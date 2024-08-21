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части республики, узнали, почему строились родовые башни, увидели много башенных комплексов, разбросанных в горах. Рамзан - историк, хорошо владеет информацией, ответил на все наши вопросы. И конечно, Цей-Лоамский перевал оставил у нас неизгладимое впечатление. Красота неописуемая. Мы приехали из Крыма, где тоже горы, и горы очень разные. Думали, что горами нас не удивить. Но панорама на перевале никого не оставит равнодушным. Очень благодарны Рамзану за экскурсионный день, проведенный в горной Ингушетии.