанию
Получим ценные советы по выживанию в зимней тундре
Культура северного края
Культура северного края
Познакомимся с культурой и укладом жизни ненецких кочевых оленеводов
Общение с оленями
Общение с оленями
Погладим и покормим оленей, гуляющих рядом с домиком, в котором мы будем жить

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Нарьян-Маром, обед в ресторане-музее

Встреча в аэропорту г. Нарьян-Мар.

Трансфер и размещение в гостинице.

Обедаем в ресторане-музее «Тиманъ» или «Пустозёрск» блюдами местной кухни, тут же знакомство группы.

После обеда посетим Ненецкий краеведческий музей в Нарьян-Маре, а вечером подберем экипировку и пройдем инструктаж по предстоящему туру.

Ужин (самостоятельно в кафе гостиницы).

Если вся группа прилетела одновременно, по вашему желанию можем сразу после обеда выехать на маршрут.

Знакомство с Нарьян-Маром, обед в ресторане-музееЗнакомство с Нарьян-Маром, обед в ресторане-музееЗнакомство с Нарьян-Маром, обед в ресторане-музееЗнакомство с Нарьян-Маром, обед в ресторане-музее
2 день

Снегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундре

После завтрака в кафе гостиницы трансфер на базу.

Выезжаем на одном снегоходе и закрытых санях, при желании, опционально — дополнительные снегоходы.

Мы движемся по реке Печора и добираемся до пос. Красное, где посетим мастерскую народных ремёсел.

Отдохнув, едем дальше на турбазу.

Здесь размещаемся в двух-трёхместных номерах в деревянном домике.

Рядом с домом вольно ходят олени, у вас есть возможность сфотографироваться с ними и погладить их.

После сытного вкусного ужина отправляемся на снегоходах на подледную рыбалку.

После возвращения на базу проведем интересный мастер-класс по выживанию в условиях зимней тундры.

Потом отдыхаем.

Опционально — русская баня с веником.

Снегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундреСнегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундреСнегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундреСнегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундреСнегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундреСнегоходная прогулка, мастерская народных ремёсел, подлёдная рыбалка. Мастер-класс по выживанию в тундре
3 день

Северный Ледовитый океан, сопка Соколка, баня

Утром, после завтрака, выдвигаемся к океану, чтобы насладиться его мощью и красотой.

Доезжаем до мыса Болванский Нос, где Северный Ледовитый океан встречается с рекой Печора.

Оттуда мы возвращаемся в сторону базы, по пути заезжаем на сопку Соколка, названную так из-за соколов, которые на ней гнездятся.

Далее едем на сопку Мохнатка, самое высокое место в радиусе нескольких десятков километров — это место, где в 16 веке происходил обмен между людьми.

Затем пообедаем.

Вернёмся на турбазу и будем отдыхать. Уже в 15:00 часов дня темно как ночью.

Вечером вас ждёт баня, но до этого времени вам расскажут интересные истории и местные легенды, проведут мастер-класс.

После баньки ужин.

Северный Ледовитый океан, сопка Соколка, баняСеверный Ледовитый океан, сопка Соколка, баняСеверный Ледовитый океан, сопка Соколка, баняСеверный Ледовитый океан, сопка Соколка, баня
4 день

Возвращение в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по городу. Окончание тура

Ранний завтрак и сборы в обратный путь.

Возвращаемся в Нарьян-Мар — по пути знакомство с окружающей природой Большеземельской тундры.

После приезда в Нарьян-Мар — экспресс-экскурсия по городу с посещением сувенирных лавок и магазинов, где можно купить местную продукцию.

Трансфер в аэропорт и вылет домой.

Возвращение в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по городу. Окончание тураВозвращение в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по городу. Окончание тураВозвращение в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по городу. Окончание тураВозвращение в Нарьян-Мар, экспресс-экскурсия по городу. Окончание тура

Проживание

В туре предусмотрено проживание:

  • в гостинице «Пустозёрск» или аналогичной в Нарьян-Маре — 1 ночь;
  • на турбазе «Ханавей Ся» — 2 ночи.
Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Пустозёрск»

1 ночь

Отель «Пустозерск» с баром расположен в поселке Нарьян-Мар. В распоряжении гостей ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Во всех зонах доступен бесплатный Wi-Fi.

Для гостей организована доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В каждом номере установлен платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Гостям предоставляют полотенца и постельное белье.

Отель «Пустозёрск»Отель «Пустозёрск»Отель «Пустозёрск»Отель «Пустозёрск»Отель «Пустозёрск»Отель «Пустозёрск»

База отдыха «Ханавэй Ся»

2 ночи

База отдыха «Ханавэй Ся» (Соколиный обрыв) расположена в 90 км к северу от г. Нарьян-Мара.

Размещение в деревянных охотничьих домиках, в комнатах на 2-3 человека.

В доме есть удобства, на территории базы расположены баня, беседка, коптильня, отдельная столовая и детская площадка.

Вам предоставляется два двухэтажных гостевых домика.

Один рассчитан на 8 человек — в нём 3 спальни по 2-3 спальных места, все удобства присутствуют.

Второй дом рассчитан на 4 человека с одной комнатой.

В обоих домиках есть гостиная, где можно передохнуть после экскурсии, посмотреть на древние ископаемые, шкуры и чучела животных. А также камин, который добавляет антуража.

База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»База отдыха «Ханавэй Ся»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Оформление пропуска для въезда в пограничную зону РФ
  • Согласование маршрута с государственными органами охраны природы и МЧС
  • Экскурсия по Нарьян-Мару
  • Проживание: одна ночь в гостинице «Пустозёрск» или аналог в Нарьян-Маре, две ночи на турбазе «Ханавей Ся»
  • Питание по программе
  • Услуги гида на маршруте
  • Транспорт по программе на снегоходе и автомобиле
  • Экскурсионная программа на маршруте
  • Входные билеты в краеведческий музей
  • Использование комплекта снегоходной экипировки: куртка, штаны, подшлемник, шапка, очки, перчатки, варежки, снегоходная обувь
  • Использование походной посуды.
  • Баня — 2 часа
  • Wi-Fi на базе
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Нарьян-Мар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Баня с веником — 3 500 руб. (на группу до 4 человек)
  • Доплата за одноместное размещение — 1 500 руб. /чел.
  • Дополнительные снегоходы уже к имеющимся
Место начала и завершения?
Россия, Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная теплая одежда, не стесняющая движения — для длительного нахождения на улице;
  • удобная обувь без каблука;
  • фотоаппарат, зарядное устройство для мобильного телефона и фотоаппарата;
  • принадлежности личной гигиены;
  • грелки для ног и рук.

Для путешествия на снегоходах:

  • два комплекта термобелья;
  • комбинезон зимний до -35 градусов;
  • подштанники;
  • перчатки флисовые или подобные;
  • флисовая кофта;
  • тёплая обувь;
  • шапка;
  • варежки;
  • подшлемник;
  • очки (можно солнцезащитные).
Как осуществляется переезд?

Зимнее время года характеризуется очень коротким световым днем (1-3 часа), поэтому проезды будут осуществляться в основном в темное время, чтобы максимально задействовать световой день для осмотра объектов.

Для транспортировки используются импортные снегоходы Yamaha с пассажирскими санями.

Личные вещи туристов пакуются в грузовые сани. Погода может быть с осадками в виде снега, возможны метели. Температура может колебаться от 0 до -40 градусов.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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