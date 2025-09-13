Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Завтра в 08:30
16 окт в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: У гостиницы Асса
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
13 200 ₽ за всё до 4 чел.
