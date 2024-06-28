8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
26 авг в 09:00
27 авг в 09:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: У гостиницы Асса
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 июня 2024Замечательная экскурсия! Благожелательный, знающий экскурсовод. Мемориал, рассказывающий об истории ингушского народа и самая высокая башня-музей. Почти весь Магас можно увидеть
- ККира9 апреля 2024Были на экскурсии с подругой. Эта поездка стала для нас настоящим приключением! Никогда мы не видели подобных видов, не были
- ИИрина27 марта 202424 марта мы посетили с Рамзаном в горную Ингушетию. Нам очень понравился тур. Мы увидели потрясающие пейзажи в этой горной
- ИИнга14 марта 2024Огромное спасибо Рамзану за интересную экскурсию! Человек знает буквально всё о своей Родине, терпеливо отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую!
- ООльга26 февраля 2024Посетили экскурсию по горной Ингушетии. Благодарны гиду Борису, вовремя забрал в экскурсию, интересно рассказывал про историю Ингушетии и о создании, значении башен. Хорошо составлен маршрут, увидели самые красивые локации, даже побывали внутри одной из родовых башен.
- ЕЕлена9 февраля 2024Борис - прекрасный гид, это была не просто поездка по красивейшим местам, но и очень интересный рассказ! Мифы, легенды, история,
- ДДенис19 октября 2023Я не ожидал от этой поездки ничего, а получил буквально всё! Абсолютная красота республики дополняется яркими и живыми рассказами гида. Гида Рамзана
- ООлег10 июня 2021Багауддин замечательный гид, который обладает огромным багажом знаний. Экскурсия не только открывает Ингушетию, но погружает в историю и культуру республики.
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