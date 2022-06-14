Экскурсии по Невинномысску

Все экскурсии в Невинномысске, билеты и развлечения

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Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного
3 июля
17 июля
31 июля
14 авг
от 29 000 за 1 человека
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горный треккинг к озерам Абишера и Ахубы
Спортивный поход 1 К.С. по гребню хребта Абишира - Ахуба рассчитан на начинающих
3 июля
17 июля
31 июля
14 авг
от 29 000 за 1 человека
Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Горные озера и водопады Архыза. Пеший тур с рюкзаками
Один из наиболее зрелищных, ярких, и при этом доступных неподготовленному туристу маршрутов на Северном Кавказе. Неделю
30 июля
22 500 за 1 человека
Удивительный Архыз. Мультитур
6 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Удивительный Архыз. Мультитур
Это путешествие открывает для Вас возможности попробовать себя
2 окт
38 125 за 1 человека
Активный отдых в Домбае
7 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Активный отдых в Домбае
Старый Домбай - крупный туристический центр с богатой историей, дающий наименование прилегающему к ПГТ туристическому
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 50 715 за 1 человека
Теберда - Архыз. Горный треккинг
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Теберда - Архыз. Горный треккинг
Спортивный поход 1 К.С. Теберда - Архыз рассчитан на начинающих
4 сен
18 сен
от 29 000 за 1 человека
Голубое ожерелье Архыза
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Голубое ожерелье Архыза
Архыз - сказочная жемчужина на лоне зеленых Кавказских гор, сверкающая своими ручьями, реками, водопадами и озерами
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
от 38 100 за 1 человека

Последние отзывы «Экскурсии по Невинномысску»

  • М
    Марина
    14 июня 2022
    5
    Отзыв на: Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
    Благодарим турагентство за организацию нашего отдыха и внимательное отношение к клиентам! В компании работают замечательные люди и профи своего дела!
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    5
    Отзыв на: Кавказ: Софийская рапсодия. Треккинг
    Организация на хорошем уровне, от бронирования и до окончания тура ни разу не возникло никаких проблем.
  • А
    Александр
    14 мая 2022
    5
    Отзыв на: Теберда - Архыз. Горный треккинг
    Великолепный поход. Немного не повезло с погодой, но это не помешало получить удовольствие от прекрасных видов природы и кавказских гор. Отдельная благодарность нашему гиду Анне за прекрасный маршрут, профессионализм, проявленный в сложных ситуациях, за вкусную еду, отличное настроение и незабываемые впечатления от похода!
ХОРОШО
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