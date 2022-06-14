Все экскурсии в Невинномысске, билеты и развлечения
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Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного
3 июля
17 июля
31 июля
14 авг
от 29 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Спортивный поход 1 К.С. по гребню хребта Абишира - Ахуба рассчитан на начинающих
3 июля
17 июля
31 июля
14 авг
от 29 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 17 чел.
Большая Страна
Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
Один из наиболее зрелищных, ярких, и при этом доступных неподготовленному туристу маршрутов на Северном Кавказе. Неделю
30 июля
22 500₽ за 1 человека
Авторский тур
до 17 чел.
Большая Страна
Удивительный Архыз. Мультитур
Это путешествие открывает для Вас возможности попробовать себя
2 окт
38 125₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Большая Страна
Активный отдых в Домбае
Старый Домбай - крупный туристический центр с богатой историей, дающий наименование прилегающему к ПГТ туристическому
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 50 715₽ за 1 человека
Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Спортивный поход 1 К.С. Теберда - Архыз рассчитан на начинающих
4 сен
18 сен
от 29 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 12 чел.
Большая Страна
Голубое ожерелье Архыза
Архыз - сказочная жемчужина на лоне зеленых Кавказских гор, сверкающая своими ручьями, реками, водопадами и озерами
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 38 100₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Невинномысску»
- ММарина14 июня 2022Отзыв на: Кавказ: Софийская рапсодия. ТреккингБлагодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
- ААлександр14 мая 2022Отзыв на: Кавказ: Софийская рапсодия. ТреккингОрганизация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
- ААлександр14 мая 2022Отзыв на: Теберда - Архыз. Горный треккингВеликолепный поход. Немного не повезло с погодой, но это не помешало получить удовольствие от прекрасных видов природы и кавказских гор. Отдельная благодарность нашему гиду Анне за прекрасный маршрут, профессионализм, проявленный в сложных ситуациях, за вкусную еду, отличное настроение и незабываемые впечатления от похода!