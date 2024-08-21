На Рождество – экскурсии в Назрани

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Назрани, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
На машине
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: У гостиницы Асса
11 сен в 09:00
18 сен в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    надежда
    21 августа 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    Рамазан просто удивительный гид! Незабываемая экскурсия! Комфортно, приятно, очень познавательно. Спасибо много раз за наше путешествие!!!!
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Добро пожаловать в Ингушетию
    Замечательная экскурсия! Благожелательный, знающий экскурсовод. Мемориал, рассказывающий об истории ингушского народа и самая высокая башня-музей. Почти весь Магас можно увидеть
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    с высоты птичьего полёта. Сам город современный (нет старинных сооружений, кроме исторической крепости). Непременно посетите кафе с местной кухней. Атмосфера в республике доброжелательная. Советую взять экскурсию по двум столицам: Назрани и Магасу и добавить путешествие по горной Ингушетии. Получите удовольствие. Можно остановиться в мотеле, вполне приличный и недорогой или в немногочисленных отелях в городе.

  • К
    Кира
    9 апреля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Были на экскурсии с подругой. Эта поездка стала для нас настоящим приключением! Никогда мы не видели подобных видов, не были
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    в таких местах. Остались в полном восторге и от гида Бориса. Он невероятный рассказчик и приятный человек. Получили удовольствие от всего путешествия. Мы забирались к водопадам, ездили в заповедную зону, увидели невероятной красоты природу и старинные крепости. Также Борис сделал нам красивые фотографии. Но все это нужно, конечно, пережить вживую. Однозначно будем рекомендовать!!!

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    24 марта мы посетили с Рамзаном в горную Ингушетию. Нам очень понравился тур. Мы увидели потрясающие пейзажи в этой горной
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    части республики, узнали, почему строились родовые башни, увидели много башенных комплексов, разбросанных в горах. Рамзан - историк, хорошо владеет информацией, ответил на все наши вопросы. И конечно, Цей-Лоамский перевал оставил у нас неизгладимое впечатление. Красота неописуемая. Мы приехали из Крыма, где тоже горы, и горы очень разные. Думали, что горами нас не удивить. Но панорама на перевале никого не оставит равнодушным. Очень благодарны Рамзану за экскурсионный день, проведенный в горной Ингушетии.

  • И
    Инга
    14 марта 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    Огромное спасибо Рамзану за интересную экскурсию! Человек знает буквально всё о своей Родине, терпеливо отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Посетили экскурсию по горной Ингушетии. Благодарны гиду Борису, вовремя забрал в экскурсию, интересно рассказывал про историю Ингушетии и о создании, значении башен. Хорошо составлен маршрут, увидели самые красивые локации, даже побывали внутри одной из родовых башен.
  • Е
    Елена
    9 февраля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Борис - прекрасный гид, это была не просто поездка по красивейшим местам, но и очень интересный рассказ! Мифы, легенды, история,
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    прекрасно все! Спасибо! Нашла посоветованные книги, рассказ так заинтересовал, что хочется почитать еще и снова прикоснуться к чуду Ингушетии! Это ли не лучший комплимент гиду, с душой рассказывающему о родных краях)

  • О
    Олег
    10 июня 2021
    Добро пожаловать в Ингушетию
    Багауддин замечательный гид, который обладает огромным багажом знаний. Экскурсия не только открывает Ингушетию, но погружает в историю и культуру республики.
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    Наша поездка длилась более пяти часов, но пролетела незаметно. Мы, люди связанные, с искусством, были в восторге, когда Багауддин организовал нам (в рамках этой экскурсии) теплую встречу с представителями ансамбля народного танца Ингушетия. Мы очень благодарны и всем рекомендуем этого прекрасного человека и профессионала своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Назрани в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Назрани в сентябре 2024
Сейчас в Назрани в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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